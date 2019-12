Ministr Brabec: Snažíme se předcházet smogovým situacím ve městech

Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolňuje na nadlimitní (tedy na častější, než stanovuje zákon) čištění komunikací ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší 50 milionů korun. Nejvíce peněz poputuje do Moravskoslezského kraje.

Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a přispějí k dalšímu zlepšení kvality ovzduší. Dotace současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Dotační výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí jako pilotní. Jejím cílem je snížit množství prachových částic na pozemních komunikacích na území vybraných statutárních měst. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 13. ledna do 31. března 2020.

„O podporu se může ucházet devět statutárních měst – Ostrava, Havířov, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Přerov, Třinec, případně příslušné kraje, budou-li provádět čištění na území těchto měst. Tato města patří co do prašnosti k nejpostiženějším a byla vybrána na základě toho, že nejméně ve třech letech za období 2014–2018 došlo na minimálně 10 procentech jejich území k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10. Věřím, že podporu ocení především v Ostravě a dalších městech v Moravskoslezském kraji,“ upřesňuje ministr Richard Brabec k dotační výzvě, ve které je připraveno celkově 50 milionů korun.

„Opatřením, kterými se snažíme předcházet smogovým situacím ve městech a která se podílí na zlepšení kvality ovzduší, se rezort životního prostředí věnuje dlouhodobě. Vedle celonárodní výměny starých kotlů v domácnostech investujeme do snižování emisí ze stacionárních zdrojů, do zavádění plánů udržitelné městské dopravy s cílem podpořit vznik nízkoemisních zón či do vozidel s alternativními pohony v samosprávě. Tyto aktivity nyní doplňuje podpora nadlimitního čištění ulic, které jsme do dotační podpory zařadili vůbec poprvé,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Pilotní dotační výzva se zaměří na eliminaci znečištění vznikajícího vířením prachových částic, které je problematické zejména v letní sezóně, konkrétně od března do listopadu. Nadstandardní čištění by měla města a kraje provádět primárně v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel, a to jednou až dvakrát za měsíc, nikoli třikrát až čtyřikrát za sezónu, jak ukládá zákon. Příjemce dotace bude v návaznosti na nadlimitní čištění zajišťovat také monitoring kvality ovzduší.

„Celková výše podpory může dosáhnout až 10 milionů korun, v závislosti na délce vyčištěných komunikací a četnosti čištění. Za každý vyčištěný kilometr bude poskytnut příspěvek ve výši 1 000 Kč, což pokryje zhruba 50 procent celkových nákladů,“ upřesňuje podmínky dotace Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a doplňuje: „Na monitoring bude možné čerpat podporu ve výši 6 000 Kč na den a měla by tak pokrýt veškeré náklady na jeho realizaci.“

Vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší představují vážné nebezpečí pro člověka i životní prostředí. Způsobují řadu zdravotních komplikací, pronikají do dýchacích cest, vedou k infekcím, rozvoji astmatu a alergií, ale i k rakovinovým onemocněním. Nepříznivě působí zejména na děti či seniory. Negativně působí také na globální klima, způsobují smog, okyselování a eutrofizaci půdy a vodních zdrojů, přispívají k úbytku stratosférického ozónu. Jejich zdrojem je doprava nebo spalování fosilních paliv. V letních měsících se jejich koncentrace zvyšuje zejména vlivem sekundární prašnosti, tedy zvýšeným vířením prachu.

Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní. Příjem žádostí proběhne od 13. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



