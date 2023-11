Ministr Hladík: Mohli jsme být Country for The Future. Jsme zemí minulosti

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Já možná začnu tím, že zareaguji na některé nepravdy, polopravdy, mýty i lži, které tady ze strany mých předřečníků zazněly. Možná začnu vysvětlením toho, proč je úplně lživé, že by vláda z výnosu z emisních povolenek kupovala letadla. To tady zaznělo a je mi velmi líto, že v této debatě zaznívají takovéto nepravdy. Emisní povolenky jsou určeny na modernizaci české energetiky, modernizaci průmyslu, modernizaci dopravy, prostě toho, abychom se dokázali dostat na špičku v celé řadě odvětví, protože jsme zemí technologickou, jsme zemí průmyslovou, takovou zemí chceme zůstat. Ale proto potřebujeme investovat do modernizace, investovat tak - řekněme, vyřešit celou řadu problémů, se kterými se tady prostě léta nic nedělalo. Emisní povolenky jsou součástí Modernizačního fondu, do kterého je vložila vláda Andrea Babiše v roce 2019 a na 10 let je zafixovala; musím říct, že správně. Musím říct, že správně pro investice. Potom tady neustále čteme lži o tom, že tento Modernizační fond máme využít právě na provoz. My nechceme nic projídat, my budeme investovat. Investujeme do celé řady modernizace odvětví, která jsem řekl, včetně zásadních změn a včetně úspor energií do zateplování, zateplování rodinných, bytových domů, zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti průmyslu.

Teď ty druhé emisní povolenky, které jsou příjmem státního rozpočtu. Tak všechny výnosy z emisních povolenek a je jich 40 miliard, ne 38, jak tady zaznělo od mé předřečnice, tak jsou součástí státního rozpočtu. Jsou zapojeny do státního rozpočtu. Jsou na stránce příjmové, na stránce výdajové. Tady se vytváří jakási chiméra, že tady je nějaký další zdroj, který vláda může použít. Není tomu tak. Kromě toho, že bychom zvýšili zase dluh pro naše budoucí generace. A na co se ty emisní povolenky používají? Tak používají se právě na to, abychom pomohli občanům České republiky. Používají se na příspěvek na bydlení. Díky naší vládě, díky ministrovi Jurečkovi, díky vládě Petra Fialy, jsme nástroj, který tady dlouho nebyl používán, nástroj příspěvku na bydlení rozšířili pro každého, kdo potřebuje, pro každého, jehož výdaj na nájem a energie je větší než 30 procent příjmů. Používáme ty emisní povolenky také na celou řadu opatření, to, abychom snížili lidem výdaje například v dopravě, a používáme tyto emisní povolenky, abychom dokázali snížit výdaje díky instalaci obnovitelných zdrojů, díky zateplování.

K tomu letadlu, mně to nedá, musím poznamenat jednu věc. Prostě podle sebe soudím tebe. Jestli někoho napadne využít emisní povolenky na nákup letadla, pak je to nápad Karla Havlíčka, který by to asi udělal, kdyby byl ve vládě. (Slabé bušení do lavic zleva.) Zaznělo tady, že jsou v ohrožení sklárny, jsou v ohrožení výrobci... třeba železa. Tak co dělala předchozí vláda pro to, aby předcházela takovýmto problémům? Byla to naše vláda, bylo to naše vyjednávání v rámci Unie, abychom ochránili vnitřní trh Evropské unie a České republiky, že bylo přijato řešení uhlíkového cla na vnějších hranicích Evropské unie, takzvaný síban. Vaše vláda neudělala nic pro to, aby se sem vozilo levné železo z Turecka, protože se do Turecka doveze levný šrot, tam se roztaví v elektrických pecích a sem se zpátky vozí železo. Ne, ten šrot má zůstat v Česku, má zůstat v Unii, má se investovat tady do elektrických pecí, aby se to přidalo k primárnímu železu a mohlo to být použito.

Mně je vlastně jedno, jestli chodím v kalhotách nebo kraťasech, ale měla to být předchozí vláda, která si měla vytáhnout rukavice, měla si vytáhnout rukávy a měla v Unii začít vyjednávat. My jsme vyjednali 30 % volných emisních povolenek do tepláren právě proto, že každý čtvrtý Čech je na teplárnách, právě proto, abychom zlevnili cenu z tepláren. 30 % emisních povolenek - to vyjednala naše vláda v Unii. Ale prostě někteří asi... We will see.

Co se týká zateplování domů. Někdy říkám, že zelená úsporám, nová zelená úsporám tady byla dlouho. A je to dobře, ale často byla jenom pro ty bohaté. My jsme konečně přišli k tomu, že možnost zateplit si svůj dům, možnost opravit, možnost snížit výdaje na energie má teď každý. 50.000 seniorů dostalo podporu v nové zelené úsporám light. Celkem 220.000 rodinných a bytových domů bylo zrenovováno, zrekonstruováno z nové zelené úsporám od nástupu vláda vlády Petra Fialy. Díky tomu všechny tyto domácnosti, ať už rodinné nebo bytové domy, prostě spoří, připravily se na tu energetickou krizi jako takovou. To jenom k té krátké reakci.

A teď možná k tomu, co jsem chtěl a do jakého kontrastu jsem chtěl i ukázat přístup vlády minulé a přístup vlády současné. Nazval jsem to pět hříchů Karla Havlíčka. (Šum v sále.) Hříchy Karla Havlíčka, aneb co vše brzdila vláda Andreje Babiše a vede k vysokým cenám energií.

První hřích. Slabá ambice ve využití domácích zdrojů energie. MPO vedené bývalým ministrem Havlíčkem připravilo návrh vnitrostátního plánu v oblasti klimatu a energetiky, kde se rozhodlo zvýšit obnovitelné zdroje o jeden procentní bod. Po sžíravé kritici Unie i odborníků to nakonec přehodnotilo a nastavilo ten cíl na 23,8 %, ale neaktualizovalo a nepřipravilo novou energetickou koncepci. Tu současnou máme z roku 2015, je chlupatá, ne neaktuální, ty věci, které jsou v ní obsaženy, mnohdy prostě jsou aktuálně nereálné v kontextu budoucího vývoje energetiky jako takové.

Naše vláda díky spolupráci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu připravila nový plán. Je ambiciózní, ale realistický. Znamená to opravdovou modernizaci české energetiky, znamená to přechod k našim zdrojům. My dneska drtivou většinu energie, to znamená toho, z čeho se ta energie vyrábí, prostě dovážíme do České republiky. Jsme výrazným způsobem závislí na dovozu ať už plynu nebo ropy. A celý tento koncept směřuje k tomu, abychom maximum energie dokázali vyrobit na území České republiky. Proto zpětinásobení výroby z fotovoltaik, proto zpětinásobení výroby z větrné elektřiny, proto zpětinásobení výroby tepla z tepelných čerpadel.

Česká republika je dnes(?) největším výrobcem tepelných čerpadel, vyrábíme 200.000 tepelných čerpadel. Do tří let český průmysl je schopen vyrábět milion tepelných čerpadel. Pojďme se soustředit - a naše vláda se soustředí - na ty průmysly, které jsou průmyslem budoucnosti, ne průmyslem minulosti. To je vlastně řešení a klíč ke konkurenceschopnosti české ekonomiky, k dostupným cenám energie pro průmysl i pro spotřebitele. Musíme modernizovat energetiku takovým způsobem, aby ta cena energie byla dostupná, levná, konkurenceschopná.

Druhý hřích. My doháníme i kdysi jen stoprocentně fosilní a uhelné Polsko. Ano, je to smutné, ale my musíme v současné době dohánět i Polsko. Zatímco vláda Andreje Babiše blokovala rozvoj obnovitelných zdrojů, rozběhlo Polsko rozvoj fotovoltaiky. A právě náš severní soused ve třetím čtvrtletí roku 2023 dosáhl instalovaného výkonu 18 GW v solární energetice. Spolu s dalšími jednotkami gigawattů ve větrné energii tak získávají Poláci část energie z levných obnovitelných zdrojů a jsou bohužel zajímavou zemí pro zahraniční investory, kteří poptávají zelenou energii pro své továrny. Ano, já často jezdím po výrobních procesech, po továrnách, po průmyslových areálech. A často mně ti manažeři, ti zaměstnavatelé říkají: My potřebujeme dostatek zelené obnovitelné energie tady vyráběné v České republice. A to je to, co nastartovala vláda Petra Fialy. My jsme konečně zase zpátky přinesli rozvoj obnovitelných zdrojů, odšpuntovali jsme ten problém, ze solárních elektráren nedáváme žádné provozní prostředky, dáváme investiční pobídky. Jenom letošní rok se instalovalo 487 Megawatt-peak v solární energetice. Připravujeme akcelerační zóny tak, abychom umožnili další rozvoj obnovitelných zdrojů. Díky modernizačnímu fondu jsme podpořili fotovoltaiku pro domácnosti na víc jak 100.000 střech českých domácností.

