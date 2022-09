Ministr Jurečka: Stát nemá vrstvit jedno plošné opatření za druhým

reklama

Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

já jsem tady pozorně poslouchal oba dva své předřečníky a musím říci, že kdybych tady neseděl v minulém volebním období, tak bych měl pocit, že minulá vláda koalice ANO, ČSSD, podporovaná komunisty musela udělat opravdu úžasný kus práce pro sociální oblast pro zlepšení podmínek v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí, protože z toho, co říkal pan kolega, poslanec Juchelka, to znělo, že opravdu udělali úplně maximum možného, připomínám - v době, kdy jsme měli výrazně ekonomický růst minimálně v prvních dvou letech té vlády.

A my jsme tady byli jako kolegové, zástupci (?) opozice, tehdy tady především kolega Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, a předkládali jsme celou řadu návrhů, které se týkaly právě například opakovaně zvýšení příspěvku na péči, předkládali jsme návrhy také na zvýšení rodičáku nebo také potom na úpravu rodičáku, kdy tenkrát jste vyřadili část rodičů z toho, aby na tu formu pomoci také dosáhli, když se to zvyšovalo. Dávali jsme tady opakovaně například návrh na slevu na děti, která prošla až úplně ve finále minulého volebního období spíše určitou shodou náhod, že se k tomu nakonec přidala i část kolegů poslanců ČSSD.

Ale vy jste tenkrát na všechny tyto věci dávali odpověď, že jste pro to nehlasovali. Nehlasovali jste, protože tehdejší ministryně financí říkala - ne, to není možné ufinancovat, my to nepodpoříme a podobně. Dneska přicházíte a sázíte tady jeden návrh za druhým. A já, když jsem si nechal spočítat návrhy vašeho pana předsedy Andreje Babiše, tak jeho návrhy, o kterých hovořil v posledních měsících, by znamenaly, že by ten deficit na příští rok byl zatížen jenom těmi návrhy, navíc víc jak 550 miliardami korun.

Já si myslím, že je potřeba se opravdu tady jasně vymezit vůči tomu, co tady z vaší strany zaznívá, a musíme si říct v takto kritické situaci, co je potřeba, aby ten stát dělal. Ten stát nemá vrstvit jedno plošné opatření za sebou, jedno opatření za druhým, ale má se snažit dělat maximálně adresná opatření. Pokud je v tom někdy limitován z hlediska rychlosti provedení a například technických možností, tak ano, potom saháme i k těm plošným opatřením jako je třeba zastropování, ale pořád v rámci sociálního systému i já za sebe a za politiku, kterou chci hájit a chci ji hájit nejenom teď, ale jednou vůči svým dětem a vnoučatům i právě z pohledu těch výdajů, se snažím, abychom dělali adresná opatření.

A když vezmu konkrétně výčet toho, co jsme za tento rok, za těch zhruba 9,5 měsíce, udělali, tak je toho poměrně dost. Tady zaznělo, že vláda nedělá nic. Zaznělo to tady opakovaně a je to lež a musím se vůči tomu vymezit na konkrétních faktech.

Udělali jsme už na začátku ledna zvýšení normativu u příspěvku na bydlení. Velmi výrazné. Za minulé vlády normativ stropoval 50 % žadatelů, kteří žádali o tu podporu příspěvkem na bydlení. K dnešnímu dni to stropuje zhruba pouze 30 %. Ve středu jde na vládu další zvýšení normativů, které výrazně posune to, abychom především těm jedno a dvoučlenným domácnostem, které dneska omezuje ten normativ, výrazně pomohli. Takže zvýšení normativů dvakrát během tohoto roku. Zvýšili jsme letos dvakrát životní a existenční minimum, jak k 1. dubnu, tak 1. červenci. To znamená, tímto zvýšením pomáháme rozšířit okruh osob, případně valorizaci zhruba u dalších devíti typů dávek sociální podpory. A ten okruh těch osob se rozšířil dneska zhruba na 400 tisíc lidí.

Byl přijat balíček pro osoby se zdravotním postižením, který se týká nejenom tady zmiňovaného zvýšeného příspěvku na mobilitu, který už je tady doručen a je ve Sněmovně ten příspěvek a ten návrh té novely zákona, ale my v té novele zákona neděláme jenom úpravu toho zvýšení příspěvku na tu mobilitu, ale děláme tam úpravu i dalších důležitých věcí, například zvyšování limitů právě třeba na vybavení domácnosti plošinami pro lidi, kteří jsou handicapovaní, mají omezené možnosti pohybu. Je tam také zvýšení podpory lidí, kteří potřebují speciální pomůcku, nebo lidí, kteří jsou na speciálních dietetických omezeních. Takže ten zákon jde nad rámec toho, co jste původně vy předložili. Vy jste se soustředili pouze na tu mobilitu, ale my pamatujeme ještě na další důležité věci, které je potřeba realizovat.

Udělali jsme od 1. července a i společně s opozici, já za to děkuju, úpravu zákona o státní sociální podpoře a rozšířili jsme i možnosti tzv. mimořádné okamžité pomoci, která třeba teď už může pomáhat lidem, kteří jsou lidé s handicapem a mají specifické energeticky náročné pomůcky. Tak ty v rámci mimořádné okamžité pomoci umíme pokrývat.

