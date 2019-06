Ministr Brabec: Na aktuální zájem o kotlíkové dotace a půjčky peníze budou

U kotlíkových dotací přišlo v poslední vlně o více než 5000 žádostí více, než kolik bylo k dispozici vyčleněných prostředků z Ministerstva životního prostředí.

Kotlíkové půjčky hlásí převis už o téměř 100 milionů korun. Ministr životního prostředí dnes také navštívil modelové projekty řešící sucho, které financuje rezort životního prostředí. Mezi nimi například obec Vrchy, kde v loňském roce posílili zdroj pitné vody, či přírodní rezervaci Bažantula. Boj se suchem patří mezi největší priority současné vlády. Patnáct procent území Moravskoslezského kraje je aktuálně ve stavu sucha.

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes navštívil Moravskoslezský kraj. Na programu byla jednání se zástupci krajského úřadu o kotlíkových dotacích a půjčkách a jejich dalším financování i jednání se starosty o adaptaci na změnu klimatu. V okolí Ostravy pak ministr navštívil modelové projekty financované rezortem MŽP, které umožňují v obcích i v krajině bojovat se suchem a adaptovat se na změnu klimatu.

Kotlíkové dotace a půjčky

Třetí vlnu kotlíkových dotací spustil kraj 10. dubna a alokace 500 milionů korun se vyčerpala do minuty. Poté kraj přijímal žádosti do zásobníku, který se naplnil za 9 dnů. Ve třetí vlně přijal celkem 10 496 žádostí za 1,179 mld. Kč. Největší zájem je zatím v poslední moravskoslezské výzvě o plynové kotle (49 %), 30 % žádostí směřuje na tepelná čerpadla a 21 % žadatelů má zájem o kotle na biomasu.

Současně s kotlíkovými dotacemi běží v kraji také tzv. kotlíkové půjčky. O ně si žádají pro své občany na Státním fondu životního prostředí ČR přímo obce. Lidé v rámci půjčkového programu mohou získat až 200 tisíc korun. Část této půjčky následně obci majitelé domů splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají jako obvykle na kraji. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně. Peníze lidem obce půjčí bezúročně a bez jakýchkoli dalších poplatků. Pořízení nového zdroje se tak domácnostem maximálně zjednoduší.

„Do 14 dnů bude vláda schvalovat náš návrh na přesun prostředků, které plynou do státního rozpočtu z prodeje emisních povolenek, na kotlíkové dotace a půjčky v Moravskoslezském kraji. Na pokrytí aktuálního zájmu o kotlíkové dotace pošleme do kraje 600 milionů korun. Dalších 100 milionů korun poputuje do obcí na kotlíkové půjčky. Na ně jsme vyčlenili pro kraj 500 milionů korun, ale zájem o ně je už nyní o téměř 100 milionů korun vyšší. Celkem si o půjčky řeklo 81 obcí v Moravskoslezském kraji a my jsme připraveni celý ten aktuální zájem v obou programech pokrýt. Zlepšení kvality ovzduší zůstává nadále naší nejvyšší prioritou v Moravskoslezském kraji,“ řekl po jednání se zástupci kraje ministr Richard Brabec.

„Žádosti o kotlíkové dotace vyhodnocujeme nepřetržitě prakticky od prvního dne, kdy jsme je začali přijímat. Přednostně bylo zpracováno 903 žádostí ze zásobníku minulého kola, plynule jsme přešli k těm novým. Aktuálně máme zpracovánu téměř šestinu ze všech žádostí. Úspěšné zájemce o příspěvek na nový kotel o přidělení dotace průběžně informujeme. Pro Moravskoslezský kraj je skvělou zprávou, že díky navýšení alokace budeme moci vyhovět naprosté většině žadatelů. Stejně tak uvítáme další prostředky na bezúročné půjčky,“ řekla náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

S kvalitou ovzduší souvisí i podpora rozvoje elektromobility, kterou ministerstvo životního prostředí nadále podporuje ve svých dotačních titulech. Ministr Brabec do Moravskoslezského kraje přivezl také aktuální rozhodnutí o dotační podpoře na nákup elektromobilů nebo auta s alternativním pohonem. Svoji vozovou flotilu rozšíří například Moravskoslezský kraj, město Kopřivnice nebo obec Karlova Studánka. „Dotační program na rozvoj alternativní dopravy stále běží, a to až do 30. září letošního roku. Zatím je z poslední už třetí výzvy na podporu elektromobility vyčerpáno 46 mil. Kč, ale zhruba 50 milionů korun je stále obcím k dispozici,“ upozorňuje ředitel Státního fondu Životního prostředí ČR Petr Valdman.

