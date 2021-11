Michálek (Piráti): Piráty a Starosty volilo 830 000 lidí, z toho většina preferovala Piráty

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Teď jsem se dozvěděl, že vlastně ani žádný předseda nejsem, nebo jsem předseda ničeho, takže asi to bude na podání nějaké námitky ze strany hnutí ANO. Já si myslím, že teď máme opravdu velmi důležité věci, které bychom měli řešit - je to covid - abychom zvládli tu krizi. Obyvatelé nás sledují, nechtějí žádná další zbytečná omezování. Chtějí, aby se pandemie kompetentně řídila. Skutečně pokud paní předsedkyně řekla, že současná vláda Andreje Babiše nám zemi, pokud jde o covid, nepředává v dobrém stavu, tak si myslím, že to je pouhé konstatování faktu a není možné s tím polemizovat. Myslím si, že by si strany měly sáhnout do svědomí, pokud teď tady někdo z hnutí ANO mluví o dezinformacích. Z jakého důvodu tady máme malý počet očkovaných lidí? Nebylo to náhodou z toho důvodu, že premiér místo toho, aby se věnoval maximálně očkovací kampani a budování důvěry, tak mezi lidmi šířil dezinformace o tom, že se jim nastěhují do chat migranti? Myslím si, že to byla velmi špatná úvaha, že se vláda nesoustředila na to očkování tak, abychom na tom byli stejně jako řada úspěšných západoevropských zemí. V očkování zaostáváme za Vietnamem, Uruguayí, Kubou a spoustou podobných států, kde bychom měli mít předpoklady je překonat. A to je skutečný problém, který bychom měli řešit, a nikoli zde vytvářet zástupné problémy.

Pokud jde o téma zpochybňování legitimity poslaneckých klubů, zaprvé odlišujme od sebe legitimitu a legalitu. To, o čem jste tady mluvili, je tedy legalita, soulad se zákonem, různé právní výklady a tak dále. Legitimita je daná souhlasem těch lidí. Když budu mluvit o nás, Piráty a Starosty volilo 830 000 lidí, z toho většina řekněme preferovala Piráty. Takže ten problém legitimity tady v žádném případě není. Stejně tak od počátku jsme říkali voličům a voliči nás s tím zvolili, že utvoříme dva poslanecké kluby. Zachovali jsme se k nim naprosto čestně a otevřeně.

Pokud jde o tu rovinu legality, čili souladu s právními předpisy, tak už tady zaznělo, že existuje stanovisko legislativního odboru. Podotýkám, nejde o žádné ohýbání jednacího řádu, protože to stanovisko vzniklo dlouho, dlouho před volbami, kdy se projednávaly případné změny jednacího řádu. A v nich odbor, který má na starosti legislativu Kanceláře Poslanecké sněmovny, který těžko může někdo obviňovat, že je nějak stranicky řízený, protože podléhal kancléři Poslanecké sněmovny, a ten podléhal předsedovi Poslanecké sněmovny, který byl z hnutí ANO, tak ten legislativní odbor k tomu uvedl:

Podle § 77 odst. 5 zákona o jednacím řádu jsou k ustavení poslaneckého klubu na začátku volebního období oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu nebo hnutí. K ustavení klubu je třeba nejméně tří poslanců. Tato úprava byla vložena do zákona v roce 2006 jako reakce na zájem utvořit poslanecký klub Strany Zelených. Formulaci za samostatně kandidující politickou stranu je v kontextu § 77 nepřesná a nejasná. Doslovná interpretace by totiž neumožňovala ustavit klub poslancům zvoleným do Sněmovny za strany kandidující v koalici, nebylo by možné ustavit dílčí kluby ani koaliční klub. Takovou doslovnou interpretaci je proto třeba odmítnout jako nesprávnou až absurdní. V uvedeném ustanovení je tedy podle názoru legislativního odboru mezera, neboť tato úprava nepamatuje na koalice.

S použitím analogie proto dovozujeme, že je možné ustavit klub za každou stranu sdruženou ve volbách v koalici, pokud bude mít klub aspoň tři členy. Ustavení jednoho klubu ze stran kandidujících ve volbách v koalici je přitom rovněž možné. Neztotožňujeme se proto s výkladem, že k ustavení klubu politických stran kandidujících v koalici je třeba nejméně deseti poslanců podle § 77 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

Takže toto je výklad, který měl legislativní odbor dávno před volbami, měli možnost se s ním seznámit všichni předsedové klubů, tehdejších poslaneckých klubů. Já jsem ho znal i v té době a věřím, že ho měli k dispozici i ostatní předsedové klubů, a nikdo ho tehdy nikdy nezpochybnil. Takže teď se to účelově vytahuje jako stranická záležitost a myslím si, že tímto způsobem bychom s tím měli naložit.

Pokud jde o ty příklady, které tady zazněly z roku 2010, které se týkají TOP 09 s podporou Starostů, tak to nebyla kandidatura v koalici. Čili ten právní případ se na to vůbec nevztahuje, protože ta mezera nastává pouze ve vztahu k té koalici a nikoliv samostatně kandidujícím subjektům. Tehdy to byl jeden volební subjekt, nikoliv koalice, takže ta argumentace, kterou říkala paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, na současný případ vůbec nedoléhá.

Toto jsou důvody, pro které si myslím, že bychom se měli, pokud na něco soustředit této Poslanecké sněmovně, tak na dobré zvládnutí krizové situace, na to, jakým způsobem můžeme být oporou i exekutivě k tomu, abychom to zvládli, aby proběhlo hladké předání moci, ale nevytahovat tyto účelové záležitosti, které mají pouze zpochybňovat legitimitu, která je výsledkem voleb.

Děkuji za pozornost.

