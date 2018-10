Ministr Kněžínek: Insolvenční zákon má zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu lidí

Zákonodárci dnes ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Za jeden z důležitých prvků procesu oddlužení považuje Ministerstvo spravedlnosti aktivizaci dlužníka a nápravu jeho nezodpovědného přístupu. Návrh nyní míří do Senátu.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek považuje novelu insolvenčního zákona za velmi důležitý krok v oblasti insolvencí. Nový systém v praxi jasně ukáže, kolik lidí podle nových podmínek na oddlužení dosáhne. „Mohly by to být desítky tisíc lidí, možná i větší čísla. Podle mě je to nejlepší institut, jak dosáhnout rychlého vymýcení problému dluhové pasti, který se tady rozmohl,“vysvětluje důležitost novely ministr Kněžínek.

Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky.

Návrh dále zavádí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednodušuje podání návrhu na povolení oddlužení. Obsahuje také výslovnou úpravu srážek z příjmu podnikatelů, možnost přerušit oddlužení na žádost dlužníka nebo odsunout pořadí nadlimitních úroků a úroků z prodlení. Součástí návrhu je i ochrana přiměřeného obydlí dlužníka, zjednodušení úpadku manželů a další.

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. BPP

Ministr pověřený řízením Ministerstva spravedlnosti

ministr spravedlnosti

autor: PV