Michálek (Piráti): Jako by nestačilo, že máme jedny z nejdražších dat v Evropě

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí občané, dnes budu navrhovat dva body na program dnešního jednání.

Ten první bod už dobře znáte. Je to problematika usnesení, které by stanovilo pravidla jednání Poslanecké sněmovny tak, abychom zkrátili dobu projednání programu schůze, protože přece jenom už máme čtvrt na jedenáct, začínali jsme v devět hodin a bylo tam jedno delší vystoupení a smyslem těchto vystoupení je odkládat důležité zákony. A my se domníváme, že by vystoupení k programu schůze měla být časově limitována i v případě přednostních práv na 30 minut, a taky podle toho sami postupujeme.

A já navrhuji, abychom projednali dnes jako pátý bod po pevně zařazených bodech ministra financí, bod 219, autonomní usnesení, a v rámci toho se připravili na příští týden, kdy se budou projednávat zákony o České televizi a jsou opět avizovány další obstrukce druhého čtení. Protože kdybychom měli schválená pravidla jednání, která by stanovila délku projevu, nebyl by to všelék, ale výrazně by to usnadnilo chod Poslanecké sněmovny tím, že by byly stanoveny jasné limity, nebylo by možné mít sedmihodinový projev, ale jenom hodinový projev, k programu schůze by člověk nevystupoval 30 minut, ale kdyby nevystupoval nekonečně dlouho, ale 30 minut, a nebylo by možné do nekonečna roztáčet kolotoč faktických poznámek.

Takže pokud tady po nás má něco v uvozovkách zbýt, tak se domnívám, že našim nástupcům bychom měli předat fungující parlament, parlament, ve kterém není možné donekonečna obstruovat jednání této komory. A jednu z těch obstrukcí jsme zažili v minulých dnech, kdy tady vystupoval pan předseda Babiš a samozřejmě začínal jak jinak než urážkami a útoky na Piráty. Já tomu rozumím, my jsme schválili víc než deset protikorupčních zákonů, ty zákony zpřísnily podmínky pro střet zájmů například, zlepšily podmínky pro státní zástupce, aby mohli nezávisle vyšetřovat kriminalitu, aby nebyli kdykoliv odvolatelní vládou, pokud jde o nejvyššího státního zástupce. No, a to jsou věci, které samozřejmě některé ty osoby trápí. Takže když se bavíme o panu předsedovi Babišovi, tak si připomeňme, že za doby, kdy byl ministr financí nebo předseda vlády, obdržel dotace v rozsahu 14 miliard korun a veřejné zakázky v rozsahu 12 miliard. To je krásných 26 miliard korun, no, tak za tuto částku 26 miliard korun v době, kdy někdo sedí ve vládě, tak za to už samozřejmě stojí se poprat, ale přijde mi potom poněkud pokrytecké, že se tady potom bavíme o platech politiků a jejich nárůstu, kde za ty nárůsty, za všechny politiky i soudce dělají vždycky něco kolem půl miliardy, takže to je jenom tomu, abychom si uvědomili, jaké obrovské částky tady jsou dotčeny, když mluvíme o střetu zájmu, 26 miliard korun.

No a ty obstrukce samozřejmě vedou k tomu, že se nedostáváme k důležitým bodům, které jsou třeba i na programu dnešního jednání. Máme tady čtyři zákony z působnosti Ministerstva financí, máme tady zákon, který upravuje to krypto, takže na jedné straně sice politici vystupují, někteří, že to podporují, ale potom tady vystupují s dlouhými obstrukčními projevy, takže to je neslučitelné.

Máme tady důležitou problematiku energetiky, kde my máme pozměňovací návrhy, které by části obyvatel dokázaly zlevnit energie pomocí spotových tarifů těm, kteří se dokáží přizpůsobit kolísání ceny, to není pro každého, ale tyto důležité změny se dneska odkládají a je možné, že se nestihnou právě kvůli těm dlouhým projevům.

