Ministr Bartoš: Zásadním prvkem celého procesu je digitalizace stavebního řízení

Já vám děkuji a děkuji panu poslanci Babišovi i za otázku. Mně to přijde trochu úsměvné, že tři měsíce po tom, co je tato vláda ve funkci, je to těch sto dní, dneska jste měl o tom takový zajímavý příspěvek na svém Facebooku, hovoříte o drahotě bydlení. Přitom hnutí ANO bylo ve vládě osm let a na Ministerstvu pro místní rozvoj jste byli po celou dobu vašeho období.

Já nejsem přesvědčen, že ten návrh zákona, tak jak byl napsán z pera nyní již tedy předsedkyně výboru pro veřejnou správu paní Dostálové míří na komoru rychlosti výstavby v České republice. Dokonce analýza, která šla z Ministerstva vnitra při tom prvním návrhu, který napsala tedy pro Ministerstvo pro místní rozvoj Hospodářská komora, bylo naopak identifikováno ohrožení zaseknutí stavebního řízení na minimálně půl roku.

K vaší otázce, jakým způsobem se má zrychlit stavební řízení. Já si stále myslím, že to je spíše v oblasti územního plánování a regulačních plánů než samotného povolování. V tom věcném návrhu, který budeme předkládat, a bude to na přelomu teď měsíce března a dubna do meziresortu, dochází k redukci stavebních úřadů zhruba na tři sta, pokud se nepletu, sedmdesát jedna úřadů tak, aby byly v místě dostupné, aby tam byla zastupitelnost, aby dokázaly spravovat tu patřičnou oblast. Samozřejmě zásadním prvkem celého tohoto procesu je digitalizace stavebního řízení. Ta je v Národním plánu obnovy. Na ní i přesto, že mi tam paní ministryně Dostálová nechala přesně jednoho zaměstnance na zakázku, která má stát jednu miliardu, pracujeme a bude to dodáno včas.

Jedna věc, která je podle mě důležitá, a na tu vy jste se ptal, jak zaručíme to, že bude bydlení. Tak já si pamatuji, že ještě když tady byla paní poslankyně Marksová, tak zde byl zákon o dostupném bydlení. Bohužel jste se nedokázali domluvit v té vládě předminulé na tom, že ten zákon projednáte. Spadl ze stolu, pak se zahájilo minulé volební období, začalo jednat MPSV a MMR o zákoně o sociálním bydlení. Následně to opět spadlo ze stolu a paní nyní již exministryně Dostálová se vytasila s programem výstavba, který tady v nějakém režimu funguje, ale podle NKÚ ani tento program nedostal na trh ty potřebné byty.

Tak já bych shrnul, co děláme my. Za prvé. Budeme novelizovat ten zákon věcně tak, aby skutečně došlo ke zrychlení stavebního řízení a stát neměl extra náklady 20 miliard na transformaci do Nejvyššího stavebního úřadu. To, co se stalo s Národní sportovní agenturou a jak to v uvozovkách nepomohlo fungování sportu, o tom si cvrlikají vrabci na střeše a píšou noviny.

Za druhé, připravujeme zákon o dostupném bydlení, který dá obcím řadu nástrojů pro to, aby mohly stavět - stavět nájemní byty, podporovat družstevní bydlení a další formy bydlení, a samozřejmě budeme digitalizovat.

V otázce uprchlické krize. Ano, na naše území přišlo už téměř 300 tisíc lidí, kteří utíkají před Putinovou válkou na Ukrajině. My na Ministerstvu pro místní rozvoj s panem Semorádem a s dalšími experty, nyní i s financemi, s Asociací krajů, připravujeme program, který by měl být spuštěn na přelomu měsíce března a dubna, který umožní stavět rychleji - i pomocí jisté výjimky - bydlení, které bude pomáhat jak v krátkodobém, tak i ve střednědobém horizontu. Já jsem na toto téma, protože to stojí peníze a ten deficitní rozpočet, který jste nám zanechal, úplně nedává šance v tuto chvíli investovat miliardy, zahájil jednání na úrovni Evropské komise ohledně možných zdrojů. Evropská komise v rámci balíčku Care v kohezních fondech poskytla jisté nástroje členským zemím, nicméně Česká republika v tom minulém programovacím období čerpala peníze dobře, takže žádné peníze na to je teď speciálně využít na výstavbu nezůstávají. Já jsem na základě toho oslovil osm zemí, které teď v tuto chvíli mají největší příliv lidí z Ukrajiny, oslovili jsme Evropskou komisi a já v tuto chvíli jednám o balíčku zhruba jedné miliardy eur. Zda to nakonec bude z Národního plánu obnovy jako specifické desetiprocentní kritérium, či to bude další jiný finanční nástroj, nevím, ta jednání stále probíhají. Takže snažíme se adresovat jak dostupnost bydlení dlouhodobě, tak i tu situaci, která vzniká díky válce na Ukrajině.

Jenom jednu věc jsem chtěl říct. To, že v nějakém momentě Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program Moje bydlení, kde asi 400 žadatelů poskytlo výhodnější hypotéku než na trhu, sice může být píárově hezké, ale situaci na poli bydlení to neřeší. (Předsedající: Čas!) My musíme řešit tu stranu nabídky (Předsedající: Čas!), nikoliv stimulovat poptávku, která ještě zvyšuje ceny.

