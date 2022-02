Michálek (Piráti): Státní dluh by neměly splácet oběti energetické krize

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl přednést takový nový směr do té současné diskuse, která je poměrně vyhrocená, mezi dvěma polarizujícími se postoji. Předně začnu tím, že bych chtěl odmítnout, že vláda dostatečně nečiní kroky pro občany v té nízkopříjmové oblasti. Je sice pravda, že ten počet žádostí je dost nízký, ale kritizovat zde, že vláda by měla za dva měsíce změnit celý dávkový systém a všechny formuláře, které jsou tady léta, zejména za ta léta předchozí vlády, si myslím, že je v tento okamžik nemístné. Určitě se shodneme, že ten dávkový systém je přebyrokratizovaný, chybí v něm automatizace atd., ale v této debatě ten argument není nosný.

Můj projev se bude týkat dopadu energetické krize zejména na rodiny a střední třídu. Přináším v tomto ohledu další názor do té diskuse, která tady běží. Vedle na jedné straně velmi úzce vymezených opatření Ministerstva průmyslu a obchodu, což považuji za v době drahoty a vyššího výběru daní z energií za neférové, a na druhé straně plošného odpouštění daní, které zde prosazovalo hnutí ANO, které ovšem má ten problém z hlediska distribučního efektu, že pomůže dramaticky právě těm největším spotřebitelům energie. Z tohoto pohledu to totiž není motivační a není to ani ekologické. Zjednodušeně řečeno, babička, která má hluboko do kapsy, dostane výrazně menší slevu než majitel obrovské vily s vyhřívaným bazénem, který spotřebuje spoustu energie, protože všichni budou mít procentuální slevu. V případě, že to bude řešeno přes tyto daňové zákony. Myslím si, že tímto způsobem pokud už chceme do toho vstupovat z hlediska státu a těm lidem pomoci, a já jsem pro, tak tímto způsobem bychom tu slevu a to bohatství distribuovat neměli.

Já vyjdu z konkrétního příkladu, se kterým se na mě obrátila občanka, která je současně předsedkyní společenství vlastníků jednotek v baráku, který má asi sto bytů. Uvedla, že kvůli vysokým cenám plynu dojde ke zvýšení měsíčních záloh o 7 000 korun. (Správně 700 tisíc.) To je úplně rekordní příklad, který je extrémní, já uznávám, týká se skutečně té doby, kdy byly nejvyšší ceny plynu během prosince a tudíž i ty zálohy byly extrémní. Ale bohužel ten příklad je reálný. V domě, který má sto bytů, se zvýšily měsíční zálohy ze 140 tisíc na 880 tisíc, to znamená přes 700 tisíc korun měsíčně navíc. A to zásadní, co je potřeba si říci otevřeně, že z toho je daň z přidané hodnoty 120 tisíc korun měsíčně za ten jeden barák, které vybere stát na dani z přidané hodnoty kvůli tomu, že tady máme energetickou krizi a drahotu. To je problém, který si musíme otevřeně pojmenovat. Problém, před kterým zde neutečeme.

Já jsem se obrátil na příslušnou organizaci, na její představenstvo, mluvil jsem s těmi lidmi a skutečně ti lidé to nenapálili. Ono to vychází ze situace, která je na trhu.

Když jsme probrali plyn, tak pojďme se podívat, jak to je s elektřinou. Podle výpočtu našeho analytického týmu, pokud došlo ke zdražení ceny elektřiny o tisíc korun, tak z té tisícovky, o kterou se zdraží, dostane 665 korun stát. Různými cestami. Stát vydělá na tom zdražení 665 korun. Většinu těch peněz, o které se to zdraží, stát spolkne. A to na uhlíkových povolenkách, samozřejmě na nějakém zisku od těch, kteří vyrábějí energii, pokud jsou spoluvlastněni státem, jako je společnost ČEZ a. s., tak prostřednictvím dividend to tam doteče. Dvacet jedna procent z toho činí daň z přidané hodnoty a dále je tam pokles výdajů na obnovitelné zdroje státního rozpočtu 92 korun. Takže dohromady skutečně velkou část toho, co platí lidé navíc i v té oblasti elektřiny, dostane stát. Proto bychom se této otázce neměli vyhýbat a měli bychom si naopak klást další otázky. Kolik stát tedy dostane peněz navíc? O kolik peněz navíc vybere od občanů? Celkově to vychází podle těch odhadů na příští rok asi 25 miliard korun na DPH a povolenkách na dividendě ČEZu, které přitečou zejména v těch následujících letech, a za dva roky tato částka se bude zvyšovat až na přibližně 100 miliard korun ročně. To jsou dodatečné příjmy státního rozpočtu, které souvisí s vysokými cenami energií.

Z toho podle našich odhadů v připravovaném a předloženém návrhu rozpočtu není zahrnuta částka přibližně pět až deset miliard korun, která vychází z toho, že se nám ještě zvýšil odhad inflace, takže o tuto částku bude nezbytné ty příjmy upravit. Je tedy solidní, abychom si položili otázku, co se děje s těmi penězi navíc, které do rozpočtu přišly nebo případně které tam zatím nejsou vůbec zahrnuty. Samozřejmě, část půjde na zvýšení, na valorizaci důchodů, na které se tady shodneme doufám všichni, jak jsme tady v Poslanecké sněmovně. Současně část půjde do modernizačního fondu. Musíme si připomenout, že určité finanční prostředky jsme obětovali i rozhodnutím z minulého volebního období, kdy jsme schválili například zvýšení slevy na poplatníka, snížení daní atd. Ale opravdu by mělo jasně zaznít, jak bude naloženo s těmi penězi, které jsme dodatečně vybrali v důsledku energetické krize, protože občané se nás oprávněně ptají: Když už platíme takovéto vysoké peníze navíc v situaci, která je pro ně velmi nepříjemná, protože jim v podstatě přehází rodinné rozpočty, co se s těmi penězi stane a zda aspoň část těchto výnosů bude lidem v nějaké podobě vrácena tak, aby to střední třída pocítila.

