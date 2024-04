Michálek (Piráti): Od 1. července bude systém stavebního řízení jistě fungovat

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi jenom stručně reagovat na tento návrh. Pan vicepremiér Bartoš je dneska v Senátu dopoledne, čili projednávat to jako druhý bod bez jeho přítomnosti nedává vůbec smysl. Ale vzhledem k tomu, že v našem společném zájmu je, aby ten systém byl řádně spuštěn, aby byla vysoká informovanost ohledně toho, jak ten systém bude fungovat, tak vás ujišťuju, že jsme to jednak projednávali na jednání poslaneckého klubu, kde nám bylo sděleno, že v květnu budou nejpozději, možná dříve, školení úředníků a od 1. 7. ten systém jistě bude fungovat. (Smích v levé části jednacího sálu.)

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 10494 lidí

Současně jsem dostal informaci, že ten systém už aktuálně na instancích provozovaných ministerstvem běží. Takže to jenom k tomu, jak jsou vyvíjeny systémy za této vlády. Někdy dokonce běží i výrazně delší dobu předtím, než mají být spuštěny, což já považuji za úspěch.

Čili abychom vám vyšli vstříc, tak navrhuju, že tedy oslovíme pana vicepremiéra, až se vrátí, a domluvíme nějaký termín, kdy si na to můžeme sednout, nebo na všechny ty dotazy, které zazněly tady na plénu, tak vám na ně poskytneme odpověď, ať už písemně, nebo si na to můžeme sednout a vysvětlit si to. Protože byl tady velký a silný zájem šířit paniku kolem digitalizace stavebního řízení.

My to přece dobře víme, že tam byly zainteresovány soukromé firmy, které na tom chtěly vydělat miliardu, a že se podařilo vládě to zlevnit, že to je kolem 40 milionů korun. Tak jenom prosím nepřispívejme k této kampani soukromých firem, které chtějí vydělávat na státu, ale snažme se ty systémy dělat tak, aby to bylo pro stát úsporné. A já věřím, že 1. 7. ve výsledku digitalizace stavebního řízení bude běžet.

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Na řadě je zákon o státním zastupitelství a novela o lobbingu Michálek (Piráti): Odblokování Parlamentu na obzoru. Navrhujeme změny pro fungující stát Michálek (Piráti): Korexpondenční volba zvýší důvěru v celý náš politický systém Michálek (Piráti): Úředník Jan Benýšek by mohl dále vést insolvenční odbor. Interpeloval jsem ministra

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama