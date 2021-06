Ministr Havlíček: Trochu mě zarazilo, že by snad zde byl nesoulad s unijním právem

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Nejdříve dovolte, abych se omluvil, že jsem přišel o něco později. Nebyl to záměr. Měl jsem tady dlouho plánovanou velkou zahraniční návštěvu ze Spojených států, asi čtyřicet lidí, a maličko se to prodloužilo, tak jsem poprosil pana ministra Vojtěcha.

Já bych to rozdělil do dvou oblastí, nejdřív ta obecná, potom maličko k té konzervaci, protože vím, že to je citlivé téma. A věřím, že z toho neuděláme politikum, protože to je téma pragmatické, věcné a myslím, že máme řešení poměrně dobré.

Nejdřív obecně to, co zde zaznělo k investicím do dopravní infrastruktury, budu se držet železnic. Já myslím, že všichni vidíme, že jsme na absolutním vrcholu podpory dopravní infrastruktury za historii České republiky.127,5 miliardy v rozpočtu, na železnice jdou 54 miliardy. Je to tak extrémně vysoká částka, která je dvojnásobná, než ještě byla před pár lety, kdy popravdě řečeno můžeme mít problém v těch příštích letech udržet to tempo těch výdajů do této oblasti. A vidíte, že železnici rozhodně neodsouváme nikam do pozadí, je to přibližně stejná částka, která jde do Ředitelství silnic a dálnic - abych byl přesný, tam jde kolem 60 miliard, do železnic 54 - 55 miliard. A vidíme to nejenom na dopravní infrastruktuře ve smyslu i železniční infrastruktury, můžeme se podívat na čtvrtý koridor, můžeme se podívat na to, jakým způsobem budujeme přejezdy. Mělo jich být 500 do roku 2027, bude jich 200 jenom za minulý rok, tento rok přibližně stejné číslo. Můžeme se dívat na infrastrukturu v podobě železničních nádražních budov - 114 jich dělá v dané chvíli, nikdy nešlo více peněz do této oblasti a popravdě řečeno nikdy jsme se taky nezaobírali více bezpečností na železnici než nyní. Do značné míry to bylo i vyprovokováno těmi nešťastnými událostmi v minulém roce, které nebyly systémového charakteru, byly selháním jedince, ale i přesto jsme se tomu začali intenzivně věnovat a řádově asi šestnáctičlenný bezpečnostní výbor, který jsem okamžitě dal dohromady, zasedá pravidelně a jedná jak na úrovni posílení ETCS, tak na úrovni posílení přejezdů, tak na úrovni zapojení do ETCS systému i těch lokálních tratí trojkových, stejně tak řešíme legislativu, která je samozřejmě spojena s drážním zákonem, a to už zde bylo částečně diskutováno.

Trochu mě zarazilo to, že by snad zde byl nesoulad s unijním právem. To na Ministerstvu dopravy tedy striktně odmítáme, naopak v minulosti tam ten problém byl, tato novela by to měla dávat do pořádku. Není mi úplně jasné, co bylo myšleno tím, že by Drážní inspekce měla provádět preventivní státní dozor, jak jsem si tady v rychlosti poznamenal. To tedy podle mého názoru přísluší jednoznačně Drážnímu úřadu. Přece inspekce má šetřit mimořádné situace, mimořádné stavy, okolnosti atd., a ne preventivně kontrolovat dopravce nebo provozovatele, to si myslím, že je věcně úplně nesprávně.

Nyní co se týká té konzervace. Já vím, že to je téma, které budí trochu emoce, ale stojí za to připomenout, že Česká republika má vůbec jednu z nejhustších železničních sítí v rámci celé Evropy. Nepletu-li se, Česká republika, Švýcarsko, Belgie Německo, patří do absolutní špičky a konzervace v tuto chvíli, ale obecně je jakýmsi prostě přiměřeným řešením toho problému, protože povinnost toho provozovatele je jasná, buď tedy musí zajistit provozuschopnost, a nebo musí - pouze může přistoupit poté - ke zrušení. A ta dlouhá absence provozu je právě řešena možná prostřednictvím té konzervace, což je nějaké prozatímní řešení, a ten návrh jasně počítá s tím, že se může obnovit.

Co se týká té časovosti a toho, proč to bylo - nebylo děláno tímto způsobem, tak je třeba říct, že konzervace nebyla plánována jako součást vládního zákona. To pravda je. Ta právní úprava vznikla až v době, kdy už návrh zákona byl v legislativním kolečku nebo prostě v procesu a v souladu se Správou železnic jsme tedy postupovali tímto způsobem. Nicméně já musím říct za sebe, že souhlasím plně s úpravou toho textu podmínek pro kompenzace... (Mimo mikrofon ministru napovídá poslanec Kolovratník.) Ano, už končím, abychom to urychlili. A to zpřísnění těch podmínek právě řeší pravděpodobně ty námitky, které jsme všechny slyšeli. Nicméně za tu diskuzi děkuji, podle mého názoru je věcná a věřím, že to dohrajeme společně.

Díky.

