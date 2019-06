Ministr Kremlík: Do oprav dálnic a silnic se bude letos investovat částka ve výši 12,5 miliard

„Do oprav dálnic a silnic I. třídy se bude letos investovat částka ve výši 12,5 miliard korun, což je skoro o miliardu více než vloni. Investujeme také do oprav silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů. Za posledních pět let do nich mimořádně šlo necelých 19 miliard ze státního rozpočtu,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Státní fond také odsouhlasil příspěvek na úpravu lávky přes plavební komoru v Nymburce. Město v loňském roce přišlo kvůli havarijnímu stavu o jedinou bezbariérovou lávku spojující oba břehy Labe, zůstala pouze lávka přes plavební komoru, na níž je možné vstoupit jen po schodišti. Město Nymburk navrhlo nové, plně bezbariérové propojení pro pěší a cyklisty a SFDI na tento projekt poskytne bezmála 22,5 mil. Kč.

SFDI také poskytuje již třetím rokem příspěvky pro letiště. Letos přispěje 40 miliony na vybavení letišť technickými prostředky k ochraně civilního letectví.

Seznam hlavních oprav, na které půjdou dodatečné dvě miliardy korun:

D2 Rekonstrukce CB vozovky (km 3,2 - 9,7)

D1 Oprava odpočívky Vyškov

D5 Oprava AB vozovky (km 20,0 - 14,5)

D8 Oprava AB vozovky (km 83,37 - 92,38)

oprava hřebenových MZ mostů (ev. č. D8-135 a D8-136)

D35 Oprava AB vozovky (km 270,9 - 274,0)

I/4 Strážný - Strážný přechod

I/11 Hradec Králové, přeložka čtyřpruh

I/11 Hradec Králové, od křiž. Tesla - V. Nejedlého- Bří Štefanů

I/48 Nový Jičín – Rybí

I/11 a I/46 Opava, ul. Nádražní okruh – Olomoucká

I/22 Dražejov průtah – Strakonice

I/23 , II/351 Třebíč – oprava mostů a protihlukových stěn

autor: PV