Ten druhý bod, který navrhuju na program dnešní schůze, má název Informace vlády o zdražení mobilních telefonů v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch Ochranného svazu autorského, takzvané OSA. A já jsem moc rád, že tady máme pana ministra kultury, se kterým byla vždycky spolupráce dobrá, když jsme byli ve vládě. A toto je velmi důležité téma, protože každý z nás, kdo vlastní mobilní telefon a bude si kupovat nový mobilní telefon, tak bude muset platit až 240 korun navíc za paměťová média, která jsou uložena v tom mobilním telefonu. Protože doteďka to bylo tak, že když jsem měl mobilní telefon a v něm byla paměťová média, tak ta byla vyhláškou osvobozena. Ale teď přišel Nejvyšší soud a řekl, že mezitím se mobilní telefony vyvinuly, že už mají větší paměti, že už pojmou více dat a že je tady judikatura Soudního dvora EU, která říká, že podobné paměti by měly být, pokud je někde nějaká podobná paměť, tak by neměla být vyčleněna z toho poplatku.

Takže mě by právě zajímalo, jestli vláda zaznamenala toto důležité rozhodnutí, které povede k dalšímu zdražení mobilních telefonů, jako by nestačilo, že kvůli těm oligopolům máme jedny z nejdražších dat v Evropě, tak teď budeme ještě platit víc za mobilní telefony. A jaké kroky případně vláda zvažuje k tomu, aby zmírnila dopad tohoto rozhodnutí, že musíme asi respektovat Soudní dvůr Evropské unie, z toho by byla šlamastika. Ale i v rámci toho máme určitý manipulační prostor, kde můžeme například schválit, že ty poplatky budou v případě mobilních telefonů nižší, a to přiměřeně tomu, do jaké míry jsou mobilní telefony používány k ukládání autorsky chráněného obsahu.

To znamená, jednoduše řečeno, poplatky za ty flashky, cédéčka a podobně se platí v návaznosti na to, v jaké míře v obvyklé situaci jsou využívány k ukládání autorsky chráněného obsahu tak, že se využívá zákonná licence, která toto umožňuje pro osobní potřebu, a v případě mobilních telefonů by měla proběhnout analogická úvaha, do jaké míry je to úložiště telefonu používáno pro ukládání autorsky chráněného obsahu. Protože dneska ta situace se taky posunula v tom, že lidé používají streamovací platformy, používají různé netflixy, Spotify a podobně, takže tu hudbu nebo filmy mají na vyžádání on-line pomocí streamingu typicky, nic nikam neukládají, a když už to ukládají, tak se na to vztahuje ta licence toho tvůrce obsahu, od kterého mají nakoupenou tu službu.

A ten druhý významný faktor, který se týká ukládání autorského obsahu, tak je, že si lidi fotí svoje vlastní fotky na mobil a na to používají samozřejmě kapacitu toho úložiště, takže když člověk fotí do své galerie, tak samozřejmě nedává smysl, aby z těch fotek, které si fotí do galerie svého mobilního telefonu odváděl poplatky autorským svazům za hudební díla, hudebním skladatelům. To je přece úplná blbost. Takže tady je potřeba, aby Ministerstvo kultury zasáhlo, aby z mého pohledu jsou tam různé cesty, ale třeba aby se zadala nějaká studie, která povede k tomu, že ty poplatky budou zavedeny ve výrazně nižší podobě, než ve které jsou upraveny pro flashky, cédéčka a pevné disky. Protože kdyby to bylo schváleno tak, jak to rozhodl Nejvyšší soud, a je to velmi extenzivní, ale chápu, že to má oporu v evropském právu, tak by to mohlo znamenat zdražení, které se počítá podle kapacity toho úložiště a v případě některých mobilních telefonů by to mohlo dělat až 90, respektive 150 korun za různé typy úložiště podle toho, jak ten mobilní telefon má vystavenou technologii.

Takže pokud vás zajímají detaily k tomuto případu, tak vyšel k tomu článek dneska například na Hospodářských novinách, judikát Nejvyššího soudu je dohledatelný na stránkách Nejvyššího soudu a domnívám se, že úkolem nás jako zákonodárců je buď schválit takovou úpravu zákona, která znemožní zdražování mobilních telefonů kvůli placení poplatků OSA, anebo apelovat na naši exekutivu, aby zajistila v rámci vyhlášky, která provádí autorský zákon, že tento poplatek nebude v plné míře vybírán. Děkuji za pozornost a za zvážení podpory těchto dvou bodů.

Čili jsou to body, ještě jenom zrekapituluji pro pana předsedajícího. Za prvé, zařazení bodu 119 autonomního usnesení tak, abychom překonali ty obstrukce, které tady tři roky máme a které nás čekají zase příští týden. A za druhé, zařazení bodu Informace vlády o zdražení mobilních telefonů v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch OSA.

Děkuji.