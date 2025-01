Michálek (Piráti): Kontrola v hospodaření České televize a Českého rozhlasu není dodnes zajištěna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem chtěl mluvit minulý pátek. Bohužel minulý pátek se nám nepodařilo ani dokončit projednávání programu jednání. Chtěl jsem opravdu vystoupit stručně s našimi návrhy k programu jednání, ne žádné obstrukční vystoupení. Já si myslím, že ten pátek nám výborně ukázal, že potřebujeme změnit vnitřní pravidla fungování Poslanecké sněmovny.

Děkuji, pane místopředsedo. Takže minulý pátek jsme tady jednali mnoho hodin a výsledkem toho bylo, že jsme neskončili ani diskusi o tom, jaký máme mít v pátek program, takže se nám přelila teď do úterka. A to se domnívám, že takhle opravdu by Poslanecká sněmovna fungovat neměla. Když by takhle fungovala normální soukromá firma, tak by to znamenalo, že by šéf svolal poradu, kde by se měly řešit důležité věci a ani by se lidi nedokázali shodnout na tom, o čem se vůbec na té poradě budou bavit, nedej bože, aby něco dokonce vyřešili.

Takže proto já znovu navrhuji za poslanecký klub Pirátů, abychom projednali ve středu jako první bod bod 200 našeho pořadu, a to je usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví vnitřní poměry fungování Poslanecké sněmovny tak, abychom měli ty limity na dobu vystoupení s přednostními právy a tak, abychom skutečně efektivně fungovali jako Poslanecká sněmovna.

A nyní k těm věcným návrhům. Dnes, tento týden máme na pořadu jednání zákon o České televizi a Českém rozhlasu, který byl opakovaně obstruován a lze očekávat, že bude obstruován i tento týden. Domnívám se proto, že by bylo moudré projednat ještě před zákonem o České televizi a Českém rozhlasu to, na co upozorňovali někteří kritici, že dodneška není zajištěna nezávislá kontrola v hospodaření České televize a Českého rozhlasu s těmi více jak 10 miliardami korun z peněz, které platí všichni za tyto poplatky.

Takže proto navrhuji, abychom projednali nejprve bod 149, sněmovní tisk 879, což je rozšíření Ústavy České republiky, aby bylo možné kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Navrhuji tedy, abychom bod 149 zařadili za blok těch bodů, které byly diskutovány na grémiu, za bod 40, což je zákon související se zákonem o řízení a kontrole veřejných financí. Takže tolik můj druhý návrh, který by pomohl odblokovat tu diskusi v České televizi.

Jako třetí návrh předkládám zařazení sněmovního tisku 649, bod 154, třetí čtení zákona o lobbování tak, aby byl projednán v pátek jako první bod. Jde o to, že zákon o lobbování už tady řešíme několikáté volební období. Doteď se nepodařilo ten zákon projednat, a přitom ten zákon nejenom že by zprůhlednil to, jakým způsobem zákulisní skupiny vykonávají vliv na fungování Poslanecké sněmovny, ale zároveň je to taky jedna podmínka pro to, abychom mohli čerpat peníze v Národním plánu obnovy.

A musíme zákon o lobbování projednat do konce tohoto pololetí. Proto tedy navrhuji, abychom se k tomu dostali v pátek jako k prvnímu bodu. Pokud bude schválen tento návrh, tak za takového předpokladu dále předkládám návrh, aby zákon související se zákonem o lobbování, sněmovní tisk 650, bod 155, třetí čtení, byl zařazen v pátek jako druhý bod.

Poslední dva návrhy, které předkládám, ty reagují na to, abychom tady v Poslanecké sněmovně projednávali skutečně témata důležitá pro občany. Podle zpětné vazby, kterou my máme od občanů, jsou důležitá témata, která mají vliv na peněženku, problematika bydlení, kde ceny bydlení neustále rostou, problematika cen potravin, nad kterými taky není dostatečný dohled a problematika těch různých kartelů a oligopolů, které nejsou dostatečně kontrolovány ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Proto navrhuji, abychom zařadili důležitý zákon o podpoře bydlení, sněmovní tisk 729, bod 2, a to za bod 52, sněmovní tisk 886, výzkum a vývoj. Čili to je z toho bloku, který je dnes předpokládán, ale samozřejmě pokud bude schválen tento návrh na zařazení bodu k bydlení, tak abychom zařadili i související bod, tisk 730, bod 3, jako navazující následující bod.

A poslední návrh, který dneska předkládám, tak je, abychom projednali sněmovní tisk 853, bod 37, který se týká ochrany hospodářské soutěže a rozšiřuje kompetence tohoto úřadu tak, aby skutečně řešil ty problémy, kdy nám dochází k selhání hospodářské soutěže, kde se to potom promítá do různých kartelů, zdražování cen v obchodě a tak ten abychom projednali za bodem 49, sněmovní tisk 878, ochrana přírody a krajiny.

Vlastně jsem tady přehlédl ještě jeden důležitý bod, a to je bod z našeho protikorupčního programu a rest, který má vláda ve svém programovém prohlášení, sněmovní tisk 110, novela zákona o střetu zájmů, bod 82 našeho pořadu, první čtení, tak také navrhuji, abychom tento bod, o kterém jsme tady jednali už mnohokrát, ale který byl zrušen Ústavním soudem, kvůli tomu procesu schvalování, kde ho Ústavní soud označil za přílepek, tak abychom ho znovu projednali řádně, a to za bodem 49, sněmovní tisk 878. Čili opět ta příroda a krajina, což je poslední bod v seznamu, který jsme obdrželi od koaličních stran. Takže nemělo by to bránit tomu, co se koaliční strany už dohodly na pořadí a není žádný důvod tento návrh nepodpořit. Děkuji předem za zvážení podpory těchto návrhů na změnu dnešního programu.