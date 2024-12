Michálek (Piráti): Politik by měl být schopen vysvětlit a obhájit, co se vlastně stalo

Děkuju za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané.

Dneska v poměrně nenápadném bodě novele elektronických komunikací projednáváme zásadní změnu, kterou odložíme digitalizaci o dva roky. Je to v podstatě plošný odklad závazku podle zákona o právu na digitální službu o dva roky, proto já tomu říkám zaříznutí digitalizace. Je to úplně stejné, jako když nás kritizovali za digitalizaci stavebního řízení, že se podařilo dodat pouze systémy na straně občanů, ale s těmi úřednickými měli ti úředníci problém a byli tam špatné funkcionality, tak místo toho se neudělá nic, protože se to odložilo o tři roky, před námi nebylo nic. Za nás se spustil Portál stavebníka, digitalizace stavebních dokumentací a po nás zase nebude nic, po nás se bude zase zpracovávat analýza a digitalizace se odkládá na příští vládu.

To je ta zodpovědnost, hodit to na někoho dalšího, kdo nevíme, kdo to bude. A samozřejmě první věc, kterou ten někdo udělá, tak se podívá kolem sebe a zjistí, že jakmile se to odložilo tímto způsobem na příští vládu, tak úředníci přestali dělat, pokračovalo to ve stejném marasmu. A potom to bude muset zase ta příští vláda zase znovu odložit. Vždyť my tady před sebou máme živoucí příklad neschopnosti dělat IT projekty, což je eLegislativa, která se dělá od roku 2007. Od roku 2007 my tady digitalizujeme vlastní fungování legislativního procesu. A po takovéhle době, skoro dvaceti letech, stejně to není nasazený a stejně se to odkládalo.

Takže proto já říkám, tohle to není cesta, my musíme přijmout tu odpovědnost, i když to bude nepříjemný, ano, my jsme přijali odpovědnost, některé věci se nepovedly v digitalizaci stavebního řízení, ale počítají se ty výsledky, počítají se ty věci, které se podařilo dotáhnout do konce a ta vláda v téhleté oblasti udělala nějaké úspěchy, na některých rezortech to fungovalo, spustily se eDoklady, leccos se udělalo na MPSV, ale v těch ostatních rezortech, tam prostě ty výsledky pokulhávají a ty příčiny jsou různé a myslím si, že patří k solidní demokratické diskusi, aby vláda tady vystoupila a ty věci zdůvodnila.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenomže vicepremiér pro digitalizaci pan Jurečka tady není, místo toho, aby tento svůj návrh, který je zásadním zásekem do celé té úpravy, obhájil, stál si za ním, vysvětlil, proč je potřeba. A já musím říct, že ano, je pravda, že na těch rezortech dneska nejsou ve stavu, kdy by to mohli spustit, a o to spíš si musíme povídat o tom, proč tomu tak je na jednotlivých rezortech. Takže nějaký odklad bohužel potřeba bude a na to jsme upozorňovali a samozřejmě nám to vadilo, protože jsme neustále psali těm rezortům, jak jste na tom, jak jste na tom, a oni nám psali nazpátek. Ano, děláme na tom, děláme na tom. A pak ta čísla samozřejmě nestoupaly, ale pořád je to posun oproti tomu, co tady bylo předtím.

Připomeňme si, že tato vláda přebírala tu digitalizaci od svých předchůdců, předtím digitalizaci měl pan Hamáček, ještě tam byl kolem toho pan Dzurilla, no a Hamáček samozřejmě to předal v podobě, že u drtivé většiny těch služeb ani neudělali ten popis služby, to znamená to, aby úředníci popsali, v jakém stavu je ta služba, jaké má funkcionality, kolik to stojí, kam si ten člověk má dojít a tak dále, jak to funguje. Tak ani ten popis se neudělal, natož aby se to vůbec zdigitalizovalo. Takže já musím říct, že jsem velmi překvapen, že pan vicepremiér Jurečka je přihlášen ke svému pozměňovacímu návrhu, byl tady minule, a předpokládám, že asi ten svůj návrh načte v podrobné rozpravě, ale není tady v sále a nevystoupí v obecné rozpravě a neobhájí to, k čemu jsme vyzývali jako Piráti na grémiu, proč to vypadá na těch ministerstvech takovým způsobem, jak to tam vypadá. Protože ta digitalizace probíhá na rezortech, to nejde řídit, že jeden člověk bude digitalizovat všechny služby celého státu, to tak není nikde na světě. To je samozřejmě naivní a nesmyslný pohled na digitalizaci.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 3% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 5109 lidí

