KDU-ČSL: Předložíme pozměňovací návrh k rodičovskému příspěvku

„Chceme tím reagovat na situaci, kdy mladý člověk v 18 letech vstupuje do samostatného ekonomického života a nese si břímě dluhů, za které v naprosté většině sám nemůže,“ řekl na úterní tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny Výborný. Lidovci také podají pozměňovací návrh na čerpání navýšeného rodičovského příspěvku pro všechny rodiče, které v době nabytí účinnosti zákona budou mít děti mladší čtyř let. KDU-ČSL dále nepodpoří vládní návrh zákona, jenž se týká zvýšení daní.

Lídr KDU-ČSL Marek Výborný doufá, že projde drobná novela insolvenčního zákona, která je součástí několika dalších opatření. „Chceme, aby tito lidé mohli dosáhnout oddlužení ve zrychleném řežimu tří let. To vše za podmínek, že alespoň dvě třetiny dlůhů, které si mladý člověk nese do "dospělého života", vznikly před 18. rokem jeho života,“ dodal Výborný s tím, že má tato novela podporu všech devíti poslaneckých klubů.

Lidovci také předloží pozměňovací návrh, jehož cílem je zahrnout do okruhu osob oprávněných čerpat rodičovský příspěvek v nově navrhované výši také ty rodiče, kteří již vyčerpali rodičovský příspěvek před nabytím účinnosti vládní novely, ale kteří stále splňují podmínky pro národ na rodičovský příspěvek. „Chceme zahrnout do čerpání navýšeného rodičovského příspěvku všechny rodiče, které v době nabytí účinnosti zákona budou mít děti mladší čtyř let,“ dodala poslankyně Pavla Golasowská.

KDU-ČSL nepodpoří vládní návrh zákona, který zvyšuje daně. Vláda tak jedná v rozporu se svým programovým prohlášením. „V praxi to znamená, že tato vláda zdraží lidem život. Vzhledem k tomu, že tento návrh neprošel standardním připomínkovým řízením, jako je hodnocení dopadu regulace (RIA), tak je to jednoznačně amatérská příprava zákona. Nevíme, co to udělá s podnikatelským prostředím,“ řekl na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Poslanec Jiří Mihola věří ve schválení 21. srpna jako významného dne. „Chceme, aby tento významný den byl určen obětem tragického vpádu a následné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Souhlasné stanovisko vyjádřila včera i vláda, což mě velmi potěšilo. Věřím, že se tento významný den objeví v kalendáři už v roce 2020,“ uvedl na závěr Mihola.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. KDU-ČSL



Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV