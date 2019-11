Ministr Brabec: Nelogické a prakticky neaplikovatelné návrhy budeme odmítat

Evropská komise, s cílem regulovat vnos olova do životního prostředí, přišla s novým návrhem na jeho regulaci. Ten byl ovšem natolik prakticky neaplikovatelný, že ho MŽP a řada dalších států musely v plném rozsahu odmítnout. Evropská komise tak na základě včerejší diskuze se státy EU do února roku 2020 připraví nové znění.

Evropská komise tentokrát navrhla, aby vznikla čtyřistametrová pásma v okolí mokřadů, kde by nikdo nemohl nejenom střílet olověnými broky, ale ani je mít v držení. Současně navrhla, aby se zákaz střelby olovem týkal veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či strouh všude v krajině. V případě, že by státy s vymezením nárazníkových zón měly problém, například kdyby taková území přesáhla více jak 20 % území státu, mohly by na celostátní úrovni olovo zcela zakázat. Celý návrh Komise by de facto znamenal plošný zákaz použití olova v krajině, byť Evropská komise na včerejším jednání zdůraznila, že by se návrh nedotkl sportovních střelců (pokud by nestříleli v mokřadech), ani bezpečnostních složek. Po rozsáhlé diskuzi, kde vystoupil proti návrhu i český zástupce Ministerstva životního prostředí, především kvůli jeho praktické neaplikovatelnosti, Evropská komise slíbila, že do února 2020 předloží upravený návrh.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



ministr živ. prostředí

"Dlouhodobě jsme proti plošnému zákazu použití olova v krajině, byť jsme si vědomi, že vnos olova do životního prostředí a problémy a rizika s tím spojené je nutné co nejdříve vyřešit na celoevropské úrovni. Evropská komise ale musí přijít s takovými návrhy, které budou nejenom efektivní pro životní prostředí a konkrétně pro řešení problému, tedy pro ochranu vodních ptáků a dalších živočichů, kteří s broky v mokřadech přijdou do styku, ale také s návrhy v praxi aplikovatelnými a případně kontrolovatelnými. Nelogické a prakticky neaplikovatelné návrhy, které oklikou povedou k plošnému zákazu, budeme odmítat,"upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministerstvo životního prostředí se opět sejde v nejbližších týdnech se zástupci myslivců a střelců a včerejší diskuzi s Komisí s nimi podrobně rozebere.