Takže my jsme říkali toto, co se tady chystá provést, je velmi problematické už z hlediska toho, jestli to má souvislost vůbec s tím návrhem zákona, ale je to problematické, i že se takto důležitá věc skrývá před veřejností, protože to je odklad digitalizace na dva roky, a takovou zásadní věc někdo tady musí vysvětlit, obhájit a dát do souvislosti s tím, proč se to na těch ministerstvech zaseklo, ať máme konkrétní fakta, čísla, a my chápeme, že leckdy přijdou problémy, že digitalizace je náročný proces, ale není možné se tomu tímto způsobem vyhýbat, že se někdo přihlásí a potom tady ani nevystoupí. A my jsme to říkali transparentně předem, my jsme to říkali na grémiu, my jsme to říkali veřejně.

Je potřeba, aby tady za vládu byl někdo přítomen a aby obhájil, proč dochází k odkladu na těch jednotlivých ministerstvech. Rezort po rezortu podle té tabulky, kterou má Digitalizační agentura na svých webových stránkách, tam je u každého rezortu uvedeno, do jaké míry se dařilo tomu rezortu zavádět ty popisy, do jaké míry se dařilo zavádět elektronické formuláře, jak mají připraveny portály a tak dále, a tak dále, ale to tady nikdo za vládu obhájit nedokázal, ačkoliv pan Jurečka teda je zjevně přítomen v budově a asi má důležitější věci na starosti než je jednání Poslanecké sněmovny a zásadní návrh, kterým jako vicepremiér pro digitalizaci chce odložit digitalizaci o dva roky.

Já jsem přesvědčen, že můžeme Ivanu Bartošovi vytýkat leccos, ale jednu věc si myslím, že musíme uznat, že tady v Poslanecké sněmovně, když se řešily digitalizační zákony, když se řešil stavební zákon, tak se neschovával někde v kanceláři, ale přišel a velmi podrobně se snažil vysvětlit to svoje stanovisko a obhájit ty svoje návrhy, proč navrhuje to, co navrhuje, a proč je to důležitý.

I člověk se může mýlit, člověk může dělat chyby, ale myslím si, že politik by měl být schopen vysvětlit a obhájit, co se vlastně stalo, protože jinak se nedokážeme nikam dál posunout. A Ivan Bartoš tady vždycky byl u pultíku a podrobně to popisoval, jak ve věci stavebního zákona, který nakonec, pokud se nepletu, odhlasovala snad celá Sněmovna, tak ve věci digitalizace.

Takže vzhledem k tomu, že dneska jsme v podstatě touto schůzí dostali vyblokované interpelace, není možné řešit písemné interpelace, není možné řešit ústní interpelace, a my jsme chtěli řešit interpelaci, která se týkala právě toho odkladu digitální služby. A teď to tady máme navrženo jako pozměňovací návrh od pana vicepremiéra Jurečky, tak já budu mluvit o té interpelaci, kterou podal můj kolega Ivan Bartoš na pana premiéra, která se týká právě odkladu digitalizace a plnění zákona o právu na digitální službu tak, aby každý občan mohl skutečně využívat ty nástroje a nemuseli jsme chodit pořád na úřad.

Teď já jsem si třeba požádal o vydání nového cestovního pasu, člověk musí dvakrát chodit na úřad, nestačí jednou, že tam dá ty otisky, to je v pořádku, ale musí si ten cestovní pas i fyzicky vyzvednout, takže další cesta na úřad, další nutnost plánování. No, a pokud zapomenete na starý pas, tak tam musíte dokonce třikrát - ještě vrátit ten starý pas. To jsou úplně zbytečné agendy, které by se měly zrušit, osekat a ušetřit na nich peníze, a ne že je ponecháváme v těch zákonech. Ale to by se musela dělat ta digitalizace od počátku, co se ty zákony připravují.

