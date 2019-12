Michálek (Piráti): Kalousek jako klíč, který drží Babišovo ANO u moci

Přesto se mu daří držet u moci, opozice teď nezvládá představit alternativu a vládě preference neklesají. Je správně, že Babišovu vládu opozice kritizuje, musíme v tom pokračovat a lépe vysvětlovat, a to je první krok. Ale co dál? Máme zodpovědnost k naší zemi s tím něco udělat.

Včera jsme k tomu měli jednání s dalšími opozičními stranami. Spolupráce, kde to má smysl, je druhý hlavní krok. Předně jsem tam říkal, že musíme řešit víc pozitivní témata, kde stát pod Babišovou vládou zaostává. Všichni to víme, jde o vzdělání, investice do regionů, pomalou výstavbu dálnic pro propojení země, udržitelnost důchodů a změny klimatu, kontrolní systém pro hospodaření státu, nezávislost justice, odbřemenění ekonomiky od exekucí. Píše o tom třeba sociolog Prokop. A tyto věci musíme odpracovat, najít širokou shodu a dotáhnout je. Mimořádné schůze by měly být nejen ke střetu zájmů, ale i k těmto pozitivním změnám. Je skvělé, že jsme se na tomto shodli.

No a třetí bod je, že se opozice musí vypořádat s vlastními největšími problémy, symbolizované Babišovou nálepkou "Kalousek". Když se podíváte na graf dole, tak 78 % občanů České republiky Kalouskovi nedůvěřuje. Ano, z hlavních politiků má každý poměrně početný tábor odpůrců kolem poloviny populace, ale u Kalouska je ještě o čtvrtinu populace více, typicky štve i voliče opozičních stran. Kdyby ODS nadále vedli Nečas s Nagyovou, byl by to pro opozici úplně stejný problém a jsem rád, že ODS změny udělala.

Současný stav vyhovuje pouze jednomu člověkovi. Jak mi řekl jeden z vysokých politiků ANO, Kalousek je jeden klíč, který ANO drží u moci. Jeho nálepka má reálný základ, a proto funguje. Více si můžete přečíst na stránkách Nadačního fondu proti korupci, ať už jde o vazby na zbrojaře, pochybné zakázky na obraně, podporu heren na ministerstvu financí nebo podporu biopaliv. Vedle toho je s Kalouskem spojená škrtová politika v době recese.

Dokud bude Babiš hrát na notu Babiš versus Kalousek, tak to opozici brutálně oslabuje. Ve sněmovně to říkají všichni lídři opozice, řekli jsme to Kalouskovi osobně na jednání, ze kterého uraženě odešel, ale teď to musím říci veřejně, protože jinak pojedeme dál v zajetých kolejích. Mně nevadí, že nám říká, že jsme kokoti, tupci, komunisti, bolševici, svazáci apod. Ale nechci, aby se naše země zabetonovala a pokud chceme jako opozice kontrolovat vládu, tak s touto nálepkou to nejde.

Bohužel toto je politická realita. Nechci teď řešit staré kauzy. Kalousek má samozřejmě své přednosti, je to výborný řečník, který často skvěle pojmenuje slabiny oponenta. Část shromáždění na Letné či Národní třídě mu za to po právu tleská. Ale v současné politické situace už je za zenitem. A opozice má hodně nadějných politiků jako Markéta Adamová Pekarová, Vít Rakušan, Jan Farský nebo Marek Výborný, které však půlka společnosti vůbec nezná. Proto by to měl vyhodnotit on sám, že je zastiňuje. Měl by stáhnout volume a určitě nezastávat klíčovou pozici šéfa poslaneckého klubu.

Chápu, že pro příznivce TOP09 je těžké přijmout tento názor. Nicméně moje osobní zkušenost i data hovoří jasně, Miroslav Kalousek je z pohledu veřejnosti tak nedůvěryhodný, že Babišovi k úspěchu stačí bojovat s Kalouskem.

Já rozhodně nemám žádnou potřebu válčit s jinou opoziční stranou, jenom jsem otevřeně pojmenoval problém, o kterém se všude šušká, ale nikdo to neřekl nahlas, přitom bez uvedených kroků se dál nepohneme.

Jakub Michálek

Zdroj: piratskelisty.cz

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Tohle si přečtěte! Premiér ho nemůže ani cejtit, bude zase vyvádět a bude opět na*ranej..." Kalousek se před pár dny vyjádřil na adresu Babiše a my získali nečekané svědectví Šafr a jeho web rozjeli velice intenzivní obranu Kalouska. Smetli i Bělobrádka, který si dovolil oponovat Pan Michálek by si měl toto dohledat, doporučila pirátovi nová šéfka TOP 09. Jde o Kalouska Pitomec! Topolánek vypleskal Michálka kvůli TOP 09. Jenže do Kalouska se pustil další pirát. A pak přišlo tohle, z neziskovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.