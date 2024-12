Michálek (Piráti): Je potřeba, aby nad oligarchy byla kontrola

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak tohle jste stvořili, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já se opravdu musím vymezit proti blokování Sněmovny tímto způsobem, které tady zažíváme už třetí rok. Samozřejmě odpovědnost za to nesou ti, kteří blokovali změny k tomu, aby Poslanecká sněmovna začala fungovat normálně, tak, jak od ní občané očekávají. Čili logicky je to jak pan premiér Fiala, tak paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, tak předseda nejsilnějšího klubu Marek Benda.

My Piráti se domníváme, že koalice, která má většinu 104 hlasů, případně 105, by měla zajistit a využít tu většinu i k tomu, aby v Poslanecké sněmovně byl pořádek, a tak, abychom nemuseli každý den nebo každý druhý den zažívat něco, co by se asi dalo shrnout jako psychopatický projev, což nemluvím tedy o řečníkovi, ale o množství používání těchto různých výrazů, urážek a projevu. Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Takže to je samozřejmě výsledek toho, jakým způsobem jste to i odhlasovali na mandátovém a imunitním výboru, kde tedy jste využili, protože tam máte předsedkyni, a měli jste tam většinu, takže dobře, schválili jste to, že tento standard tedy se bude v Poslanecké sněmovně neustále opakovat. Já si myslím, že to sem do Poslanecké sněmovny nepatří. Já doufám, to časem přehodnotíte, že si na to vzpomenete.

Proto připomenu, že my Piráti jsme předložili návrh usnesení, který by konečně učinil přítrž těmto nekonečným vystoupením, která zaznívají v rámci toho, že se projednává pořad schůze. Poslanecká sněmovna začíná v 9 hodin, během první půlhodiny by měla mít za sebou projednání pořadu schůze na ten den maximálně, jsou tam nějaké limity, a následně by měla projednávat ty věci, které jsou tam zařazeny, tak, aby to bylo předvídatelné pro veřejnost a pro všechny občany.

Proto jsme předložili návrh usnesení, který tady koalice odmítla zařadit, ačkoliv ten obsah byl domluven, ještě když Piráti byli ve volbách, a proto jsme navrhovali, aby byly limity na tato vystoupení s přednostními právy 30 minut během projednávání pořadu schůze. A já za náš klub Pirátů řeknu, že my budeme respektovat tento princip, a to i když dokonce není schválen Poslaneckou sněmovnou, a nebudeme tady v rámci programu schůze vystupovat s výrazně delšími projevy, než je těchto 30 minut, protože si myslíme, že parlament by neměl být blokován.

A nyní k tomu, s čím jsem chtěl vystoupit. Dovolte mi předložit návrh na zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny s názvem Objasnění schůzky pana premiéra Fialy s vedením Seznam.cz v souvislosti s bojem oligarchických struktur o média a zásahy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vycházím z informací, které byly veřejně publikovány novinářem Jakubem Zelenkou, který píše pro Respekt a pro zpravodajský portál Page Not Found, podle kterého se premiér Fiala setkal s majitelem Seznam.cz panem Lukačovičem a šéfredaktorem Seznam Zpráv panem Ungerem, přičemž schůzka měla být spojená s údajným zájmem zbrojařského magnáta pana Strnada převzít část Seznamu, kde se v té době chystal zásah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože všichni víme, že Seznam je nejvíce sledované internetové médium, které má nějaké dva miliony návštěvníků zpráv denně.