Tak teď k té interpelaci, která je ze dne 31. 10. 2024 na pana předsedu vlády Petra Fialu od Ivana Bartoše k problematice odkladu práva na digitální službu. Ivan Bartoš tady píše, že ještě jako vicepremiér vlády byl pověřen koordinací digitalizace v rámci vlády a v rámci této role činil významné systémové kroky, které byly nezbytné pro zajištění podmínek pro rozvoj digitalizace, spolehlivost a výkonnost centrálních systémů, podpory digitalizace na jednotlivých rezortech. To je taky jednou z klíčových rolí Digitální a informační agentury, která současně vytváří a spravuje nadrezortní a centrální systémy. Za digitalizaci jednotlivých agend však, jak jistě víte, odpovídá vláda a jednotlivé úřady a ministerstva podle svých kompetencí daných kompetenčním zákonem.

Mimo jiné se samozřejmě tedy musela okamžitě řešit problematika třeba zastaralého hardwaru, na kterém běžely základní registry, protože na to jsou napojeny všechny ostatní informační systémy, které s tím pracují, takže už to byla velká výzva, v jaké podobě v podstatě zanechala předchozí vláda ty základní prvky infrastruktury pro digitalizaci.

Tenhle model, ten rezortní model, je osvědčený, funkční, výkonný a funguje téměř všude v Evropě i na světě, čili je zodpovědností každého ministra za stav digitalizace agend a služeb ve své působnosti a výkonu role věcného gestora. Na řadě ministerstev byly spuštěny jednotlivé projekty, například elektronické přijímací řízení na střední školy, Portál stavebníka a databáze stavebních dokumentací, eDoklady, nový Portál občana, Portál dopravy nebo portál Jenda pro vyplácení sociálních dávek.

V jiných případech ale sleduji, jak se nyní digitalizace odkládá či je rozvržena a přesunuta na příští volební období. Příkladem je elektronický spis na Ministerstvu spravedlnosti, digitalizace daní, eHealth nebo jednotné inkasní místo. Situace je různá podle ministerstev.

Od 1. 2. 2025 platí plná účinnost zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, která dává povinnost veřejné správě zajistit všechny její služby, jejichž povaha to nevylučuje, jako služby digitální. Tato povinnost jednoznačně padá na jednotlivé ústřední správní úřady, které měly povinnost provést revizi svých agend a zanést je do Registru práv a povinností, měly povinnost provést revizi svých služeb, tyto zaevidovat do katalogu služeb a popsat je, připravit jejich digitalizaci včetně interaktivních formulářů a distribučních kanálů.

Vládu na jednání 7. 5. 2024 informoval, že na jednotlivých ministerstvech dochází ke zpoždění digitalizace a plnění povinností vyplývající z uvedeného zákona. Další materiál ke špatnému stavu plnění povinností z výše uvedeného zákona pro jednání vlády byl nahraný do systému eKLEP 30. 9. 2024.

Pro zlepšení situace s cílem zvýšení výkonu jednotlivých ministerstev byly projednané akční plány, které zpracovali zástupci jednotlivých rezortů pro splnění své povinnosti digitalizaci služeb dle agend ve své kompetenci. Z dashboardu Digitální agentury DIA, o kterém jsem mluvil, která stav plnění jednotlivých ministerstev monitoruje, vyplývá, že postup prací a zejména příprava publikace interaktivních formulářů probíhá se značným zpožděním. Až na Ministerstvo průmyslu a obchodu žádné jiné negarantuje naplnění zákona pro služby ve své odpovědnosti. Ministerstvo kultury, spravedlnosti a školství výrazně zaostávají a digitalizace jejich služeb je pouze v jednotkách procent.

Stav plnění zákona o právu na digitální služby je nevyhovující a je zřejmé, že konkrétní ministerstva neplní úkoly stanovené zákonem, to je zajistit své služby jako služby digitální k termínu účinnosti zákona, to jest k 1. 2. 2025. Jsou nepřipravené, a to navzdory podpoře DIA. Pro představu masivní podpory uvádím přehled jednání a pomůcek, které DIA a můj kabinet na Úřadu vlády pro pomoc jednotlivým rezortům připravil a absolvoval.

Žádám vás, pane premiére, o vysvětlení, jaká opatření učiníte vůči ministerstvům, zejména těm, kde je nejvíce zpomalená příprava, aby byla digitalizace urychlena. V opačném případě se obávám, že bude nezbytné posunout účinnost zákona o právu na digitální služby v řádu let, a tím se zase digitalizace služeb pro občany na jednotlivých ministerstvech posouvá do nedohledna.