Jsme také v situaci, kdy jsme napravili chybu, která se tady stala, to je podpora pěstounů, kdy přes 10 tisíc pěstounů se najednou ocitlo od 1. ledna ve velmi složité situaci. To jsme také napravili a změnili jsme to.

A snažíme se také přistupovat velmi férově a korektně vůči poskytovatelům sociálních služeb, kdy jsme zareagovali zcela jasně na to, když se v letošním roce zvýšily náklady po 1. březnu v důsledku války na Ukrajině a energetické krize. Přistoupili jsme k férovému dofinancování objemu 3,2 miliardy korun.

Takže je mnoho věcí, které se v rámci adresné sociální politiky tohoto státu udělaly, dějí se teď ještě v průběhu podzimu a počítáme také s věcmi, které se stanou od 1. ledna.

Připomínám ještě jedno důležité opatření, podpora rodičů, rodin samoživitelek, samoživitelů, pětitisícovka na dítě. Už dnes ji má vyplaceno více jak milión dětí. Takže i tady ta administrace běží a nemohu souhlasit s tím, co tady zaznělo, že digitalizace nefunguje. Ta citace z té petice prostě neodráží stav reality, protože - a vy jste to slyšeli včera na sociálním výboru - dneska přes 85 % žádostí o humanitární dávku běží digitálně, kompletní dávka solidárního příspěvku pro solidární domácnost běží digitálně a dneska už i v rámci příspěvku na bydlení máme přes 20 tisíc žádostí, které běží digitálně. U solidáru a u humanitární dávky je to plně digitální proces, nikdo nic netiskne, nikdo na nic nesahá, jede to opravdu bez personálního zásahu těch pracovníků. Ano, u příspěvku na bydlení nám to umožňuje to, že potom, když to ti lidé podají digitálně, tak tu žádost může zpracovat kterýkoliv jiný pracovník na kterémkoliv jiném pracovišti v rámci České republiky a můžeme odlehčovat těm přetíženým pracovištím, jako jsou tady v Praze.

Vůbec nepodceňuju situaci na úřadu práce a opakovaně ve svých vystoupeních - a říkám to i dnes - děkuju všem kolegyním a kolegům, kteří na úřadech práce pracují v náročném prostředí v posledních náročných měsících a vážím si jejich práce, a dělám také kroky pro to, abych tu práci ocenil i ekonomicky, finančně. I vy, členové sociálního výboru, jste viděli, že výše průměrného platu v letošním roce se zvýší velmi výrazně, přesáhne i covidové dva roky. Průměrná výše odměny na úřadu práce dosáhne 51 tisíc korun v letošním roce. Snažím se opravdu i ekonomicky ocenit nasazení těch lidí. To, že dělají přesčasy, to, že dělají někteří o víkendech. A děláme i kroky k tomu, abychom z těch přetížených pracovišť tu práci dokázali rozdistribuovat na ta, která nejsou tak zatížená. Takže vláda na tyto věci reaguje a jsme si vědomi toho, že to není jednoduché období. A říkám tady ještě jednou znovu - děkuji a vážím si toho, že ti lidé to takovýmto způsobem zvládají.

Byli tady zmiňovaní opakovaně několikrát lidé, kteří jsou senioři, kteří jsou invalidní důchodci a podobně. V letošním roce máme za sebou tři valorizace důchodů, tři zákonné valorizace důchodů a čeká nás další valorizace v lednu. Ta situace se výrazným způsobem posunuje, protože když se podíváme na hodnotu, která odráží výši průměrného důchodu v této zemi vůči průměrné mzdě, tak se k 1. lednu dostaneme na hodnotu 46,9 %. Začínali jsme na začátku toho roku na hodnotě 41 %. Dostaneme se na nejvyšší hodnotu důchodů vůči průměrné mzdě v této zemi od roku 1991. Neříkám, že tady nejsou skupiny seniorů nebo invalidních důchodců, kterým je potřeba pomoci, adresně, cíleně. Ale je potřeba si uvědomit, že valorizační schéma, které dneska tady je, tak z těch ohrožených skupin vůči seniorům, vůči poživatelům různých důchodů je nastaveno velmi, velmi otevřeně. A je potřeba také si říci, od 1. ledna, především pro ty nízkopříjmové důchodce, což jsou velmi často ženy, bude platit 500 korun měsíčně. 500 korun měsíčně žena, která vychovala dítě, dostane přiznáno automaticky, pokud to byl muž, tak má možnost od září se o to přihlásit, pokud on byl ten, kdo převážně vychovával dítě do jeho zletilosti.

Takže jsou tady konkrétní kroky, kterými vláda reaguje na tu situaci. Víme, že je složitá, že není jednoduchá, ale i to, jakým způsobem otvíráme klientské možnosti čerpání sociální podpory, tak směřuje k tomu, aby nebyl nikdo stigmatizován, že musí na úřad práce. Mnoho se toho dneska dá odbavit opravdu z domova díky digitálním službám.

Já už to nechci prodlužovat, protože víme, že máme pokračovat ještě v té další schůzi, ale považoval jsem za férové také říci, které kroky se tady dějí, které kroky se třeba v minulosti neděly, které návrhy tady v minulosti byly a nebyly podpořeny těmi, kteří dneska po tom volají, ale když mohli pro to zvednout ruku, tak pro to tu ruku nezvedli.

Děkuji za pozornost.

