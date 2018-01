Michálek (Piráti): Ze státního manažera státní firmy se stal vlastník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

měl bych ještě jeden takový dotaz na pana premiéra, který se týká jeho podnikatelské minulosti.

Přečetl jsem si ve veřejně dostupných informacích, že kdysi v roce 1994 pracoval jako manažer pro jakousi státní firmu, která se jmenovala Agrofert, byla to tedy firma, která byla vlastněna přes společnost Petrimex slovenským státem. Tehdy měla aktiva asi miliardu korun a on tam působil jako státní manažer. Pak se něco stalo, vlastně se zhaslo, vlastnila to nějaká anonymní firma, která se tam dostala proti vůli té společnosti, ta to dokonce napadla žalobou, a ejhle, o šest let později se zjistilo, že stoprocentním vlastníkem té společnosti je Ing. Andrej Babiš. Takže ze státního manažera státní firmy se stal vlastník.

To jenom, když tady mluvíme o tom, jestli někdo někomu ukradl nějakou firmu nebo podobně, jak vyznívalo z těch veřejných vyjádření proti policejnímu vyšetřovateli, tak si myslím, že pan premiér by měl začít tím, že by vysvětlil okolnosti toho, jak získal společnost Agrofert, zejména která byla původně ve státním vlastnictví, byla státem ovládána a kdo vlastně byl za tou společnosti O. F. I. Finanz + Investment A. G., která byla někde ve Švýcarsku, nějaké anonymní akcie a pan premiér zatím uvedl pouze to, že to vlastnili nějací švýcarští spolužáci, ale veřejnost vlastně vůbec neví, kdo to vlastnil, takže ví jenom ty výsledky. A výsledek je ten, že státní firma se dostala manažerovi státní firmy.

Nechci nic naznačovat, nicméně rád bych korektně věděl odpověď na tuto svou otázku, jak se k tomu pan premiér dostal, kdo konkrétně to vlastnil. Jen bych chtěl závěrem říct, že bych byl velmi nerad, abychom se tady dočkali toho, že pan premiér jakožto vlastně vrchní státní manažer České republiky tady dopustí to, že se za šest let vzbudíme a Česká republika bude patřit někomu úplně jinému.

Děkuji za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

