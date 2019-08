Mihola (KDU-ČSL): Tohle je prorodinná politika? Není. A hned uvedu příklad

Jezdit po památkách, poznávat naši historii a kulturu už dávno není jen tak. Zaplatíte vstupné, ale většinou také parkovné, cestu, něco musíte sníst a většina návštěvníků si koupí nějakou brožuru nebo něco na památku.

Podtrženo, sečteno, dohromady je to nemalá částka pro jednotlivce, natož pro rodinu. Na většině míst jsou zavedeny tzv. rodinné vstupenky. Dobrý nápad, ovšem v CR takřka všude ohraniceny "politikou dvou dětí" neboli vstupenka počítá se dvěma dospělými a dvěma, maximálně a spíše výjimečně se třemi dětmi. Trochu zvláštní přístup v době, kdy vlada přichází s nápadem podpory slevy při koupi auta v případě třech dětí, neboť už na tomto počtu se láme ekonomika rodiny. A co teprve, když máte děti víc! Že je to dobré a potřeba pro stát je zřejmé, zato rodiče početnější rodin čeká neprijemne překvapení. Dalším dětem, kteří už jsou nadpočet rodinné vstupenky musí totiž koupit další lístky. Cena těchto lístků je však dražší, než se zprůměrovaný vstup dospělých a dětí na rodinné vstupence. (Viz přiložený příklad zámku Velké Losiny) A rozdíl se zvětšuje s cenami vstupenek. Markantní je např. při vstupu na stezce do oblak na Dolní Moravě. Tam dítě i rodič v rodinné vstupence 2+3 zaplatí 200 kč, ale čtvrté či další dítě, které musíte koupit zvlášť zaplatí 370 korun!!! Když se s mírnou ironií zeptáte, že se s velkou rodinou moc nevyplatí přicházet, tak Vám prodavačka přitaká, že vlastně máte pravdu.

Může se zdát, že v jiných zemích je to podobné. Ale není. Přeneseme se do rakouských Alp, např. do známého střediska Amade. Při koupi rodinných permanentek zaplatí více dospělý, méně junior a ještě méně děti pod 15 let. A zalyžujete si i s velkou rodinou, čtvrté a každé další dítě totiž jezdí zdarma.

Tvrdíme-li, že naše země potřebuje více dětí a že chceme podporovat rodiny, neměli bychom zapomínat i na ty, které ten nejčastější rámec 2+2 překračují.

Prostě - musíme to změnit!

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



