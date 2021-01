Michálek (Piráti): Vy snad chcete, aby tady byli neintegrovaní migranti?

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně reagoval na vaše vystoupení, vážený pane předsedající, které jste měl a které se týkalo Pirátské strany a spočívalo v tom, že jste tedy vytáhl složku a rekapituloval všechno, co se napsalo o Pirátech na Parlamentních listech a dalších podobných médiích, což vám zpracoval asi pan Večerníček nebo jiný politický pracovník. Společně se docela často scházíme na kafe u vás v pracovně, takže jste mi to samozřejmě mohl říct a mohl jste si to nechat vysvětlit a nebylo potřeba se k tomu tady vracet na půdě Poslanecké sněmovny, ale některé věci, které jste tady uvedl, si myslím, zaslouží opravu.

Za prvé, mluvil jste o kauze, že se údajně někteří naši členové scházeli s trestně stíhanou osobou. Chtěl jsem vám říct, že v dané věci je to člověk, který nikdy odsouzen nebyl a dokonce byl zproštěn obvinění. To znamená, prosím, podívejte se na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, spisová značka 6T38/2018, je to zprošťující rozsudek. Je to nevinný člověk, takže pokud se tady o něm chcete vyjadřovat, tak vás prosím, protože se hlásíte k tomu, že jste slušní lidé, abyste se o něm vyjadřovali jako o nevinném člověku, který byl zproštěn a neobviňovali naše členy, že se schází s člověkem, který byl osvobozen.

Za druhé, mluvil jste o našich výběrových řízeních, která děláme na různé funkce odborné ve veřejné správě, ať už jsou to různé dozorčí rady a podobné odborné funkce. Děláme si je sami, protože jsme se k tomu rozhodli na rozdíl od ostatních politických stran. A v dané věci, kterou jste kritizoval, tak výběrové řízení byl opakováno a bylo prověřeno naší kontrolní rozhodčí komisí, která je nestranná, volená členskou základnou, se závěrem, že k žádné manipulaci nedošlo. Dovoluji si vás tedy poprosit, abyste svoje informace nečerpal z Parlamentních listů a nevěřil všemu, co si přečtete na Parlamentních listech.

V další věci jste mluvil o tom, že odsuzujete, že Hlavní město Praha dává peníze na integraci migrantů. To se vás chci zeptat, vy snad jste proti integraci migrantů? Vy chcete, aby tady byli neintegrovaní migranti, aby se radikalizovali? (zvýšeným hlasem) Aby tady byly teroristické útoky? Takže já si myslím, že opravdu tady tohle, věc nikdo kritizovat nemůže. Můžeme se bavit o tom, jestli ta částka je správně využita na konkrétní projekty, jestli mají efektivitu a tak dále, to je naprosto legitimní diskuse, ale ten samotný fakt, že se tady snažíme, aby se nám neradikalizovali imigranti, si myslím, že je zcela namístě a Praha si díky tomu vede velmi dobře.

Potom jste kritizoval, že Praha dává peníze na Afriku, na projekty související s Afrikou, 120 tisíc korun, což je v rozpočtu Hlavního města Prahy 87 miliard korun, asi jedna miliontina, tak taková je to priorita. A současně si myslím, že v situaci, kdy nám všichni říkají, že největší investiční příležitosti pro podnikatele v budoucích desetiletích budou v Africe, protože tam roste nová miliarda lidí, kteří budou potřebovat kvalitu života na stejné úrovni, kterou jsou schopni uspokojit naši podnikatelé, naši dodavatelé, tak je správné, abychom v této oblasti budovali nějaký vztah a měli šanci v této věci uspět, protože z toho samozřejmě bude budoucí prosperita a blahobyt, pokud tuto příležitost využijeme. A myslel jsem, že zrovna vy, který jste plánoval cestu do Afghánistánu, abyste tam navázal vztahy, aby to prospělo českým podnikatelům, si toto velmi dobře uvědomujete.

Rád bych to ukončil tím, že pokud máte nějaké záležitosti, které se týkají fungování Hlavního města Prahy, tak je, prosím, řešte na půdě Hlavního města Prahy na jeho zastupitelstvu. Já vím, že vy tam nemáte prostor jako zastupitelé, protože jste nepřekonali pětiprocentní klauzuli, s výsledkem 3,54 % hlasů vám vyjádřili důvěru Pražané, ale můžete se na jednání pražského zastupitelstva vyjádřit jako občan, můžou se tam vyjádřit vaši lidé a tam je ten prostor, kde můžete řešit pražské problémy. Děkuji za pozornost.

