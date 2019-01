Michálek (Piráti): Diktuje Hrad rozsudky soudcům a kšeftuje s funkcemi?

Piráti chtějí, aby byli na půdu Sněmovny pozváni jak soudci Vojtěch Šimíček a Josef Baxa, tak kancléř Vratislav Mynář nebo přímo prezident Miloš Zeman. Neveřejné jednání Podvýboru pro justici a soudní samosprávu by mohlo proběhnout příští týden.

„Justice nemá šéfa, který zařizuje prezidentovy věci, ale tvoří ji nezávislí soudci. Požádal jsem za náš klub o svolání mimořádného Ústavně právního výboru Sněmovny. Nezávislost soudců musíme důsledně a kategoricky bránit, protože bez nezávislých soudců nejsou ani práva občanů. Je nutné, aby se politici konečně naučili respektovat nezávislost soudců a nežádali po nich konkrétní rozhodnutí. Tento případ je o to horší, protože s rozhodnutím soudu byla spojována nominace do Ústavního soudu ČR. To je přitom nejslabší a nejzranitelnější článek nezávislé justice, protože výkonná moc může díky rozhodování o kariérním postupu tlačit soudce ke konkrétním protislužbám,“ říká k tomu místopředseda Ústavně právního výboru a předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Pokud se prokáže, že Hrad obchodoval s funkcemi a zasahoval do nezávislosti soudců, mohlo by to podle Michálka vést až k impeachmentu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

autor: PV