Sucho a adaptace na změnu klimatu

Velká část programu ministra v Moravskoslezském kraji se týkala sucha a problémů spojených se změnou klimatu. „Více než 100 let jsme v České republice cíleně odváděli vodu z krajiny, abychom ji mohli obhospodařovat. Za 100 let jsme vysušili milion hektarů mokřadů a rybníků, postavili tisíce kilometrů meliorací, vybetonovali jsme koryta řek, aby voda rychleji odtékala. Bude trvat mnoho let, než ten současný stav změníme, a bude to stát desítky až stovky miliard korun,“ řekl dnes během cesty po moravskoslezských projektech řešících sucho v obcích i v krajině ministr životního prostředí Richard Brabec.

Po celé České republice již od roku 2016 financuje MŽP v malých obcích, ve kterých následky sucha ubývá podzemní voda, a kde nemají možnost připojení na velké vodní nádrže, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje, a také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Od roku 2016 si o dotace v hodnotě 456 milionů z MŽP požádalo téměř 411 obcí, což znamená téměř 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody a zájem stále roste s tím, jak se v Česku prohlubují dopady sucha.

V Moravskoslezském kraji, kde je oproti zbytku republiky menší podíl malých obcí, kterých se podpora týká, si o dotaci na posílení zdrojů pitné vody požádalo 10 obcí. Mezi nimi právě obec Vrchy, kde dnes ministr Brabec svou návštěvu Moravskoslezského kraje zahájil. Obec pro své občany posílila vodní zdroje a vybudovala novou úpravnu pitné vody. Projekt stál celkem téměř 6 milionů korun a obec na něj získala 3 miliony korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„V rámci boje se suchem je u nás nezbytné nejenom zajišťovat zdroje pitné vody pro občany, ale také navracet vodu do krajiny, kde přispívá ke koloběhu vody. V České republice je v rámci boje suchem nutné dělat souběžně všechna opatření, a to jak stavební, jako například propojování vodovodní sítě přivaděči, výstavbu vodovodů či nových vodárenských nádrží, pro zajištění pitné vody pro občany, tak přírodě blízké, jako například nové mokřady, tůně, rybníky, průlehy a krajinné prvky, ale také rozlivy vody pro zajištění vody v krajině a doplňování podzemních vod. Od roku 2014 bylo podpořeno 870 takových projektů za více než 3 miliardy korun. Současně ministerstvo podporuje řadu menších a drobnějších projektů v krajině, které pomáhají posilovat její přirozené funkce. Takových projektů se realizovalo po celé České republice už přes pět a půl tisíce,“ upozorňuje ministr Brabec. Projekty realizované v přírodní rezervaci Bažantula nebo na Kozmických loukách, které ministr Brabec během své cesty rovněž navštívil, patří právě mezi ty projekty, které MŽP v rámci přírodě blízkých opatření proti suchu financuje.

„Moravskoslezský kraj právě aktivně připravuje rozsáhlý projekt za téměř půl miliardy korun. Jeho cílem je komplexní řešení pohornické krajiny na Karvinsku v souvislosti s dopady změny klimatu. Většinu finančních prostředků máme v plánu získat z Evropské unie, kofinancovat budeme i z krajské pokladny. V projektu počítáme s významnými partnery z regionu, ale budeme rádi, když roli partnera přijme také Ministerstvo životního prostředí. Náš region je ve fázi, kdy se vyrovnává se svou silně průmyslovou historií a podpora Ministerstva pro nás znamená nejen potřebnou záštitu, ale i velkou pomoc. Příležitost prezentovat panu ministrovi naše plány byla pro nás velmi důležitá,“ řekl náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

