Ministr Jurečka: Řada věcí se dnes vyřídí jednodušeji, online a násobně rychleji než dřív

Už nějakou dobu se chystám, že sepíšu základní fakta k aktuálním výsledkům digitalizace na Ministerstvu práce a sociálních věcí a je to tady. Kdo to chce ve zkratce, tak řadu věcí dnes vyřídíte jednodušeji, online a násobně rychleji než dřív, ale rozeberu to i podrobně v číslech:

Rodičovský příspěvek

Místo půl dne cesty a čekání front na úřadu si ho dnes mohou rodiče vyřídit za pár minut online v klidu doma z gauče

Průměrně se vyřizuje 6 dnů. Před dvěma lety to bylo 19 dnů.

V rámci celé ČR tímto způsobem žádá o rodičák více než polovina rodičů a v Praze i přes 70 %.

Přídavek na dítě

Ještě před 2 lety se zhruba třetina nestíhala vyřídit v termínu. Aktuálně už díky digitalizaci vyřešíme 96 % včas!

Vyřizování zvládáme průměrně za 8 dnů, což je 4x rychleji než dříve.

Možnost zažádat o přídavek online dnes využívá asi třetina rodičů. V Praze je to zase o něco více, a to zhruba polovina.

Příspěvek na bydlení

Před 2 lety se ve starém systému dařilo vůbec vyřídit příspěvek včas jen něco přes polovině žadatelů. Dnes ještě máme rezervu, ale 91 % včasně vyřízených žádostí je obrovský posun.

Vyřizujeme ho průměrně 4x rychleji než před 2 lety, a to za 9 dnů. Férově říkám, že musíme ještě vždy zvlášť posuzovat Prahu, kde bylo dlouhodobě nahromaděno spousta žádostí se zpožděním. Pro představu, zhruba touto dobou před 2 lety trvalo vyřízení v Praze i přes 90 dnů. Letos v červenci už jsme to ale stáhli pod 30 dnů a každý měsíc se to dále zlepšuje. To odráží i srovnání, kdy se v Praze před 2 lety vyřídila včas asi třetina žádostí a dneska je to 2x tolik.

Online žádá o příspěvek na bydlení v rámci celé republiky zhruba 30-40 % žadatelů každý měsíc, zatímco u Prahy je to až 70 %.

Abych dále ilustroval, jak velký posun digitalizace je, tak od července už nemusí žadatelé o příspěvek na bydlení složitě dokládat platby za elektřinu a plyn, protože si je umíme automaticky sehrát do systému. Celkově si v červenci nechalo svoje náklady na energie sehrát 5 533 klientů. Z toho 87 % výzev šlo na dodavatele energií, kteří jsou připojeni na naše integrační rozhraní. Díky tomu bylo 99 % z těchto výzev vyřízeno automaticky a tím jsme ušetřili 38 731 minut práce našich lidí, kteří se mohli věnovat jiným činnostem než papírování. To byl myslím velmi slušný start.

Navíc nám digitalizace pomáhá snižovat i celkové počty úředníků. Za mého působení je to už o bezmála 2 000. Dodržím tak závazek, který jsme jako členové vlády dávali, snížit během vládního období počet úředníků na svém ministerstvu o 10 %.

Ostatně, posunu v digitalizaci na MPSV si všimli i v zahraničí. Před pár dny mě na oficiální návštěvě zpovídal i předseda saské vlády Kretschmer, jak se nám něco takového jako Jenda povedlo vytvořit a ještě v tak krátkém čase. Byl tím natolik unešený, že chce pořádat mezinárodní konferenci, kde bychom s našim týmem mohli předat své zkušenosti, kterými by se rádi v Německu inspirovali.

Co chystáme dál? Na přelomu roku spustíme digitalizované řešení podpory zaměstnání a v příštím roce bude pokračovat předškolní péče, revize dávek nebo podpora lidí se zdravotním postižením. Vždycky přitom dbáme na to, aby byl systém uživatelsky co nejjednodušší a šetřil čas i peníze.

Poslední věc, ke které bych rád i zde něco řekl, je nedávná zpráva NKÚ. Cítím totiž jako hrozně nefér i vůči svému týmu, že spousta lidí se jí vůbec nezabývala a prostě slepě přejala titulek. Kdyby četli více, tak by se dozvěděli, že úřad zkoumal projekty z let 2018–2023. Řada z nich byla i důvodem, proč jsme my sami digitalizaci takové úsilí věnovali. A další důležitá věc, v kontrolním protokolu sám NKÚ konstatuje, že klientská zóna Jenda funguje a jede plně digitálně. Při zpracování tak k tištění nebo přepisování dokumentů nedochází vyjma okrajových situací, kterých jsou asi 2 %. Náklady i tyto situace řešit digitálně by značně převýšily přínosy, proto jsme to zatím neudělali. Určitě se tím znovu pokusí někdo shazovat dobrou práci, tak ať víte, jak to je.

Na závěr bych chtěl poděkovat celému našemu týmu za ty roky usilovné práce. Bez vás by to nikdy nešlo. A chci poděkovat i vám, kteří jste vše pročetli až do konce. Vím, bylo to dlouhé, ale doufám to stálo za to.

