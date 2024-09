Ministr Bartoš: Kurzy pro všechny, kdo chtějí držet krok s digitálním světem

01.09.2024 12:06 | Monitoring

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš se zúčastnil konference GLOBSEC, kde vystoupil v panelu The EU Digital Agenda: A Strategic Vision for the Future. Panel se zaměřil na klíčové otázky, týkající se digitálních dovedností, konkurenceschopného digitálního trhu, bezpečnosti v kontextu nových technologií a online bezpečnosti v souvislosti s umělou inteligencí. Již 19. ročník konference, který se koná od 30. srpna do 1. září, se poprvé koná v Praze místo Bratislavy.