V tom svém článku pan Zelenka píše následující - já to odcituju: Pan Unger domluvil netradiční setkání mezi Ivem Lukačovičem a premiérem Petrem Fialou. Ke schůzce mělo dojít na začátku října po schůzkách se Strnadem a méně než dva týdny před zásahem ÚOHS v Seznamu. Přítomni byli údajně čtyři lidé - Unger, Lukačovič, Fiala a blízký spolupracovník František Cerha. Legitimitu závažnosti situace dodalo i to, že Unger dokázal domluvit setkání s premiérem pro svého zaměstnavatele velmi rychle. Teď je citace: "Ungerg tu schůzku pro Iva vystavěl tak, že Fiala je příjemcem zpráv BIS a musel o těch informacích číst a je možné, že je potvrdí" - popisuje zdroj obeznámený s detaily schůzky. Fiala při poslechu historky o zprávách BIS ani nemrkl okem. Těžko se mu divit, premiér nemůže podobné informace řešit s nikým, kdo není oprávněn znát obsah zpráv tajných služeb. Unger to mlčení a nekomentování prezentoval jako potvrzení své pravdy - říká zdroj. Následuje článek a víte, že uvádím jak věci svědčící ve prospěch, tak v neprospěch, tak abychom se dobrali nějakého řešení. Nevybírám si jenom ty věci, které vyznívají ve prospěch jednoho názoru. "Pan premiér nikdy nekomentuje dotazy na soukromé schůzky, ať se uskutečnily, či ne. Je naprostý nesmysl, že by někdy řešil s někým nepovolaným zprávy BIS." Odpověděl mluvčí Václav Smolka.

Takže to byla tato velmi nepřehledná situace pro veřejnost, protože není vůbec zřejmé, proč se pan premiér měl scházet s těmito lidmi, zejména v souvislosti se za zátahem, který připravuje nezávislý úřad ÚOHS, a je velmi zvláštní, že takovýmto způsobem mezi těmi oligarchy se řeší převzetí, jestli to tak je, aspoň podle těch zpráv, Respekt je renomované médium, tak by nemělo publikovat zprávy, které se neopírají o realitu. Jde tam tedy o zbrojaře pana Strnada a v souvislosti s tím média upozornila - deník Echo24, že pan Strnad z CSG byl i na té galavečeři s panem premiérem Fialou u jednoho stolu, kde měl tedy exkluzivní místo, takže ty kontakty tam jsou a bylo by dobré, aby se veřejnost dozvěděla, jaká je povaha těchto vazeb. Domnívám se, že v situaci, kdy se premiér schází s takovýmito aktéry, tak nejde o žádné soukromé schůzky, jak uvedl mluvčí pan Smolka.

Já bych rád zdůraznil za Pirátskou stranu, že nám nevadí úspěšní podnikatelé. Naopak jsme rádi, když jsou lidi úspěšní a daří se jim, a vláda jim v tom má pomáhat, a to spravedlivě. My chceme, abychom tady měli více velkých a úspěšných firem, třeba těch takzvaných jednorožců, aby se ze start-upů stávaly velké a úspěšné firmy, a držíme jim v tom palce. Ale to, co musíme odmítnout, je, když někdy dochází ze strany těch oligarchických struktur ke zneužívání moci - ještě oligarchové nejsou pod kontrolou a tlačí svůj vliv nekalým způsobem na politiku a státní správu. Takže to je ve prospěch těch poctivých lidí, kde samozřejmě ti poctiví lidé očekávají, že politici budou hájit jejich zájmy, a ne že nakonec skončí jako kořist pro různé loutkovodiče a oligarchy. A myslím si, že tyto věci je potřeba říkat napřímo a pojmenovat je tak, jak jsou.

Samozřejmě když jsme byli ve vládě, tak jsme nějakým způsobem usilovali o to, abychom modernizovali Českou republiku. Taky jsme se setkali s tím, že tam byla řada snah o to, blokovat úsilí v řadě oblastech. Já nechci vládu kritizovat automaticky, protože spousta věcí se povedla, povedla se naše pomoc Ukrajině, začínaly být vidět změny v oblasti bydlení, byť to bylo tedy velmi, velmi omezené oproti tomu, co bychom si jako Pirátská strana představovali, a pak to bohužel po našem odejití skončilo odkladem stavebního řízení o tři roky, odložením digitalizace a tím, že se všechno přehodilo na příští vládu.

