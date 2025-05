Ministr Blažek: Problém máme na ministerstvu personální

Děkuji za slovo. Já chci zareagovat na paní senátorku Vildumetzovou.

Na té Legislativní radě vlády jsem nebyl, protože to bylo ještě v době, kdy ji vedl kolega Šalomoun, čili jak proběhla debata, to nevím. Ale nezaznamenal jsem, že by LRV říkala, že tam je něco protiústavního, to rozhodně, to jsem nezaznamenal. Podle mého názoru tam nic protiústavního není.

Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, mou podporu... Já vám to řeknu úplně osobně. Já už jsem před 3,5 lety do té funkce šel šedivý, kdybych do ní nešel šedivý, myslím teď vlasy, tak bych zešedivěl ze dvou zákonů. To byl insolvenční zákon a tento zákon. To byly desítky, stovky hodin neuvěřitelných jednání napříč politickým spektrem. Nakonec tu máte nějaký kompromis. Kompromis vždycky znamená, že sem přijde ministr a očekává velmi debatu dvousměrnou... Prostě dostane zleva i zprava. Teď nemyslím politicky.

Já ty pozměňovací návrhy tady podpořit nemohu, z procesních důvodů. Úplně vynechám jejich obsah. Sněmovna už je neschválila, ten zákon je potřeba schválit. Nepředpokládám, že by to sněmovna schválila, a zbytečně bychom natáhli čas toho schvalování.

Pokud jde o registr lobbistů, ten připraven je. Problém máme na ministerstvu jiný, a to je personální počet úředníků na odboru střetu zájmů, kde marně vyjednávám s ministerstvem financí, aby nám ty počty navýšil, protože ano, může se stát reálně, ovšem nikoliv už v červenci, ale v průběhu času, že to ti úředníci zkrátka nebudou stíhat, protože už ta agenda toho střetu zájmů je docela rozsáhlá. Teď tam mají ještě whistleblowing. A teď jim připadne ještě to lobbování. Čili vyjednává se s ministerstvem financí o nějakém převodu, navýšení asi o dva úředníky.

Děkuji za pozornost.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