Takže to je přesně to, o čem jsem mluvil, ta interpelace z 31. 10. tak, aby byla vláda i po odchodu Ivana Bartoše jako vicepremiéra upozorněna na to, jaké jsou problémy při plnění tohoto zákona na jednotlivých rezortech.

A nyní budu mluvit o odpovědi na tu interpelaci, která je velmi zajímavá, ve které pan premiér má jednu zásadní větu, která je pozoruhodná: Je také pravdou, že některé rezorty nevyvinuly dostatečné úsilí, aby zákon řádně naplnily. - Takže to je od pana premiéra, který zde stojí. Ve své odpovědi na interpelaci jasně říká, že jsou to ty rezorty, které měly digitalizaci na starosti, a že některé z nich nevyvinuly dostatečné úsilí, aby zákon řádně naplnily. A pan Trpkoš... Tady, kolega na mě pokřikuje, místní rozvoj... (Někdo zprava.) Místní rozvoj je mezi těmi lepšími. Místní rozvoj - podívejte se na tu tabulku. Digitalizační agentura, dia.gov.cz, tam máte tabulku, ta druhá - interaktivní formuláře, místní rozvoj a MPSV jsou nahoře. Ale já jsem mluvil tady o těch, které jsou dole, to znamená, tam se ani nezasnažili. A to jsou ti premianti, o kterých se tady nemluví. Ti, kteří tam mají nulu, nebo ti, kteří tam mají 1 %. To se bere jako český standard, že tam se to teda neposunulo vůbec, tak to je neproblematické, to prostě jenom odsuneme a je to pohoda. Ale jak k tomu přijdou ti lidi? Ti nedostanou žádné služby kvůli tomu.

Teď k té odpovědi na interpelaci, která se týká odkladu digitálních služeb od pana premiéra Fialy, ke které jsme se bohužel nedostali, protože dneska ty interpelace jsou kvůli načasování mimořádných schůzí zrušené: Vážený pane poslanče - ta odpověď je z 29. 11. 2024, čili je to poměrně čerstvá odpověď:

Vážený pane poslanče, reaguji na vaši písemnou interpelaci, ve které se dotazujete, jaká opatření učiním vůči ministerstvům, zejména těm, kde je zpomalená příprava, aby digitalizace byla urychlena. Plnění zákona o právu na digitální služby je transformační proces napříč jednotlivými ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady. Nejedná se o úpravu několika agendových informačních systémů, ale o změnu přístupu orgánů veřejné moci k uživatelům. Prakticky to znamená změnu rozhraní z vysokého počtu agendových informačních systémů či portálů, které přímo komunikují s občany přes internet. Agendu, kterou jste vykonával vy, i v roli místopředsedy vlády pro digitalizaci při koordinaci eGovernmentu a plnění zákona o právu na digitální služby převzal místopředseda vlády Marian Jurečka. Navazuje na vaši práci a pokračuje v nelehkém úkolu, jakým digitalizace veřejné správy je.

Souhlasím s vámi, že v případě některých systémů se digitalizace odkládá. Důvody odložení jsou různé. Jedním z důvodů je, že systém pokrývá agendu, kterou nedává smysl z ekonomického pohledu digitalizovat. Jsme ve shodě. Případně z důvodu, že dotyčná agenda prochází zásadní legislativní změnou a nemá smysl digitalizovat současný stav, protože by to znamenalo neadekvátně vynaložené veřejné prostředky.

Dále k odkladům dochází například v případech, kdy konkrétní informační systém není z různých důvodů v souladu s aktuálním či budoucím legislativním stavem, není tedy možné ji uvést do ostrého provozu. I v takových případech je vhodnější spuštění informačního systému odložit a neohrožovat jeho spuštěním výkon dané agendy, zejména její důvěryhodnost vůči uživatelům z řad občanů a firem. A je také pravdou - teď je tady ta důležitá věta - je tady taky pravdou, že některé rezorty nevyvinuly dostatečné úsilí, aby zákon řádně naplnily.