Jenom k tomu, abychom si rozuměli, proč je to tak důležité téma, věnovat se tomu, jakým způsobem mocenský oligopol, ať už je to - a říkám, zase bez ohledu na barvu stranického dresu - Babiš, Tykač, Křetínský a tak dále, jak často staví právě na tom mediálním vlivu, na získávání státních úředníků či politiků do své stáje, do různých forem v některých případech třeba i skrytého financování. A pak je samozřejmě velmi těžko obhajitelné před normálními lidmi, že tito oligarchové stále bohatnou, že zbohatli na tom, že lidem zdražují potraviny, energie, že máme nejdražší data v mobilu v Evropě a tak dále. To znamená, oni bohatnou, vydělávají na drahých cenách a rodinám a lidem potom ty peníze chybí.

No a samozřejmě v tom je spousta těch stran stejných, protože dřív platili tito oligarchové Klausovi zámeček, Zemana vozili letadlem a teď oligarchové tedy nalili miliardu do vysoké školy CEVRO Ivana Langra. A úplně stejné je to u těch Babišových eskapád, který měl spojky v ODS, ČSSD, KSČM. Všichni známe tyto příběhy. To je všechno na jedno brdo a je potřeba, aby nad těmi oligarchy byla kontrola, protože jinak samozřejmě zvlčí a bude se to vracet zpátky těm lidem, kteří musí platit drahé ceny a ty jejich rekordní zisky tímto způsobem financovat.

Takže nám tady vlastně vznikl takový systém dvojvládí, na jednu stranu tady máme ODS a její satelity, na druhou stranu tady máme ANO a její satelity, to znamená béčko (?) Konečnou a Turka, kteří se tady připravují na komunisticko-populisticko-motoristickou vládu. Ale v obou dvou případech ten princip, že tam jsou úzké vazby na ty oligarchické struktury, které je potřeba držet pod veřejnou kontrolou, je stejný.

Včera se psalo v médiích, že Babiš zase zpátky převzal Agrofert, takže tím byla ukončena ta šaráda, kde se předstíralo, že tam nemá vůbec žádný vliv, aby se následně ukázalo po těch letech, že má vliv absolutní, že to může, kdykoliv se rozhodne, úplně zrušit, skončit a znovu ovládat zcela přímočaře. Takže ten mocenský oligopol, když se rozhodne, tak přes svoje atomové kufříky může kohokoliv zničit. Je tam x různých médií, které jsou vždycky tímto způsobem propojené, spousta vlivu v područí těchto struktur. My jsme měli možnost to poznat z vnitřku. A samozřejmě i část z nich nám sabotovaly ty snahy o modernizaci státu, sabotovaly digitalizaci, až to teď skončilo tím odkladem.

Za nás říkám, za Piráty, že je naprosto nepřijatelné, aby zájmové skupiny deformovaly fungování našeho státu ve svůj prospěch tímto způsobem, a že je potřeba zabránit tomu, aby si ten mocenský oligopol rozebral Česko. Nechceme dopadnout jako v Maďarsku nebo Slovensku, kde vládnou oligarchové napojení na vládu. Politici mají šestinásobné platy vůči průměru. Nejvíc je to v Evropě. Mimochodem, my jediní jsme jako Piráti navrhli opatření, která by vedla k faktickému snížení platů politiků tím, že by se zredukovaly ty přebujelé náhrady.

A samozřejmě v Maďarsku, Slovensku, tam vládnou ti oligarchové, kteří jsou napojení na vládu. A nakonec to vede k tomu, že pro normální lidi, těm se rozpadají rodiny, zakleknou si tam kdykoliv na libovolnou firmu, která není zapletená do toho klientelistického systému, a nakonec lidi utíkají z těchto zemí na západ. To vidíme jak na Slovensku, tak v Maďarsku. Takže jenom ta čísla: za Orbána utíkalo dvakrát víc lidí z Maďarska, než je nějaký standardní průměr emigrace třeba v České republice. Takže v podstatě v každé širší rodině je to zkušenost, kterou ti lidi mají. Stejně tak se tam potýkají s důsledky populismu v podobě nesmyslných snah o zastropování tam, kde by to měl řešit trh, a případně dohled nad těmi oligarchickými strukturami, protože když se nepoužijí tržní řešení, tak to vede akorát k nedostatku. A je potřeba, aby tam fungovaly instituce nezávisle, právě jako je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, které mají dohlížet na to, že nedochází ke zneužívání postavení na trhu.

