Ministr Kněžínek: Novela umožní, aby profesi notáře vykonával i státní občan jiného členského státu EU

Vážený pane místopředsedo, děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Představuji vám vládní návrh novely notářského řádu, který je v zásadě velmi stručný a je odůvodněn pouze jednou skutečností, na základě které je předkládán, a na základě které je i navrhováno jeho schválení Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení.

Ten návrh konkrétně reaguje na rozsudek Evropského soudního dvora, který byl vydán ve věci C-575/16 komise proti České republice 15. března tohoto roku, a ve kterém Česká republika byla odsouzena za porušení smlouvy z důvodu existence překážky ve vnitrostátním právu pro volný pohyb pracovníků a pro volný pohyb v profesi notáře, volný přístup.

Ten důvod, proč byla Česká republika odsouzena, ono se to dalo do jisté míry očekávat na základě znalostí podobných rozhodnutí vůči jiným členským státům, spočívá v tom,... (Odmlčení z důvodu hluku v sále.)

Ten důvod spočívá v tom, že dnes notářský řád umožňuje vykonávat profesi notáře pouze státním občanům České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora po nás vyžaduje, abychom do této profese připustili i státní občany jiných členských států Evropské unie. A my na ten rozsudek reagujeme tím, že zákon v tomto směru měníme. Jinými slovy, ta novela umožní, aby profesi notáře vykonával i státní občan jiného členského státu Evropské unie než je Česká republika.

Na druhou stranu je ale potřeba vyvrátit obavy, které může tahleta změna vyvolávat, protože pořád budou platit ostatní podmínky, které musí ten, kdo má být notářem, splňovat. Mimo jiné tedy musí mít absolvovanou českou právnickou fakultu, vystudovaná česká práva, která v zásadě se učí jenom v České republice, nikde v cizině české právo nevyučují a nelze předpokládat, že by s tím začali.

Další důvod je, že pro provádění jednotlivých procesních úkonů musí ovládat úřední jazyk, což je tedy jazyk český. Jinými slovy, nelze tedy v zásadě očekávat nějaký příval cizinců. Navíc tady existuje ještě numerus clausus, co se týče počtu notářů, takže nelze očekávat nějaký příliv cizinců do této profese. V zásadě ten boj s Evropskou unií, který byl z mého pohledu předem prohraný, ten rozsudek to koneckonců potvrdil, byl do jisté míry možná i zbytečný. A teď, kdy České republice hrozí finanční postih za to, pokud svoje právo neuvede do souladu s tím rozsudkem, tak je tedy vhodné tuto změnu schválit. Nicméně jak jsem říkal, platí další podmínky: Česká právnická fakulta, znalost českého jazyka a vykonání mimo jiné zkoušky, která se také skládá v českém jazyce. To znamená, bavíme se o jednotkách případů, kdy se může stát, že cizinec začne profesi notáře vykonávat. V praxi to asi bude nanejvýš Slovák.

Moc prosím o to, je to nekontroverzní věc, záměrně jsme tam nepřidali nic jiného, nic jiného, co by nereagovalo na ten rozsudek. Takže není tam ani žádný gold-plating . Moc prosím o podporu tohoto návrhu. České republice nezbývá nic jiného než tenhleten návrh přijmout. Pokud ho nepřijme, hrozí jí finanční postihy.

Takže díky moc za pozornost a prosím o podporu, a to i v rámci prvního čtení.

