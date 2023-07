Ministr Jurečka: V připravované novele zákoníku práce je prostor mnoho diskutovaných věcí dále řešit

reklama

Děkuji, já si dovolím ještě krátce vystoupit, protože v té debatě zaznělo mnoho věcí, které si myslím, že je potřeba brát velmi vážně, především ta oblast, která se týká problematiky zdravotnictví, lékařů a přesčasů. Já jsem to řekl na zdravotním výboru. Řekl jsem to v úvodním slově. Chci to říct i tady v závěru. Beru velmi vážně to, aby v této oblasti opravdu se hledalo systémové řešení, konstruktivní řešení, které opravdu pomůže tu situaci zlepšit. Nejsem na to expert, ale myslím si, že třeba v oblasti zrychlení celého procesu atestace a podobně jsou možná nějaké postupy, kde by se daly udělat určité smysluplné úpravy. Řekl jsem, že v okamžiku, kdy sem přijde příští novela, jsem připraven klidně, pokud už tady bude nějaké řešení, které to opravdu umí vyřešit lépe, tuto část novely zákoníku práce vypustit. Beru ji v tento okamžik jako řešení, na kterém se napříč celou politickou reprezentací shodla většina zdravotního výboru, tak, abychom udělali alespoň nějaký prostor pro legální řešení na základě dobrovolnosti.

Pak chci podotknout, ještě znovu se vrátit k tolik oblíbenému tématu sečení trávy nebo stříhání vinohradu a podobně. Znovu se vracím k tomu, co jsem říkal, stačí jednou větou v té dohodě, kterou stejně musím uzavřít, zmínit odkaz s nějakým alespoň základním vymezením, s odkazem klidně na vhodné klimatické podmínky, nemusím zkoumat, jestli k nim došlo nebo ne, ten zaměstnanec obvykle rozumí. Když tam bude extrémní déšť, asi nepůjde tu práci vykonávat, ať už v lese, v sadu, ve vinohradu a podobně. Takže to je ošetřeno v té současné textaci.

Pak si dovolím jenom dát poznámku, pokud jde o tu otázku řešení osob, které si požádají o možnost práce z domova, tady chci říci, že se bavíme o lidech, především o rodičích, kteří buď pečují o dítě do 9 let věku, nebo o osoby, které se starají a pečují o osobu blízkou v 2. až 4. stupni. Myslím si, že je asi logické, že u těchto lidí bychom se měli snažit vytvářet lepší prostředí pro to, abychom mohli umožnit, pokud je to možné, práci z domova, nebo alespoň část té práce vykonávat z domova. Proto smysl toho ustanovení. Není to paušální ustanovení pro kohokoli ze zaměstnanců, ale je to cíleno na, řekněme, opravdu zaměstnance, kteří pečují o tuto ohroženou skupinu osob.

Jinak si dovolím poznámku, když analyzujeme legislativní proces, myslím si, že i asi i senátorky, senátoři, asistenti vidí nejpozději minimálně v meziresortním připomínkovém řízení materiály, které jdou potom na vládu. Je možné se určitě kdykoli ozvat, ty připomínky se snažit třeba zapracovat dříve, než potom až tady. Já jsem k tomu vždycky otevřený, snažím se toto dělat a vycházet vstříc i takto kolegům ze sněmovny, takže teď tady jasně avizuji... Já jsem dokonce oslovil zástupce jednotlivých politických stran, aby dali své připomínky k novele zákoníku práce, kterou připravujeme. Takže tady je určitě prostor mnoho věcí, nejenom v této oblasti, o které byla debata, pokusit se dále řešit, debyrokratizovat, snižovat tu zátěž tam, kde to prostě možné je.

Ta novela jako taková, myslím si, že je opravdu pozitivním posunem v mnoha ohledech jak pro ty zaměstnavatele z pohledu digitalizace, tak i z pohledu zaměstnanců, z hlediska práce z domova, nebo z hlediska těch více předvídatelných pracovních podmínek, byť chápu, že na to tady můžeme nahlížet různě. Ale vracím se k tomu, že i tento Senát i tato horní komora PČR někdy v roce 2018, 2019 se musela vyjadřovat logicky k těm návrhům obou zmiňovaných směrnic, o jejichž implementaci se bavíme. Tehdy byl ten prostor, abychom v trialogu nebo na radě a potom v trialogu uplatnili za ČR třeba jiné pohledy, jiné názory. Pokud jsme to neudělali, pak je to samozřejmě chyba ČR, zástupců, kteří k tomu mohli promluvit a říct, že to třeba chtějí parametricky jinak.

Jenom poslední věc, chci říci k tomu diskutovanému pohledu na ten rozsah té implementace, resort, každý resort nese tu plnou zodpovědnost za to, aby implementoval správně. Myslím si, že takto je to opravdu napříč všemi resorty. Já jsem tomu dal velké množství času. Jednali jsme ještě opakovaně v několika kolech se zástupci Komise, zdali je možné ještě některé ustanovení třeba v té implementaci do českého právního řádu posunout, změnit apod. O to jsme se opravdu snažili v maximální možné míře. Říkám, že toto je možný kompromis dané situace, zároveň také my potom případně neseme ty dopady těch sankcí, které by případně z té nesprávné implementace nebo té pozdní, která se už teď děje, za kterou neseme zodpovědnost.

Děkuji za pochopení, děkuji za případnou vstřícnost a děkuji i za tu debatu, ze které si samozřejmě odnáším i podněty pro tu případnou příští novelizaci. Děkuji.