Samozřejmě kdyby se podařilo tyto peníze ušetřit, které dneska ztrácí stát kvůli prorůstání oligarchických struktur do politiky a do médií a podkopává to důvěru ve spravedlnost a demokracii, tak ty ušetřené miliardy můžeme dát na užitečné věci, jako je rodičovský příspěvek, výstavba bydlení, školy, školky, dětské skupiny, investice, to, co se státu vrátí.

Já teď budu reagovat ještě na svého předřečníka, pana předsedu Babiše. Já nebudu používat taková slova, jako je slovo psychopat. A to ani v případech, kdy by to bylo možná trefné. Já budu říkat pan předseda Babiš, nebo jenom Babiš, prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě.

Mluvil o ÚOHSu. Tady nás obvinil z toho, že chceme ÚOHS rozdělit, že ho chceme zničit jako nezávislou instituci. Vždyť je to přesně naopak. My chceme, aby ÚOHS fungoval efektivně, aby fungoval jako nezávislá instituce, která není propojena s politickými vlivy. My nechceme, aby docházelo ke zneužívání postavení na trhu v důsledku toho oligopolu, o kterém jsem mluvil. Čili chceme, aby ÚOHS správně vykonával svoji působnost na úseku zneužívání postavení na trhu, například v oblasti cen potravin. Proto taky jsme se podíleli na důležitém zákonu, který má posílit kompetence ÚOHSu v této oblasti, pracoval na tom Michal Šalomoun. Nakonec to vláda schválila, předložila to do parlamentu. A teď zrovna ty dlouhé projevy, které trvají dvě hodiny, tři hodiny, pět hodin, sedm hodin, jedenáct hodin, tak ty zrovna blokují projednání těchto důležitých zákonů.

Druhá část se týká reformy přezkumu zakázek, protože zná to každý starosta, každý hejtman, my máme nejdelší a nejsložitější řízení v celé Evropě. Ze všech států to máme nejsložitější. Dvoustupňový systém přezkumu na Úřadu pro hospodářskou soutěž a další v podstatě tříčlánkový systém přezkumu u správních soudů, respektive u Ústavního soudu. Tak to opravdu nemají nikde jinde v Evropě. A proto my toto chceme zreformovat tak, aby bylo, když někdo se ujme vlády, tak aby měl možnost během svého volebního období zrealizovat změny zákonů i související veřejné zakázky a dotáhnout ty změny slíbené voličům dokonce během jednoho volebního období.

Samozřejmě vy jste nás tady kritizoval za ten ÚOHS. Ale vždyť to je přece váš produkt, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste s tím, prostřednictvím pana předsedajícího, nic neudělali. Stvořili jste zakázkový zákon za svého vládnutí. Následně, prostřednictvím pana předsedajícího, vám sděluji, že jste dosadili pana Mlsnu na ten úřad. Pan Mlsna fungoval ve vládě ODS spolu s dnešním panem premiérem Fialou, pokud se nepletu, tak se to časově překrývalo, a funguje, nebo fungoval i pro vás, když jste ho tam instalovali s Milošem Zemanem, prezidentem. Takže to jsou ty výsledky toho oceánu, to znamená to, že dochází k této spolupráci. Všichni se tváří, že to je velká změna, že tady je nějaký velký boj, ale ve skutečnosti přece nejenom ty mechaniky jsou stejné, ale často i ti lidé jsou úplně stejní. Takže tímto způsobem se tam dostal pan Mlsna.

