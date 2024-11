Ministr Blažek: S nástroji vůči moci soudní to je složité, de facto žádné nejsou

Dobrý den přeji, vážený pane poslanče,

k interpelaci ve věci opakovaného vracení věcí k dalšímu řízení v závažných trestních kauzách a prošetření odpovědnosti, postupu a průtahů soudů ze strany Ministerstva spravedlnosti jste byl přípisem ze dne 17. 9. informován, že ve věci je prováděno šetření. Vámi požadované informace k interpelaci však byly natolik obecné, že bylo třeba vás nejprve vyzvat k doplnění. Panu náměstku Dvořákovi jste pak ústně sdělil, že jinými údaji nedisponujete, proto bylo vyžádáno vyjádření vrchní státní zástupkyně v Praze doktorky Lenky Bradáčové. Ta jednotlivé věci specifikovala, popsala úkoly v konkrétních řízeních a rovněž stručně nastínila dle jejího názoru žádoucí změnu právní úpravy.

Teprve po obdržení vyjádření vrchní státní zástupkyně, která jednotlivá řízení specifikovala, bylo možné vyžádat další podklady, konkrétně vyjádření k údajným průtahům od předsedů a předsedkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem, Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Hradci Králové, Obvodního soudu pro Prahu 1, Obvodního soudu pro Prahu 4, Okresního soudu v Mělníku, Okresního soudu Praha-západ, Obvodního soudu pro Prahu 8 a Vrchního soudu v Praze.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



Zároveň byli požádáni o poskytnutí relevantních rozhodnutí v jednotlivých věcech. S ohledem na vyjádření vrchní státní zástupkyně bylo dále vyžádáno vyjádření legislativního odboru k možné změně právní úpravy k problematice limitů kasačního principu v právní úpravě odvolacího řízení trestního. Dále bylo vyžádáno vyjádření odboru odškodňování, zda v souvislosti s uvedenými řízeními evidují žádosti o odškodnění.

Aktuálně jsou podklady ministerstvu zasílány, šetření tudíž není dosud skončeno. Poté jsou vyhodnoceny a zpracovány, bude vám, pane poslanče, poskytnuta finální odpověď. Děkuji za pozornost a omlouvám se kolegyni Štefanové, ale ono to dneska šlo nějak příliš rychle a já jsem omluven do půl desáté, a to jsem bohužel nestihl.

Z nástrojů vůči moci soudní to je složité, ono oni v podstatě de facto žádné nejsou, pokud jde ze strany výkonné moci, pokud jde o podávání nějakých kárných návrhů, tam jsou prostě tak krátké promlčecí doby, že v momentě, kdy probíhá ten takzvaný ping pong, jak se tomu říká, tak uběhne možnost zabývat se tím nějakým způsobem v kárném řízení. Takže s tím názorem odborů já v zásadě souhlasím, chtělo by to asi změnu zákona, ovšem ta se diskutuje dlouho a i ta by měla určitá svá úskalí.

A snad ještě tolik. My vždycky mluvíme o nějakých jednotlivých kauzách, ale oni probíhají tisíce soudních řízení a tenhle ping pong neprobíhá vždycky. Chápu, že v některých případech, které jsou potom třeba v médiích nebo v té vaší otázce, to bije do očí, ale to neznamená, že tak se děje vždycky a všude.

Měl jsem na mysli spíš trestní řád, to znamená, ten takzvaný ping pong, odstraní, pokud jde o ta (nesrozumitelné) kárná řízení, ano, to jsme schválili, ale oba víme, že účinnost je od určitého data, a bavíme se o minulých případech, v tom je ten problém, děkuji.