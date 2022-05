Ministr Kupka: Kdyby vláda nejednala dobře, tak by dopady byly násobně závažnější

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci vyvrátit některé útoky, které tu v průběhu toho odpoledne zazněly o tom, jak vláda nenaslouchá lidem, kteří bojují s aktuálními problémy zvýšených cen energií, potravin a všeho možného, a že se věnujeme jenom Ukrajině. Kdybychom nedokázali společně, zdůrazňuji to, spolu s lidmi, s celou společností, se starosty měst a obcí a s hejtmany zvládnout uprchlickou krizi, tak bychom dneska čelili mnohem závažnějším problémům, nesrovnatelně závažnějším. To, že v tuto chvíli více než 50 tisíc lidí z těch, kteří utekli před válečným konfliktem, našli v České republice práci, znamená významnou pomoc i pro Českou republiku, snížení té zátěže, které Česká republika čelí. A kdyby do toho všechny ty složky nebyly zapojeny, kdyby od první chvíle nezasedal krizový štáb, kdyby nedokázala vláda spolu s kraji a s městy a obcemi zvládat tu aktuální nepředpokládatelnou krizi, tak bychom nepochybně nebyli v té současné situaci, ve které jsme. A dohadujeme se o konkrétních opatřeních, která míří dál k tomu, aby se Česká republika dokázala s tou krizí vypořádat a dokázala ve výsledku zvládnout i ty následné dopady energetické krize, která provází agresi Ruska na Ukrajině.

A chci zdůraznit několik konkrétních věcí. Zaznělo tady, že nemluvíme s těmi lidmi od pana poslance Foldyny, kteří denně bojují s problémy energetické krize, s dopady zvýšených cen energií a potravin. Přesně naopak! Přesně s nimi jsme v denním kontaktu a víme, že kdybychom nedokázali současnou krizi zvládat, tak by ten dopad na ně byl mnohem závaznější.

Nebudu tady znovu opakovat to, jakým způsobem třeba konkrétní dopravní společnosti se dokázaly zapojit do zvládnutí té situace, jakým způsobem pomáhaly a jakým způsobem následně pomáhaly i s humanitární pomocí směrem na Ukrajinu a se zbraňovou pomocí směrem na Ukrajinu. Chci ale zdůraznit několik klíčových momentů, klíčových rolí vlády a všech těch složek v tom, čemu čelíme teď.

Nasvítil se tady problém hlavního nádraží, ze kterého nikdo z nás nemůže být šťastný. A ať už pan místopředseda vlády Vít Rakušan, nebo já jsme byli v denním kontaktu s lidmi, kteří na hlavním nádraží pomáhali těm, kteří tam byli. A kdybychom nepostupovali i v kontaktu s konkrétními hejtmany, třeba s panem hejtmanem Netolickým tak, že jsme kontaktovali protějšek pana hejtmana v zakarpatské oblasti Čubedeka (?) a nedokázali se s ním reálně bavit o tom, co způsobilo ten konkrétní problém, který byl mediálně viditelný, ale který z hlediska objemu toho problému zdaleka nepředstavoval tak závažný zásah pro celou Českou republiku. Kdyby Vít Rakušan nebyl ve spojení se svým protějškem na Ukrajině a nezměnily se podmínky propustnosti ukrajinských hranic směrem do Schengenu, tak bychom dneska čelili tomu problému ještě mnohem závažnějšímu.

Chci jasně zdůraznit, že všechny tyhle kroky, a teď tady zbytečně se nebiji v prsa a neříkám, že vláda všechno zajistila, ale chci jasně říct a naprosto realisticky, že kdyby ten boj s aktuální krizí nebyl úspěšný, tak dneska ty dopady jsou násobně závažnější. A kdo to nevidí, tak se zříká realistického pohledu na věc. A chápu, že denní chleba opozice je ukazovat na chyby vlády, na to, že nezvládá konkrétní věci, ale v tomhle případě se střílíte tím nerealistickým pohledem sami do vlastních nohou. A místo toho, abyste v tomto případě jasně směřovali i celou Českou republiku ke zvládnutí těch následujících problémů, tak jenom ukazujete na to, že místo konstruktivního přístupu v téhle kritické době volíte jenom boj sami za sebe. Nepomůže to ničemu.

Nemám potřebu do detailu vysvětlovat všechny jednotlivé kroky vlády a všechna jednotlivá opatření. Když tady zaznívalo, jaký dopad to bude mít na ty konkrétní maminky samoživitelky, jaký konkrétní dopad to bude mít na rodiny s dětmi, tak od toho je tady konkrétní pomoc, která k nim doputuje v průběhu léta. Jasná odpověď na to, čemu ti lidé čelí. A ujišťuji vás, že naše vláda si je dobře vědoma toho, co bude znamenat pro ně aktuální boj s energiemi a zároveň nástup dětí do školy. A kdybychom nebyli v denním kontaktu s jednotlivými rodiči, kdybychom nebyli v kontaktu s těmi lidmi, kteří ve městech a obcích reálně žijí a reálně bojují se současnou těžkou situací, tak bychom tohle asi nevymýšleli. Takže ten útok míjí terč! Absolutně míjí terč! Kdybychom nevnímali jak tu povinnost zvládnout krizi a spojit se a koordinovat ty naše kroky s městy, obcemi a kraji, a kdybychom zároveň nevnímali potřebu zachovat sounáležitost v rámci společnosti, tak bychom nepřicházeli s těmi konkrétními návrhy.

Co jsem, abych vám doporučoval, jak se v roli opozice k tomu stavět? Jenom pokládám opravdu za nefér, pokládám za přestřelené, když tímto způsobem kritizujete vládu a zároveň pomíjíte kroky, které v souladu s koordinační rolí vlády dělá celá řada lidí v tom území od starostů přes hejtmany. A chci v tomto směru jenom požádat o realistický pohled na věc, o to, že jak Česká republika musíme současnou situaci zvládnout. A nemusíte vynášet do nebe jednotlivé kroky a zásluhy vlády, to po opozici nikdo nechce, ale prosím buďte alespoň trochu realističtí, aspoň trochu pragmatičtí v tom, s čím přicházíme, aby ty následující měsíce se podařilo lépe zvládnout. A prosím, nechte na budoucnosti, aby zhodnotila, jestli současná vláda a všechny klíčové složky tu aktuální situaci a agresi Ruska na Ukrajině zvládly, nebo ne. A já jsem přesvědčen o tom, že v téhle prověrce času současná vláda, ale zároveň současná česká společnost, hejtmani, starostové obcí a měst, tedy velmi dobře obstojí!

Mgr. Martin Kupka ODS