Třetí hřích. Karel Havlíček nezvládl transpozici legislativy, která by pomohla chránit účty domácností před nárůstem cen. My jsme museli zachránit a zachránili jsme české domácnosti díky zastropovaným cenám elektřiny, díky úspornému tarifu, díky podpoře příspěvku na bydlení a cenovým stropům. Český stát převzal část nákladů v letošním roce, stálo nás to přes 100 miliard korun. Kdyby Karel Havlíček nezbabral - anebo se snad nechal zlobbovat fosilním průmyslem? - transpozici evropské směrnice o komunitní energetice, mohli jsme být na energetickou krizi v roce 2022 už připraveni. Ta novela se měla transponovat do konce roku 2020 a část do poloviny roku 2021. Tuto novelu připravila až naše vláda a právě se projednává. Jsme tři roky ve zpoždění. Česko má tři roky zpoždění. Kdybychom už měli možnost využívat komunitní energetiku, potom by celá řada domácností, firem, obcí, měst a krajů byla připravena, protože by měla vlastní zdroje zapojené do komunity a mohla by tak dlouhodobě zlevňovat svoji cenu energií.

Čtvrtý hřích: Hrozí zdražení regulovaných plateb za energetické sítě, protože ano, Karel Havlíček blokoval rozvoj akumulace. (Pobavení a slabý smích zleva.) Komunitní energetika totiž není jedinou záležitostí, kterou nemáme transponovanou v takzvané RED II.

My totiž nemáme transponovanou ani akumulaci, agregaci a flexibilitu. Považte, že v České republice dokonce stojí velké baterky. Tento levný zdroj ale nemůže být legálně zapojen do soustavy tak, aby vyrovnával to, jakým způsobem je volatilita potřeby a výroby energie na českém trhu. Až naše vrána (?) připravila tuto transpozici takovým způsobem, abychom jednoznačně mohli síť řídit, vyrovnávat, flexibilně řešit. Já dám příklad jednoduše, prostě třeba s mrazírnou. Taková mrazírna nepotřebuje jet 24 hodin na stejný příkon, může třeba hodinu, dvě stát, potom zase zapnout v období, kdy je elektřiny dostatek, nebo je levná. To všechno už jsme mohli mít nejenom v české legislativě, ale v reálných krocích.

Takže jsme mohli být Country for The Future. A místo toho jsme zůstali zemí minulosti, drahých fosilních paliv, závislosti dodávek na Rusku a žádné pomoci firmám ani občanům.

Pátý hřích. Nevyužitý potenciál úspor energií. Karel Havlíček nedokázal oslovit veřejnost, firmy, nejenom je inspirovat k realizaci úspor energie. Dvě třetiny vládních budov nesplňují potřebnou energetickou třídu. Vláda v roce 2018 - podle tehdejšího vládního materiálu nesplňovalo 586 budov ze 771 ústředních vládních budov požadavek na energetickou náročnost. A další budovy do toho dokumentu vůbec nebyly zahrnuty. Obdobně je to se zateplením veřejných budov, škol, nemocnic a dalších. Kdybychom v minulém desetiletí dobře zateplili veškeré veřejné budovy, tak bychom dnes mohli spořit 20 miliard korun.

Naše vláda k tomu opravdu přistoupila jinak. Pomohli jsme! Pomohli jsme nastartovat úspory energií jak v domácnostech, v průmyslu, ve veřejné správě - právě proto, aby lidé díky těmto investicím do zateplování, do instalací tepelných čerpadel, fotovoltaiky mohli dlouhodobě spořit, ne jednorázově, ale dlouhodobě spořit. Proto jsme přišli jako lidovci, ale i jako Ministerstvo životního prostředí s programy jako Oprav dům po babičce, Novou zelenou úsporám light a dalšími podprogramy včetně zateplování bytových domů takovým způsobem, abychom mohli podpořit jenom od doby vlády Petra Fialy 220 000 domácností. A každá dobře provedená renovace znamená úsporu a znamená adaptaci této domácnosti, tohoto rodinného nebo bytového domu na klimatickou změnu. Totiž dobře zateplený dům neznamená jenom, že v zimě nepouští to teplo ven, ale znamená to, že v létě nepouští teplo dovnitř. (Velký potlesk z levé části sálu.)

Děkuji vám za potlesk a přeji hezký den. (Smích v levé části sálu. Potlesk z pravé části sálu.)

