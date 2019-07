Michalik (STAN): Zničené, rozbité, zvandalizované? Stačí se nevzdát

Znáte teorii rozbitých oken? O co jde?

Ve velkém ji aplikoval poprvé starosta New Yorku Rudolph Giuliani před více než třiceti roky. A v Dolních Břežanech ji aplikujeme již více než 15 let.

Je to prosté. Je li něco v důsledku vandalismu rozbité, posprejované, či zaneřáděné a necháte to být, záhy se vedle objeví další rozbitá okna, další sprejerství, další odpadky. Takže jediný možný způsob, jak zajistit, aby to někde vypadalo dobře, je to prostě nevzdát.

Před dvěma týdny nám zdemolovali elektronické informační tabule na zastávkách u úřadu. Moc dlouho jsme je rozbité nenechali.