Pan Mlsna má za sebou samozřejmě nezpochybnitelný a veleúspěšný projekt eLegislativa, který všichni známe tady z Poslanecké sněmovny. Dvacet let se na tom dělalo na vnitru. A dodneška - dodneška - není ta eLegislativa hotová. Muselo se to tady odkládat. Muselo se to tady odkládat pozměňovákem. Stálo to asi 1,3 miliardy korun. A zase se to odložilo tak, že to naběhne až na příští vládu.

Takže takovýmto způsobem funguje dnešní stát, že člověk, který měl na starosti klíčový projekt státu, na kterém se pracuje už od roku 2007 a dodneška není hotový, tak člověk, který to měl na starosti na tom Ministerstvu vnitra, je povýšen a je přesunut do nejdůležitější funkce, aby dohlížel na všechny ostatní IT zakázky. Tak to je hotový absurdistán. To jenom k tomu, abych reagoval na to, co zaznělo tady k ÚOHSu, abychom si popsali ty věci napřímo tak, jak jsou.

A zpátky k té schůzce, k rozparcelování Seznamu, já už budu končit, a abych se dostal k tomu, co bychom chtěli probrat v rámci toho mimořádného bodu k objasnění schůzky premiéra Fialy s vedením Seznamu v souvislosti s bojem těch oligarchických struktur, tak žádáme, aby byly zodpovězeny otázky, které si veřejnost klade. My dneska máme ty informace jenom z médií. Neobdrželi jsme žádnou zprávu, žádné vyjádření od pana premiéra nebo od jeho mluvčího, které by tu situaci vysvětlovalo, jestli ta schůzka proběhla, nebo neproběhla. Je možné, že ty informace, které publikovali novináři v Respektu, se neopírají o pravdu. Ale v takovém případě je přece logické, aby zástupce vlády vystoupil a vysvětlil, jak se ta situace má.

Proto v rámci toho bodu, který navrhujeme zařadit na program této schůze, a to tak, aby se o něm jednalo jako o prvním bodě dnes, tak je zodpovězení na následující otázky.

Za prvé, proč mluvčí vlády odmítl potvrdit či vyvrátit, zda schůzka s panem Ungerem a Lukačovičem proběhla, a naopak uvedl, že jde o soukromou schůzku?

Za druhé, jaký byl účel této schůzky a kdo se jí účastnil? Pokud tedy ta schůzka proběhla samozřejmě.

Za třetí, kdo a jak tuto schůzku inicioval či se za ni případně přimluvil? A proč pan premiér přijal pozvání na tuto schůzku?

Za čtvrté, jaká byla role premiéra na této schůzce?

Za páté, jakou povahu mají kontakty pana premiéra se zbrojařem panem Strnadem, jehož se týkala právě ta zvažovaná část převzetí části Seznamu, jak uvádí novinář pan Zelenka.

Za šesté, byla osoba pana premiéra Fialy zneužita k tomu, aby vyvolávala dojem ohledně zpráv BIS, tak jak tvrdí novinář Zelenka ve svém článku?

Za sedmé, co bylo a je premiéru Fialovi známo ohledně aktivit ÚOHSu vůči Seznamu. Vzhledem k tomu, že připravované informace, předpokládám, nebyly veřejné, a vzhledem k tomu, že ÚOHS je nezávislý úřad, tak by bylo žádoucí si osvětlit i to, jaké informace měl pan předseda vlády k dispozici, když ta schůzka probíhala.

A za osmé, jaké kroky hodlá vláda podniknout na ochranu nezávislosti médií a novinářů před tím, aby na ně tlačili různí oligarchové? Protože domnívám se, že právě nezávislá média je něco, co nás odlišuje od Maďarska a Slovenska, a je to jedna z klíčových struktur demokracie a měli bychom se zasadit o to, aby tady nezávislá média zůstala. Piráti budou vždy na straně lidí a ne oligarchických struktur.

Děkuji za pozornost.