Ve věci plnění zákona o právu na digitální službu jsem přikázal provést revizi stavu připravenosti a na jejím základě zpřesnění akčních plánů. Požaduji provést zejména identifikaci klíčových služeb každého úřadu, tedy prioritizaci. Je to skvělé, ne? Po třech letech. Každý úřad, který měl za úkol to dodělat do roku 2025, tak teď si bude určovat prioritizaci. Dále pokračuji ve čtení odpovědi citací. Výsledkem je zpřesněný akční plán po jednotlivých ministerstvech a rovněž závazek ke splnění digitalizace portálovým způsobem, zejména u jejich prioritních digitálních služeb. Výsledný dokument se po projednání vládou stane závazným pro jednotlivá ministerstva a za jeho plnění budou odpovědné osoby digitálních zmocněnců jednotlivých ministerstev.

Dalším opatřením je identifikace služeb, jejichž digitalizace portálovým způsobem není ekonomicky obhajitelná vzhledem k jejich velmi nízké četnosti použití, a to bez ohledu na způsob podání. V návaznosti na to pak bude provedena novelizace zákona o právu na digitální službu směřující k tomu, že tyto služby nebude povinnost digitalizovat portálovým způsobem. Které služby se nebudou digitalizovat portálovým způsobem, to bude posuzovat čistě na základě objektivních kritérií, která vyhodnotí Digitální a informační agentura. Jakkoliv poslední slovo v této věci bude mít vláda, jakákoliv žádost o výjimku bude muset být kvalitně podložena objektivními důvody. To je v pořádku. Tam jsme ve shodě.

Zároveň mohu sdělit, že se dobře daří plnit katalog služeb, popisy těchto služeb, a to zhruba ze 70 procent. Takže po čtyřech letech od toho zákona ze 70 procent ministerstva popsala, co ty jejich služby (jsou) zač. Bohužel, když to vláda přebírala, tak realita byla ještě dramaticky horší, protože tam nebylo odpracováno skoro nic. Jednotlivým ministerstvům jsem nyní dal úkol splnit závazek z akčního plánu, že k 1. 2. 2025 budou mít popisy služeb hotové. Takže k 1. 2. 2025 sice nebudeme mít ty digitalizované služby, ale budeme mít jejich textové popisky.

Digitální a informační agentura současně připravila úpravu dashboardu k zákonu o právu na digitální službu tak, aby reflektoval fakt, že některé služby k digitalizaci vhodné nejsou a metrika k elektronickým formulářům byla přesnější. Stejným způsobem by mohly být vyznačeny i služby, kde digitalizace portálovým způsobem není ekonomicky obhajitelná. Nerovnoměrnost v úrovni implementace zákona o právu na digitální službu bude řešena větší spoluprací pomalejších rezortů s těmi, které jsou v dané problematice dál. Dále budou příslušný ministr či ministryně vedeni k tomu, aby o problémech informovali včas a využili nabízených služeb ze strany kompetenčních center Digitální a informační agentury. To je samozřejmě hezká myšlenka, ale pokud některý rezort není vybaven tím, že tam má kompetentní lidi, tak se obávám, že výlet na Digitalizační agenturu a kompetenční centrum úplně nepomůže. A stejně tak nepomůže to, že bude jenom informovat vládu. Tam se opravdu musíme podívat na to, jak se to zaseklo, proč se to zaseklo, jestli na tom ministerstvu ten ministr to tlačil kupředu, aby se to posunulo, aby se udělal ten systém aspoň zčásti tak, aby bylo možné některé služby spustit, nebo jestli se to úplně zaseklo a odkládalo.

Krajním opatřením, které se však nyní ukazuje jako nutné, je odložení účinnosti zákona o právu na digitální službu prostřednictvím modifikace textu přechodného opatření o přiměřenou dobu. Ze zpřesněných akčních plánů totiž vyplývá, že bohužel i značná část služeb, které nelze považovat za nízkočetné, by nebyla jednotlivými ministerstvy digitalizována portálovým způsobem k 1. 2. 2025, což by vystavilo státní instituce možnosti čelit případným správním žalobám občanů a právnických osob pro neplnění zákona o právu na digitální službu. Pro napravení situace v mezidobí, které odložením vznikne, budu požadovat zvláštní plán, který zaručí splnění zákona v nové lhůtě. Takže tou garancí bude další akční plán.

