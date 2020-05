Mihola (KDU-ČSL): Nejhorší varianta je dvouletý odklad

reklama

Dobrý den, ještě jednou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jsem rád, že se konečně dostáváme k finále, aspoň tady v Poslanecké sněmovně, školského zákona. Po pravdě řečeno mně přijde velmi divné, zvláštní, že tak důležitý zákon, tak diskutovaný zákon, tak očekávaný výstup, zdráhám se říkat ať už jakýkoliv, ale prostě vždycky je dobré mít ve věci jasno, i kdyby se to člověku nakonec nelíbilo, tak tady tak dlouho leží a prostě všechno možné i nemožné dostávalo přednost. Ale jsem rád, že na to dochází a věřím, že ho zvládneme. To gros je jasné, jak zdůraznil pan ministr, vlastně povinná maturita z matematiky.

Já si neodpustím tady komentář, že vlastně povinná maturita z matematiky, která byla přijata v minulém období k roku 2021, se zbořila otevřením diskuse na toto téma. Vzhledem k tomu, že vnímám různé proudy napříč kluby tady v té záležitosti, tak se tomu podivuji, že si to nedovedla ujasnit vládní koalice a vůbec že tu diskusi vlastně sama otevřela, protože jsme mohli být dál anebo prostě nemusela se takto protahovat s těmi mezivariantami.

Já a klub KDU-ČSL považujeme za nejšpatnější tu variantu toho dvouletého odkladu. Je to neseriózní varianta v tom smyslu, že se přehodí odpovědnost na novou Sněmovnu. Nechci říkat nového ministra, nemám křišťálovou kouli, ale prostě bude nové složení, předpokládám, v mnoha oblastech. A prostě takto naslepo to dát někomu potom k nějakému datu s tím, že se to řeší už několik let zpátky, mi opravdu nepřijde dobré a seriózní na to, že je to docela vážný krok, který se nediskutuje samozřejmě posledních pět nebo šest let, ale asi tak posledních třicet let.

Ale ta podstata nám uniká, vážení. To je ten obsah předmětu matematika a její užitečnost směrem k praxi. Protože na to se nejvíc poukazuje, proč je ta matematika takový strašák, nebo proč někteří ji prostě nechtějí mít jako povinný předmět. Možná právě proto, že nevnímají tu důležitost předmětu směrem k praxi. A myslím, že to se bohužel nepodařilo ani při této sáhodlouhé diskuzi posunout dál.

Takže klub KDU-ČSL podpoří odklad maturity z matematiky tak, jak to předkládá ministr školství. Tedy odmítáme ty pozměňovací návrhy odkladu o dva roky, aby bylo úplně jasno. Chtěli bychom ale, aby se velmi razantně posunula ta diskuze právě proto, aby s ohledem na příští volby a příští Sněmovnu, kdy se budou jednotlivé strany hlásit ať k takové nebo jiné podobě maturitní zkoušky, se to dalo řešit od začátku a na plný plyn.

Ten zákon obsahuje, jak bylo řečeno, řadu zajímavých pozměňovacích návrhů. Já jsem si dovolil tam také některé předložit a chci vás poprosit o jejich podporu. Je to jednak pozměňovací návrh, který jde s těmi návrhy z výboru, nebo má podporu školského výboru, a najdete ho pod číslem A17. Týká se výdejen ve vlastních mateřských školách. Teď nedávno měly lesní mateřské školy svůj den a úspěšně se tento fenomén rozvíjí a jsou na ně kladeny také určité hygienické nároky. A právě tady to zřízení výdejen ve vlastních mateřských školách významně ulehčí jejich fungování a naplnění i povinností, které vyplývají ze školského zákona. Takže to je první prosba.

A máme tam také přípravné třídy kolegy Čižinského. Rovněž bych chtěl poprosit o podporu. Získal ji také na školském výboru, takže věřím, že ji nalezne i v Poslanecké sněmovně.

A na závěr bych chtěl zdůraznit pozměňovací návrh pod písmenem J, který už tady byl předkládán také mnou a klubem KDU-ČSL a je podepsán napříč dalšími kluby. Byla to otázka preambule školského zákona, čili ne přímo nějaký paragraf. Ale podle mého názoru učitele s 27letou praxí je to velice důležité především v souvislosti se zdůrazňováním kultury, kořenů, identity a tak dále. Často je tady to téma na stole. A jde o to přihlášení se k těm antickým, židovským, křesťanským, kořenům Evropy, jakožto i k této kultuře a také k humanistickým tradicím.

Takže je tam vlastně všechno důležité, co se těch evropských dějin týká. A minimálně, pokud má někdo pocit, že je to zbytné, tak to není nic proti ničemu, ale já to vnímám naopak jako velmi důležité právě proto, že se tato témata velmi často otevírají a velmi klopotně se hlásíme právě k těm kořenům, kultuře, identitě. Tak to potvrďme i tam, kde se vlastně ten člověk formuje, kde to vzdělání nejvíce nasává. Myslím si, že to tam rozhodně patří.

Chtěl bych využít tady tohoto svého vystoupení k prosbě na pana ministra školství. Vím, že on tady komentoval. Já jsem poslouchal opravdu pečlivě a vím, že ta situace není jednoduchá a že každý by chtěl rychlé řešení, které by vedlo ke spokojenosti všech, ale takové není. Proto mám velké pochopení. Ale opravdu jsme bombardováni, doslova bombardováni, dopisy - nejen různými názory, ale především prosebnými dopisy - které se týkají především toho termínu maturitních zkoušek a také přijímacích zkoušek na střední školy.

A já jsem opakovaně žádal pana ministra a učiním to i teď zde, když ho mám kousek od sebe, jestli by nezvážil v otázce přijímacích zkoušek na střední školy - protože především on v tom nouzovém stavu bohužel poslanecký návrh, který je připraven, nemůže - to zdůrazňuji - nemůže vlastně započít tu svoji cestu Sněmovnou, protože máme nouzový stav. Takže já to ovlivnit nemohu a proto žádám velmi pana ministra, aby zvážil ten druhý termín.

Je o to velký zájem, lidé píší. Mnozí si to možná ještě neuvědomili. Vzhledem k tomu, že neznají ten termín přijímacích zkoušek, tak jim to ještě tak úplně nepadlo do očí, že najednou tam místo dvou termínů tak, jak to měli studenti v předešlých letech, bude termín jenom jeden. Myslím si, že epidemiologická situace, kterou pan ministr často zdůrazňuje, se přece jenom posunula. Když to tak srovnávám, budou fungovat divadla, kina, kde bude daleko víc lidí, kde budou i ti studenti a žáci, třeba sami nebo se svými rodiči a ve větším počtu, než jak se to dá krásně zregulovat, opravdu zregulovat, v těch dvou termínech přijímacích zkoušek.

A pro toho mladého člověka, který vlastně začíná do toho života naplno vstupovat právě tím, že se hlásí na střední školu, je to velice důležitý krok. A neměli ty možnosti jako ty předchozí ročníky se připravovat v nějakých přípravných kurzech. Víte, že to prostě nebylo možné. Určitý stres z celé té situace tady také je a "kompenzovat" to pouze tím, že tady měli hodně času na svoji přípravu, to nelze, to není adekvátní. Čili já se velice přimlouvám a prosím pana ministra, aby zvážil tady toto rozhodnutí a vyhodnotil ho podle nové situace a umožnil žákům, kteří se hlásí na ty střední školy, aby měli dva termíny přijímacích zkoušek.

A pak bych chtěl požádat také, aby rodiče měli stejně jako vždycky předtím možnost odvolání. Nevidím opravdu důvod k tomu, aby z toho školského zákona to vypadlo. Je to důležitý instrument, který k demokracii patří a je o něj zájem, ne že není, je o něj zájem. A tuto věc řeší v tuto chvíli i ombudsman, respektive zástupkyně ombudsmana paní magistra Šimůnková. Já jsem to vlastně do té novely školského zákona, kterou jsem připravil, ale která se nemůže vzhledem k tomu nouzovému stavu probírat, i explicitně doložil. Čili to není nějaká domněnka, něco, že se někomu zdá a nezdá, ale je to podložené právním názorem a myslím si, že tento důležitý instrument by ve školském zákonu měl být. Je tomu tak v okolních zemích a fungovalo to tady vždycky. Nevidím opravdu žádný vážný důvod, aby to tam nebylo.

Takže, pane ministře, opravdu prosím a naléhám na vás kvůli těm žákům a jejich rodičům, abyste toto rozhodnutí zvážil. Já v řadě věcí opravdu mám i pro vaši těžkou situaci pochopení a mnohé věci, jako třeba tady tu maturitu z matematiky, podporujeme dle vaší předlohy. Ale zkuste poslouchat i nás a především tedy ty, kterých se to nejvíc týká. To znamená ty žáky a rodiče. Děkuji a prosím o podporu.

