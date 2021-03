Ministr Havlíček: Nezavádíme nic, o čem by se nevědělo

reklama

Dobrý den, ještě jednou. Já se domnívám, že tady dáváme dohromady, ne že se domnívám, jsem si jistý, dvě úplně odlišné věci a doporučuji mrknout správně do toho vládního usnesení, které bylo na podzim roku 2020. A předtím, než ho přečtu, je třeba si zrekapitulovat, co jsme vlastně přijímali, nebo co jsme brali na vědomí. Vlády v roce 2010 a 2011, kde mimo jiné byla sestava vašich kolegů, tenkrát daly za úkol připravit studii proveditelnosti Dunaj-Odra-Labe. O tom nerozhodovala ani tato vláda a dokonce ani ta předcházející. To byla vláda v roce 2010, 2011 a ta jasně řekla: musí být studie proveditelnosti.

Dobře, tak se vláda usnesla, že má být a v tu chvíli se ty vlády, jak to víte, určitě znáte celý ten příběh, ještě skončily, začaly, skončily, nicméně tohle usnesení zůstalo a naše vláda ho zdědila, a tak tu studii proveditelnosti udělala. Jestliže to má v zadání, tak prostě nemůže říct, že ji neudělá. A ta studie proveditelnosti rozhodně není triviální věc. Udělat studii proveditelnosti na projekt Dunaj-Odra-Labe je záležitost nikoliv týdnů, nebo měsíců, ale několika let. A ta studie proveditelnosti byla odbornými aktéry připravena přesně podle vládního zadání vašich kolegů a v roce 2020 po diskusích a po určité oponentuře a tak dále byla tato zpráva vzata na vědomí. To se nerozhodlo, že se bude stavět Dunaj-Odra-Labe, vzala se ta zpráva na vědomí, nic více, nic méně.

Můžeme diskutovat nad tím, jestli závěry někomu vyhovují více, někomu vyhovují méně, můžeme se bavit o labské větvi a tak dále. To není teď to nejpodstatnější. Vláda nerozhodla o tom, že se bude stavět Dunaj-Odra-Labe, vláda vzala na vědomí studii proveditelnosti, kterou zadala vláda, kde byli vaši kolegové. Nic jiného jsme ani dělat nemohli. Součástí toho bylo, ale to se dalo udělat v jakémkoliv jiném usnesení, a my jsme to spojili, uložení ministru dopravy zahájit přípravu deset let diskutovaného a s polskými kolegy připravovaného projektu, takzvaného splavnění Odry až na území České republiky s mnoha různými variantami. Toto opět není nic nového, nezavádíme nic, o čem by se nevědělo.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není to žádná revoluce. Polští kolegové systematicky splavňují Odru a blíží se ke hranicím České republiky. Celá řada politických reprezentací, včetně vašich kolegů, tam jezdila, stříhala v Polsku pásky, radovali se, usmívali se, fotili se a říkali: až to jednou přijde do České republiky, tak se budeme bavit o tom, co bude dál pokračovat a slibovalo se. My neříkáme, že to bude, my jsme jenom byli pověřeni tím, protože se blíží k hranicím, abychom na tom začali pracovat. Těch variant je tam celá řada. Vůbec bych dneska nedával dohromady Dunaj-Odra-Labe. Dneska je to o tom, jestli se to splavní a jestli se půjde třeba do Bohumína, jestli se půjde před Ostravu, jestli se půjde do Mošnova, tam těch variant je více a samozřejmě o tom musí být velmi zevrubná diskuse na všech možných úrovních.

To vládní usnesení, které bylo, nebylo o tom, že zahajujeme nějakou faktickou právní legislativní, nebo jakoukoliv jinou přípravu, my jsme si dokonce dali rok času na to, to je do polovičky tohoto roku, nebo to bylo v minulém roce, čili do roku 2021, aby se vlastně začaly dávat dohromady všechny parametry, aby se nastavily komunikační týmy, aby se vůbec připravilo to, že se může od polovičky tohoto roku začít něco konkrétního dávat dohromady a k tomu bude samozřejmě nutná negociace všech aktérů, kteří tam jsou.

Ptal jste se, proč rok 2023 - vlivy na životní prostředí. No protože vycházíme vstříc všem dotčeným obcím, které to chtějí diskutovat, které si prostě k tomu chtějí říct svůj názor. Já myslím, že to je v pořádku a že v té diskusi budou odpůrci a zastánci, o tom není nejmenších pochyb. A ano, víme o tom, že třeba představitelé vysokých škol k tomu zaujali negativní stanovisko, ale zase aktéři v oblasti ekonomiky, v oblasti výroby, v oblasti podnikání k tomu zaujali pozitivní stanovisko.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 59% Ne 7% Nechávám na lékařích 34% hlasovalo: 1670 lidí

Není možné se na to dívat jenom z úhlu pohledu, že se tam něco vybuduje a bude to čistě jenom dopravní záležitost. Je to otázka rekreace, je to otázka turismu, je to otázka energetiky, je to samozřejmě otázka ekonomická. Všechny tyto faktory se musí detailně probrat, budou se diskutovat na mnoha a mnoha úrovních. A pokud by se něco začalo budovat, nebylo by to dříve jak v roce 2030, navíc by to byl mezinárodní projekt, měl by na to dostatek zdrojů z evropských různých fondů a nástrojů, které vysloveně vybízejí k tomu to použít. Ale to, jestli to bude, v jaké formě to bude, kam až by to šlo a co by se tam dalo vše využít ve smyslu prostě další rekreace a turismu, případně těch ekonomických faktorů, o tom bude diskuse a myslím, že ta diskuse je důležitá a že je správná, jakkoliv to může dopadnou tak, či onak. A my jsme se do té diskuse pustili mimo jiné proto, že se o tom hovoří deset let a my budeme muset zaujmout nějaké stanovisko, protože ti Poláci jednou k těm hranicím dojdou.

Musíme tedy říct, jak to v tom Bohumíně skončí, nebo to půjde dál a nebo to půjde až do té Ostravy, ale bez té diskuse se prostě nehneme dál, takže to je náš úhel pohledu a já děkuju ještě jednou za tu interpelaci.

Psali jsme: Ministr Havlíček: Zákon sám o sobě neřeší a nemůže řešit, jestli tam bude lokalita A, nebo lokalita B Ministr Havlíček: Je třeba věcně diskutovat a eliminovat všechny poplašné zprávy Ministr Havlíček: Za zásadní považuji rovněž zavedení systému veřejné výstrahy Ministr Havlíček: Faktický termín zahájení výuky v tuto chvíli není možné stanovit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.