Za tímto účelem se nově vzniklému plánu bude vláda pravidelně věnovat a průběžně bude vyhodnocovat jeho plnění. Ujišťuji vás nicméně, že dvouletý odklad neznamená dva roky volna, ale naopak prostor pro intenzivní práci, aby v roce 2027 byly veřejné služby digitálně dostupné v souladu se zákonem. Já to úmyslně čtu celé, aby mě nikdo nemohl obviňovat z toho, že jsem si vybral jenom ty pasáže, které jsou v náš prospěch. Tak aby zazněly i ty části, které se týkají, které jsou třeba nějakou představou pana premiéra, jakým způsobem do roku 2027, když ta vláda končí v roce 2025, to možná bude hotové díky tomu, že se udělá akční plán. Ale tady bylo v řadě případů voláno po reflexi a sebereflexi na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale žádný takový proces, abychom to projednávali několikrát tady v Poslanecké sněmovně, neproběhl prakticky ve vztahu k žádnému z těch ostatních rezortů, které jsou na tom daleko a daleko hůře z hlediska přípravy na zákon o právu na digitální služby, než je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Budu pokračovat. Jednotlivá opatření uvedená v aktualizovaném akčním plánu projedná vláda a rozhodne o dalším postupu. I díky vám - dále pokračuje pan premiér - i díky vám se posunula digitalizace za poslední tři roky významně dopředu. Byla odvedena spousta kvalitní práce. Byla založena Digitální a informační agentura a byly spuštěné důležité digitalizační projekty. Věřím, že je naším společným zájmem, aby tato práce nebyla znehodnocena, ale naopak dovedena k úspěšnému konci.

Já bych tedy chtěl, abychom od pana vicepremiéra Jurečky tedy v rámci té rozpravy slyšeli, jak to vypadá na těch ostatních rezortech, jak proběhlo vyhodnocení plnění dashboardu, který má Digitalizační agentura, jaké jsou ty konkrétní milníky a termíny, to, co má být hotovo za této vlády, a to, co tato vláda je připravena předat svým nástupcům, případně, v čem bude pokračovat, tak aby občané mohli zhodnotit u každého rezortu, za který je zodpovědný každá politická strana, jak se to tam daří, nebo nedaří. Nemyslím si, že toto je nepřiměřený požadavek, naopak si myslím, že Poslanecká sněmovna, která má ze zákona kontrolovat vládu v plnění těch úkolů, které jsou stanoveny zákonem, tak se musí zákonitě ptát i na tyto záležitosti.

A nyní budu krátce avizovat ten pozměňovací návrh. My bychom ten pozměňovací návrh tedy nepodávali, kdyby nebyl podán pozměňovací návrh, nebo avizován od pana Jurečky, který je nahraný v systému, a to z toho důvodu, že taky máme pochybnosti, jestli je to vhodné a správné načítat to k tomuto návrhu zákona. Ale vzhledem k tomu, že ten návrh pravděpodobně, a vláda to avizovala, podán bude, tak se domníváme, že by Poslanecká sněmovna měla zvážit i druhou alternativu, a to nastavit to tak, aby byl termín určen v zásadě tak, že bude korespondovat s funkčním obdobím této vlády, aby skutečně ministerstva byla pod tlakem digitalizaci posunout a neodkládat ji na příští vládu, protože tam se může stát úplně to samé, jako byl efekt Hamáček, to znamená, zůstane to na těch ministerstvech ležet, nikam se to neposune, a ta příští vláda to kvůli laxnosti bude mít velmi těžké a nebudou tam ty věci připraveny.

Proto je důležité, aby tady zaznělo, jaké konkrétní věci budou před volbami v roce 2025 dejme tomu v červnu, jaké budou zfinišovány, v jaké části, v jaké fázi třeba budou ty veřejné zakázky, které je k tomu potřebné zrealizovat.

Takže tento pozměňovací návrh podáme pouze za předpokladu, že bude podán pozměňovací návrh pana ministra Jurečky. A já potom samozřejmě, protože zvykem je odůvodnit pozměňovací návrhy v obecné rozpravě, tak bych pak ještě vystoupil jednou v obecné rozpravě, pokud bude pokračovat, kde bych odůvodnil podrobněji, proč jsme zvolili ten navrhovaný odklad, který je kratší než to, co navrhuje vláda. Takže k tomu potom budu mít ještě samostatné vystoupení a doufám, že do té doby přijde i pan ministr Jurečka a zdůvodní nejenom svůj návrh, jeho ústavnost a věcný obsah, ale i nás informuje o stavu digitalizace na jednotlivých rezortech. Jinak se obávám, že bychom se museli k tomu poradit na poslaneckém klubu, jak takovou situaci řešit.

Děkuji.