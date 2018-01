Michálek (Piráti): Zákon stanoví, že žádost o vydání se má projednat urychleně

Já jsem se chtěl jenom ohradit proti tomu, co tady zaznělo ze strany komunistické strany, že se ohýbá zákon. Opravdu není tomu tak. Platný zákon stanoví, že ta žádost o vydání se má projednat urychleně. Nerozumím tomu, proč odložení jednání o důvěře vládě je tady vydáváno za porušení ústavy a odložení rozhodnutí o vydání, které má proběhnout neprodleně, je tady bráno jako naprosto standardní postup. Já si myslím, že bychom měli přistupovat k oběma postupům stejně a měřit stejným metrem.

Bylo tady zmíněno panem Chvojkou, že nehrozí žádné další prodlužování, ale není tomu tak, protože příští jednání mandátového a imunitního výboru je naplánováno před jednání Poslanecké sněmovny. To znamená, že to jednání mandátového a imunitního výboru se může protáhnout. Předpokládám, že tam bude hodně dotazů, a opět se ho nepodaří dokončit a opět bude nutné ten výbor odročovat. Dokonce to zmínilo několik členů na jednání mandátového a imunitního výboru. Je tam pět hodin. To předchozí jednání trvalo více než pět hodin, takže, paní kolegyně, nekruťte na mě hlavou.