Já určitě nechci nikomu rozdávat peníze z rozpočtu na dluh. Ale tady se bavíme o penězích vybraných navíc. Ano, státní dluh tu je, ale stejně tak odmítám, aby tento dluh spláceli výrazně větší měrou ti, kteří prostě měli tu smůlu, že se v cenách energií neorientovali, že jim smlouva vypršela v určitý čas. Kteří byli o něco méně obezřetní atd. Samozřejmě musí nést následky tohoto svého jednání, ale celý ten systém musíme nastavit i spravedlivě, protože to je extrémně neočekávaná událost a bylo by nepřiměřené, aby stát v této oblasti nepomohl. Protože těm lidem nepomohl ani Energetický regulační úřad, jak tady správně zaznělo, který vůbec neměl pod kontrolou situaci na trhu, nevyužíval svoje nástroje a v podstatě za to do důsledku neměl pod kontrolou ani vlastní smlouvu s dodavatelem energie.

Takže myslím si, že by bylo nefér stavět tu otázku tak, že státní dluh by měly ve větší míře splácet oběti energetické krize, které odvedou tyto daňové prostředky navíc.

Myslím si, že univerzální odpovědí na to není, že se peníze dají na dotace a že budeme lidem říkat: Pořiďte si nějaké dotace už v té podobě, v jaké jsou nastaveny. Musela by být provedena revize, aby skutečně mohli všichni tohoto využít. V případě, o kterém jsem mluvil, s plynem, tak jde o dům, kde je plynová kotelna. A pokud takový dům je zateplený, pokud i má nějaké další energetické úspory, tak zkrátka tam nenajdeme žádný jiný efektivnější zdroj.

Tam není žádné řešení, že se přivede nějaká další dotace a nějakým způsobem by se to tímto vyřešilo.

Takže se ptám. Máme vůbec data, kolik se díky těm dotacím ušetřilo energie a zda jsou ta schémata efektivní v té době drahoty energetické krize? Já jsem obecně poněkud skeptický, že se k té prosperitě prodotujeme, nemám nic proti těm dotacím, které už tam jsou, ale uvědomme si, že se tady bavíme o dramatickém nárůstu prostředků, které přijdou do Modernizačního fondu v důsledku vysokých cen energie a budeme tedy hledat další a další dotační příležitosti a slibovat si od toho, že pomůžeme těm rodinám, které jsou energetickou krizí zasaženy.

Celkově si myslím, že je lepší lidem v energetické krizi pomoci napřímo a hned finančně a nechat na nich, aby našli způsoby, jak ušetřit prostředky. Když jsem se zmiňoval o Modernizačním fondu, v Modernizačním fondu bude mnohem více peněz, za dva roky se odhaduje, že v důsledku zvýšených cen energie tam přiteče o 20 miliard korun navíc. Zase by mělo zaznít, na co těch 20 miliard korun, které od lidí vybereme na daních, půjde. Budou to další dotace? V programovém prohlášení vlády se vláda zavázala, že bude dopady energetické krize částečně kompenzovat. Současně se zavázala, že se nebude zvyšovat daňová kvóta, ale ta se právě tím zvýšeným výběrem daní na dovezený plyn zvyšuje. Myslím si, že vybrat méně daní je pravicové, není to proinflační, ale naopak by to bylo první opatření, které by střední třídě pomohlo zvládnout energetickou krizi, která dopadla a současně by jim to pomohlo zvládnout tu drahotu. Zvýšení poptávky, které by to mělo, protože by lidé měli víc peněz peněženkách, by na celkovou bilanci pro člověka, jak na něj dopadá inflace, mělo výrazně menší efekt.

Čili pojďme se bavit o tom, jaké parametry by mělo mít řešení, které bude přijatelné a dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva, jestli to má být bonus na energie, o kterém jsme mluvili, jestli to má být snížení poplatku za obnovitelné zdroje. Myslím si, já osobně hodnotím poněkud kriticky tu snahu odpouštět DPH, nebo ho výrazně snižovat, protože to není, jak už jsem říkal, ekologicky motivační. A už tady zazněl i nástroj vhodného nastavení operátora, ale je otázka, jestli operátor na trhu s energiemi skutečně může být řešením, které je takto široce dostupné a jestli to nebude pouze řešení pro nízkopříjmové skupiny. Otázka je, jestli by bylo možné skutečně nahradit celý tento soutěžní segment jakýmsi státním operátorem.

Já se domnívám, že o těchto vážných otázkách by se měla vést vážná politická jednání k hledání shody jak v koalici, tak případně s konstruktivní opozicí. Ale po tom, co zde proběhlo včera, v Poslanecké sněmovně, a co proběhlo dnes ve vystoupeních pana Okamury, já zkrátka nevěřím, že schválení programu této schůze by vedlo ke konstruktivnímu jednání a velmi mě mrzí taková vystoupení opozice a pana Okamury, která odrazují lidi od toho, aby hlasovali pro jakékoliv další diskuse vedené na podobně populistické úrovni. Děkuji za pozornost a za zvážení různých pohledů na tuto otázku. (Potlesk z řad koalice.)

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Chtěl jsem reagovat na některé nehoráznosti pana Okamury Michálek (Piráti): Navrhujeme bonus na energie Bartoš (Piráti): Začínáme urychleně pracovat na novele, která umožní regulovat sdílené ubytování Michálek (Piráti): Současná právní úprava je neefektivní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama