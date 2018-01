Mihola (KDU-ČSL): Nevím, kolik z nás tady Baťovi sahá alespoň po kotníky, pří vší úctě

Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Co se týká tady tohoto předloženého návrhu, mohu konstatovat, že poslanecký klub KDU-ČSL s tímto návrhem ODS zásadně nesouhlasí a bude hlasovat proti, respektive předpokládám, že podpoříme zamítnutí, které avizovala kolegyně Gajdušková.

Neodpustím si tady jednu poznámku hned na začátek. Žasnu nad prioritami ODS. Chtěl jsem to říct přímo Petru Fialovi, kterého si jinak vážím, dlouhá léta se známe. Ale víte, kdyby ODS tady předkládala jako první opravdu palčivé zákony z oblasti zdravotnictví, když je člověk zdravý, tak se s tím nepotýká. Ale víte, jsou mnohá města, kde můžete bloudit sanitkou, aniž byste věděli, jestli přijedete do té své nemocnice nebo jestli vás vezme až třetí. A takovéhle docela závažné věci a ty tady nejsou na pořadníku, jako nikde je nevidět. Ale to, co si opravdu myslím, že nemá žádný zásadní dopad než kultivující, tak to tady řešíme jako absolutní prioritu. Tak něco asi bude špatně.

Také jsme tady občas slyšeli kritiku na některé důvodové zprávy nejen ze strany ODS ale i od jiných. A teď v důvodové zprávě se žádné analýzy nedobéřeme, nedočteme, tak také když jsme kritičtí, tak bychom měli ty věci opravdu mít ve vlastních předlohách opravdu vyšperkované.

KDU-ČSL regulaci prodejní doby o státních a ostatních svátcích vnímá jako kultivující opatření, které je v různé míře běžné ve většině zemí západní Evropy, ale v současnosti také v mnoha dalších evropských zemích. Můžeme se podívat k sousedům na Slovensko, kde to hodně zpřísnili, a také třeba do sousedního Polska. Mnohde se to opatření regulace týká také sobot a nedělí. Tady o sobotách a nedělích nepadá ani slovo, zdůrazňuji. Žádné zatím. Nepadá žádné slovo.

Co se týká poznámek sociálního inženýrství. Tady opatrně, prosím vás. Všichni se velmi rádi, když se nám to hodí, hlásíme k Baťovi, který nás tolik proslavil po světě. Zrovna Baťa s mnohými přístupy by potom spadal tady do kritiky sociálního inženýrství. A nevím, kolik z nás tady Baťovi sahá alespoň po kotníky, pří vši úctě.

A také jsem si nevšiml toho, že by někdo nějak zásadně snad sděloval někomu, co má dělat. To jsou zase takové umělé vycpávky, že někdo někomu radí. Já jsem tedy určitě, pokud jsem se k tomuto vyjadřoval, nikomu neříkal, co má o státním svátku dělat. To tedy velmi zdůrazňuji.

Ovšem kritický jsem stejně jako kritici tohoto návrhu zákona, respektive té v minulém volebním období schválené normy. V tom jsem s nimi zajedno, že je zde určitá nepřehlednost, proč se to týká jenom vybraných svátků. Sice jsme tady měli odpověď paní kolegyně Gajdůškové, ale i mně to vadilo a kritizoval jsem to. Opravdu to tam v důvodové zprávě není, podle jakého klíče ty svátky byly vybírány. Poukazovala na to, když jsme o tom diskutovali v pořadu u paní Jílkové, i paní kolegyně z ODS Udženija. A já tomu chci jít naproti tím, že přicházím s novelou tohoto zákona. Je to velmi jednoduchá úprava tak, aby se tady to omezení prodejní doby týkalo nikoli vybraných státních svátků, ale všech státních svátků. Ten rozdíl je velmi malý, protože jestli se to týká osmi nebo čtrnácti, uznejte, že opravdu z toho nic zvláštního nevyplyne. Akorát o tom bude lepší přehled. Ostatně tady napříč těmi kluby zaznívá kritika, že někdo neví, že jeden svátek je otevřeno, jiný zase zavřeno. Podepsali to zatím všichni kolegové z KDU-ČSL, ale my chceme, aby to mělo podporu napříč kluby, takže to rozešlu předsedům poslaneckých klubů. A pevně věřím, že to podpoří jednak kolegové, kteří s námi prosazovali tu normu v minulém volebním období, tu senátní. Aby se tady ten chaos s těmi vybranými svátky uzavřel. A věřím, že se připojí i ti další, kteří to rovněž vlastně měli jako zásadní argument, tu nesrozumitelnost, proč jeden svátek ano a jiný ne.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že jsou dny, kdy ekonomika nakupování nemusí být na prvním místě. Pokud státní a ostatní svátky zavádí zákonodárná moc, tak je vcelku logické, že do nich může vstupovat s nějakou regulací. Navíc žijeme v době, kdy opravdu v nejrůznějších situacích se, někdy hodně dramatických, dovoláváme našich kořenů, kultury, identity, historie, osobností. A právě tady ty státní svátky jsou ty dny, které by mělo být poznat a mělo by být normální, že jsou něčím výjimečné a liší se od všedního dne. Ale samozřejmě, že nám jako lidovcům velmi záleží na tom, aby prodavačky hypermarketů a supermarketů, v mnoha případech se jedná o matky dětí, matky rodin, mohly sváteční chvíle trávit pohromadě se svojí rodinou. Chceme tak přispět k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života zaměstnanců.

Měl jsem v ruce řadu anket na toto téma a ve všech případech, mám ty ankety tam ve složce na stole, kdyby to někoho zajímalo. A nebyly to desítky lidí, ale tisíce respondentů. Tak výsledek byl, že to občanům nevadí. Nikoli o pět hlasů, ale prostě skutečně tato opatření lidem nevadí a vnímají je spíš jako normální, protože to vidí, jak jezdí po Evropě a léta to tam funguje a nikomu to také nevadí. Navíc bylo občas kritizováno, jak se krátí tržby a podobně. Nevím, jestli jste si všimli, ale tržby za loňský rok, kdy už toto opatření fungovalo, tak byly vyšší, prostě vzrostly. A samozřejmě v některých případech se přenesly také jinam v případě zavření těch hypermarketů, což je nepochybně jenom dobře pro ekonomiku. A určitě se lidé také dovedou na nějaký ten sváteční den předzásobit, s tím žádný problém nenastává.

Co se týká mudrování nad plochou, tady se mnohdy dovoláváme Velké Británie, Německa, Rakouska. Je to dobře, že se dovoláváme, protože stále jsou hodně před námi. Tam ta regulace plochy také je. Ať navrhne ten, kdo s tím má zásadní problém, nějakou jinou plochu, než je třeba v té normě a ať to tedy osvětlí, proč by to mělo být jinak. Ale já jsem se díval, jak je to v jiných zemích a je to velmi, velmi podobné. Čili není to něco nenormálního. Navíc je zajímavé, že to kritikům nevadí zase v jiném zákonu o potravinách a tabákových výrobcích, kdy prošlé potraviny jsou tady ty hypermarkety, supermarkety s plochou nad 400 metrů čtverečních, opět je to tam explicitně, povinny dávat neziskovkám, které to potom přerozdělují sociálně potřebným. A to nám nevadí. Takže někde regulace vadí a někde nevadí. Anebo si toho pouze nevšimneme?

A co se týká diskriminace, třeba když někdo s tímto přichází. Prosím vás, když to funguje v zemích právě jako Velká Británie, Německo, jsou to snad země méně tržní než je naše země?

Já si to opravdu nemyslím. Nebo snad více socialistické? To si také nemyslím. Takže nebuďme prosím papežštější než papež. A co se týká regulace prodejní doby o svátcích, ať už státních nebo ostatních, která je běžná ve většině zemí Evropy, tak nevidím jediný důvod, proč by Česká republika měla být výjimkou.

Úplně na závěr. Byla tady řeč o tom... a jsem rád, že hnutí ANO se na to dívá, abychom věci vyhodnocovali a jak o překot zákony nepřijímali a v zápětí je nerušili, to je dobrý pohled, dobrý moment. Ale tady si můžeme trošku ušetřit práci. Podívejme se prosím k těm sousedům, kde to funguje celá desetiletí. Kdyby to bylo nefunkční opatření, nepochybně by to v Německu, které je na ekonomické špici Evropy dávno zrušili. Neděje se tak. Děkuji za pozornost.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: Ten zákon je polovičatý, nedopracovaný, nechme to na svobodném rozhodnutí občanů Brázdil (ANO): Lidé chtějí mít prostě nějaký zaběhnutý pořádek a ne ustavičné změny Gajdůšková (ČSSD): Nemoc si nevybírá čas, ale nakoupit si snad proboha můžeme jindy Kupka (ODS): Je to opravdu jenom chiméra sociálního inženýrství

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV