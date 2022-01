Ministr Bartoš: Podle cenových map se dá řídit boj s chudobou

reklama

Já budu velmi rychlý, neb hodina už je pozdní. Já jsem věděl, proč o to ministerstvo budu usilovat, protože tam je vše hotovo a nic se nemusí dělat. Není to tak úplně pravda. (Pobavení v sále.) Hnutí ANO mělo toto ministerstvo, pokud se nepletu, osm let, tudíž bychom tady neměli mít úplně problémy s bydlením, pokud se to týká věcí, které může zařídit Ministerstvo pro místní rozvoj. Není tomu tak a ve spoustě dalších věcí jsou sice vypsané výzvy, ale ta realizace vázne.

Opět musím říct podobně jako u digitalizace, strategie regionálního rozvoje (2021?) je super dokument. Akorát ty akční plány úplně nejdou a ta data pro to nemáme a fakticky se řada věcí nerealizuje. Proč? Protože tam je potřeba součinnost dalších ministerstev a dalších resortů, protože regionální rozvoj je meziresortní věc a je potřeba komunikace, synergie a spolupráce s MPO a s dalšími ministerstvy. Na to se chceme zaměřit.

Stavební zákon. Dva roky jsme zde měli tři. Nakonec, paní ministryně, kdybyste přijali náš komplexní pozměňovací návrh založený na integrací procesů, nikoliv institucí, tak jsme teď dělali prováděcí zákony a nemuseli jsme mít tento konflikt. Já věřím, že do roka ten stavební zákon bude schválen, digitalizace bude dál pokračovat. Jenom se vyjádřím k několika věcem, které se týkají těch fondů, ať je to spravedlivá transformace, ať je to koheze.

Tak a my se snažíme o kohezi, vyrovnanost regionů, aby se nerozevíraly nůžky a ty nůžky se dál rozevírají. Proč? Protože když se peníze z těchto fondů používají v těch místech, kde mají pomáhat, tak z nějakého důvodu se ještě ze státního rozpočtu tak přisype všem krajů - je tam závazek vlády na (to?) budoucí období - tudíž ty kraje, ty, co jsou pomalé, rostou pomalu a ty, co akcelerují, tak ty jsou dále podporovány. Já si myslím, že každý kraj, schopný starosta si zaslouží peníze, pokud dělá něco, co je relevantní pro jeho region, ale peníze, které jsou určeny na stírání rozdílu mezi regiony, mají pomáhat těm regionům, co je potřebují - Ústecko, Karlovarsko, Moravskoslezský kraj, ale řekněme si, že jsou i oblasti, které jdou mimo.

Cenové mapy. Chceme na nich zapracovat, protože podle nich se dá řídit boj s chudobou, podle nich se dají vytipovávat i další místa pro nějaké investice v oblasti stavebnictví a já bych pokračoval dál, ale Marek Benda mě zde prosil, jestli nemůžu být kratší. Jenom k těm věcem, půjčkám. Já jsem rád, když se něco zkouší, jako typ. Já mám také hypotéku 2+kk v paneláku, platím si už 11 let, nespěchám na to, ale ty objemy, v kterých jsou ty peníze uvolňovány, já bych byl rád, kdyby ten program frčel, ale administrativní náročnost těch jednotlivých půjček jednotlivcům a celkový objem, vždyť to je skoro Potěmkinova vesnice.

V České republice shání bydlení 150 tisíc lidí každý rok a v tom programu, který má Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo odbaveno 200 žádostí - myslím, že v minulém roce - a teď ten výhled také není velký. Pojďme dělat věci, které jsou efektivní, v maximální míře nechat stavět obce, vytvořit jim k tomu podmínky a ideálně zajistit kofinancování, které je relevantní. To si myslím, že je cílem.

Já jsem rád, že mám na co navazovat, ale je zde spousta věcí, které se mohly stát a nestaly, včetně legislativy, a já bych k tomu chtěl přidat, že chceme dodat zákon o dostupnosti bydlení, který bude mít nástroje pro obce, aby mohly stavět, protože podle mě stát může stavět v některých případech, ale jsou to samosprávy, které staví pro své občany, které opravují byty a renovují, a tam si myslím, že by ministerstvo místního rozvoje jako instituce neměla suplovat ani banku, ani nějakého národního stavitele. Myslím si, že ty cesty najdeme a já se těším, až paní ministryně se mnou bude diskutovat na výboru pro veřejnou správu, na kterém jsme se setkávali, a některé ty věci třeba dotáhneme a možná si opravím názor na některé věci, které Ministerstvo pro místní rozvoj slíbilo a nedodalo. My se budeme snažit ty věci dodat.

Děkuji.

