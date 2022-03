Michálek (Piráti): Neměli bychom nutit provozovatele k věcem, které jsou neproveditelné

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my si samozřejmě uvědomujeme, že je potřeba projednat tento a následující tisk z časových důvodů, protože už jsme obdrželi dopisy z Evropské unie, i od ministra pro legislativu i pana předsedy vlády šly dopisy k tomu, že je potřeba skutečně zajistit implementaci těch evropských směrnic a je to naše povinnost, která nám vyplývá z Evropské unie.

Současně je potřeba říct, že ta problematika autorského práva tady historicky nebyla řešena úplně tak, jak bychom jí měli věnovat pozornost, a věřím, že teď se to změní. A zejména v souvislosti s tímto tiskem bude řešena problematika práv lidí s postižením, kteří mají problémy se sluchem a podobně, o které bude mluvit kolegyně Klára Kocmanová, a současně, a to už trochu předesílám i k tomu dalšímu tisku, já tady nechci vystupovat několikrát, tak jenom říkám, že v těch autorských zákonech a související problematice jsou určité nášlapné miny, kterým bychom měli věnovat pozornost, a že i Evropská unie občas šlápne vedle a takové ty nápady, jako že budeme nutit webové stránky, aby něco automaticky filtrovaly, a že každý bude muset tedy nastavovat nebo pořizovat nějakou speciální umělou inteligenci, která to bude nějakým hlubokým způsobem rozdělovat, co tedy je legální, co tedy je nelegální, kde platí výjimka, která vyplývá z autorského zákona ve vztahu třeba k parodiím a podobně, to jsou bohužel věci, kam ještě vývoj technologií nedospěl, takže není možné to zatím dělat automaticky.

Takže jsou tam oblasti, které já vnímám velmi kriticky, už na straně Evropské unie a i vzhledem k tomu, že to není koaliční tisk, protože to jde od minulé vlády, tak si myslím, že bude potřeba ještě velmi diskutovat k tomu, abychom našli skutečně podobu, která bude v souladu s programovým prohlášením vlády. Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi, který se k tomu postavil čelem, a věřím, že už tedy skončila ta doba, kdy na Ministerstvu kultury vládla OSA a že skutečně budeme hledat řešení, které bude ve prospěch jak uživatelů, tak i autorů a celého kreativního odvětví, že najdeme skutečně spravedlivé řešení, které to vyrovná v mezích toho, co nám evropské umožňuje, a najdeme takový způsob, aby současně ta implementace nedopadla na naše podnikatele, kde samozřejmě inovace v digitální oblasti mohou být zdrojem velké části našeho ekonomického produktu, takže neměli bychom nutit naše provozovatele k věcem, které jsou neproveditelné, nerealistické a hledat způsob, který bude přijatelnou implementací v tom následujícím procesu. Děkuji za pozornost.

