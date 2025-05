Schůzka Pavla a Zelenského? Vyoral má jasno, jak vše dopadne

Prezident se nám proletěl v letadle Skyfox, s muzikou. Vy obecně nemáte taková gesta moc rád, ale přesto, když prezident není ani tak na politiku, jako spíš pro parádu, tak ať aspoň dělá, k čemu je dobrý? Koneckonců, mohli jsme mít Danuši Nerudovou…

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře, že? Když už zmiňujeme takřka pologramotnou a polodementní Nerudovou. Mimochodem, která je všechno možné – a spíš i nemožné, jen ne mladá a krásná, jak o sobě tvrdí. Jinak pravda, tato marketingová líbivá gesta vyloženě nesnáším. Soudruh prezident nyní zjevně ostentativně ujíždí na Top Gunu a Dni nezávislosti, zatímco ještě nedávno byl jeho velkým guru major Zeman. Holt režimy a bratři na věčné časy se mění a s nimi i bezpáteřní pazgřivci typu PePy Stosedmičky. A jeleni se pasou. Každopádně mě přesvědčí, až vyloví amforu, sveze se na medvědovi, vymáchá v brance Hašana a skolí Krpálka. Rudé právo hadra. Zajímalo by mě, zda už chystají i lák a mauzoleum na Letné u kyvadla?

A ještě jednou k Petru Pavlovi. Na neděli je k němu objednán speciální host, jehož jméno Hrad neuvedl. Ale jednak SeznamZprávy uvedly, na základě zdrojů, že se bude jednat o Volodymyra Zelenského, a podle projektu Aby bylo jasno byla tato informace schovaná v metadatech souboru. Je to šlendrián? Nebo by se to v Česku stejně rozkecalo?

Španělsko si zažilo blackout. A bylo to podle všeho kvůli obnovitelným zdrojům, protože kvůli nim byla síť nestabilní. V mezičase se nám vláda chlubí, jak podporuje obnovitelné zdroje, europoslanec Farský nás přesvědčuje, že Green Deal je otázka bezpečnosti. Co budete dělat vy, až budeme mít energetiku takto zrasenou a stane se nám něco podobného?

Co můžu dělat? Tak jako většina obyčejných lidí prd. Bohužel. Budu mít jako v dětství černou hodinku, zapálím krb, nebo venku táborák. A to je tak všechno, co budu moci dělat. Nicméně mě překvapuje, že se nenašla ruská stopa. To jsem netrpělivě tipoval od prvních informací o tamním blackoutu.

Donald Trump vládne už sto dní. Jak je hodnotíte? Není jeho největší zásluhou, že odpojil místní neziskovky a podobná individua od peněz amerických daňových poplatníků?

Ano, to je. A možná také jedinou. Na Ukrajině bude vykrádat nerostné bohatství, na Blízkém východě likvidovat Palestinu a v rámci nátlaku proti nepodvoleným povede svatou válku proti Íránu a Číně. Donald Trump by se znovu do úřadu nikdy nedostal, nebyl-li by tam chtěn. You have to be selected to be elected. Volně přeloženo: Musíš být vybrán, abys mohl být zvolen. Echt po předchozích zcela evidentně zfalšovaných volbách, kdy vyhrál senilní stařík s pedofilními sklony, přičemž oba kandidáti měli rekordní počet hlasů.

Generální ředitel ČT Jan Souček se zřejmě bude poroučet, takže zvýšené poplatky za ČT a ČRo bude rozdělovat někdo jiný. Byla za Součka ČT lepší než za Dvořáka?

Myslím, že je to prašť, jak uhoď. Tak jako ve vysoké politice, ani tady v protičeské ČT se do funkce nedostane nikdo, kdo není poplatný a pravověrný režimu. Musí být vždy buď polodementní, úplatný, vydíratelný, nebo v jakékoliv kombinaci tří výše zmíněných atributů. Zkrátka mít po kapsách mávátka a hlavu umět zaklínit mezi půlky svých svatých.

Chystají se oslavy konce druhé světové války, tentokrát kulaté, takže to bude velké haló. Zejména v Moskvě. Naopak do Německa nebyli Rusové pozváni. Co na to říkáte? Bude 80. výročí v podstatě poslední, kdy ještě nějaký pořádek vzniklý z této války funguje?

Obecně oslavy konce druhé světové války záměrně postupně mizí a jsou vytlačovány. A vina je obecně mediálními a politickými štětkami a štětečky hlavního proudu svalována z Němců tu na nacisty a z nacistů tu na Rusy… Až člověk zírá, jak se mu interpretace historie orwellovsky mění před očima. Ale to už je holt náš úděl. Tak mě někdy napadá: A kdo přímo či nepřímo přispěl k vzestupu Hitlera? Proč mu bylo v první fázi necháno napospas Rakousko, Československo, Polsko? Proč byl Hitler osobou roku časopisu Time? Proč se letní i zimní olympiáda v letech těsně před válkou a již za platnosti norimberských rasových zákonů konala v Německu? Proč se Hitler navzdory svým vlastním poznatkům v Mein Kampf rozhodl otevřít druhou frontu a v zásadě úplně nesmyslně napadnout Rusko? Jen nadhazuji otázky k přemýšlení. Pokud nám jakékoliv klíčové politické rozhodnutí nedává žádný smysl, zřejmě jen nemáme dostatek relevantních informací.

Na válku jsem se nevymlouval a to byla chyba, řekl premiér Fiala tento týden v rozhovoru pro jedno médium s tím, že mu lidé mají dát ještě čtyři roky. Druhým dechem uvedl: „Já jsem přesvědčen, že se mohu postavit před voliče a říct – základní sliby jsme splnili. Některé jsme museli upravit, protože přišla válka.“ Co vy nato?

Soudruh Fiala coby celoživotní parazit a sběratel veškerých funkcí podniká nadále další a další kurzy bezskrupulního lhaní. Tento kolaborant, který se prolhal svým premiérstvím tak, jako nikdo před ním – a to je opravdu co říci – by měl držet hubu, šoupat nohama, sám si nasadit želízka a jít za katr, nebo skočit do Svratky. Nic víc, nic míň. Každému co zaslouží.