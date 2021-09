Michálek (Piráti): Že se někdo neštítí zneužít prevenci rakoviny k politické kampani!

reklama

Děkuji za slovo. Chtěl jsem využít svého přednostního práva, abych otevřel jednu otázku, kterou považuji za mimořádně důležitou pro nás všechny. Je to aktuální téma, a je to skandál se zneužitím peněz ve zdravotnictví na volební kampaň. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 13% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3999 lidí

Myslím si, že je velmi dobře, že stát chce dělat prevenci rakoviny, to je naprosto na místě, ale je nezbytné, aby dobré myšlenky nebyly zneužívány. V tomto případě se Všeobecná zdravotní pojišťovna, podle informací z médií a podle toho, jak jsem se o tom bavil s panem ministrem, rozhodla, že v rámci kampaně za 15 mil. korun z peněz na zdravotnictví umístí politickou propagaci předsedy vlády Andreje Babiše na jednu ze dvou titulních stránek, na zadní stranu brožury k prevenci rakoviny. Sám poslanec ANO, který zastupuje ANO ve správní radě pojišťovny, pan Rostislav Vyzula k tomu uvedl, že tento materiál by prevenci více uškodil než pomohl. Co se tedy stane? Správní rada to tedy neschválila. A co se tedy stane, když se to lidem rozešle, těm dvěma milionům domácností? Vypadne na ně brožura, která bude vypadat buď takto, prevence rakoviny, anebo takto, propagace předsedy vlády Andreje Babiše. (Ukazuje obrázky.)

Tři týdny před volbami dostanou dva miliony domácností takovouto brožuru. A když si vezmeme, že 50 % lidí má v podstatě alergii na předsedu vlády Andreje Babiše, a teď na ně v 50 % případů vypadne tahleta budovatelská fotka, když se podíváme na to, že podle vědeckých výzkumů, když člověk vidí politika, kterého nemá rád, tak se mu vyplavují stresové hormony. A když se podíváme na to, že stresové hormony jsou jednou... respektive vysoká úroveň stresu je jednou z příčin rakoviny, to, že člověk se rozhořčí, když si ještě uvědomí, že tyto záležitosti jsou placeny z peněz, které mají jít na zdravotnictví, tak rozesílání - a zde musím souhlasit s panem Vyzulou, skutečně rozesílání takovéto brožury může akorát zhoršit stres u lidí, může je to naštvat před volbami. Myslím si, že je naprosto absurdní tvrdit, že premiér není politickou figurou.

A toto je další projev agrofertizace České republiky, že se někdo neštítí zneužít prevenci rakoviny k politické kampani. Chci vás vyzvat: Pokud vám záleží na zdraví občanů, prosím nezneužívejte prostředky, které jsou v českém zdravotnictví na prevenci rakoviny, na vlastní politickou agitaci. A chci vyzvat pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který tu sedí s námi, aby vystoupil a slíbil všem občanům České republiky a této slavné Sněmovně, že se zasadí o to, aby brožura byla odpolitizována, aby se zjistilo, kdo proti vůli správní rady nechal rozeslat tuto brožuru, aby byla vyvozena odpovědnost, a aby nám všem tady slíbil, že ani jedna koruna z peněz českého zdravotnictví, z veřejných peněz, nebude zneužívána tři týdny a po dobu volební kampaně na volební propagaci kterékoliv strany.

Děkuji za pozornost a děkuji za odvahu, se kterou se k tomu postavíte.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

