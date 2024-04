Ministr Kupka: Nárůst digitálních služeb nastává právě v posledních dvou letech

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

budu reagovat jak na vystoupení pana místopředsedky Havlíčka, tak na vystoupení paní předsedkyně Schillerové. Nejprve tedy k tomu, co zaznělo, když se tu rozohnil Karel Havlíček, jak je to se zahajováním dopravních staveb.

Nikdo z nás si žádné cizí zásluhy nepřisuzuje. Upozorňujeme jenom na to, jakým způsobem se vyvíjela výstavba dálnic v České republice. A tady jsou jasně hovořící data. (Ukazuje graf.) V roce 2022 bylo možné zahájit stavbu 34 kilometrů dálnic. A platí, že pochopitelně tyto projekty předchozí vlády připravit musely, jinak by s nimi nebylo možné začít. Příprava staveb v tuto chvíli představuje různě dlouhou dobu. Podstatné ale je, že ty poslední léta před samotným zahájením jsou nejnáročnější. Nejnáročnější na výkupy pozemků, nejnáročnější na to, jak probíhají ty poslední fáze povolování stavby.

V roce 2023 už bylo možné otevřít 56 kilometrů dálničních staveb. V letošním roce je to více než 120 a pro příští rok chystáme otevření dalších 109 dálničních staveb. A ano, platí, že v letošním roce otevřeme rekordní číslo 118 kilometrů dálnic. A nebylo by to možné bez toho, aniž bychom urychlili přípravu v těch posledních letech. A je také jasné, že kdyby se nepodařilo i předchozí Poslanecké sněmovně schválit důležité změny zákonů, tak by na tom Česká republika takto dobře nebyla. Tohle jsou ale důležitá data pro veřejnost, protože to znamená, že se podaří postupně splatit dramatický infrastrukturní dluh.

Když se podíváme na to, co nejvíc dokládá aktivity vlády Petra Fialy v této oblasti, tak to je graf, který jasně ukazuje dramatický nárůst právě finančních prostředků na přípravy staveb. (Ukazuje.) V roce 2021 přibližně 2,5 miliardy korun jenom v oblasti silnic a dálnic, v loňském roce dvojnásobek. Tomu odpovídá opravdu rekordní zahajování a příprava staveb, jako je například část Pražského okruhu a také pochopitelně dálnice D35, protože v těchto rekordních částkách i v těžkých časech se právě odrážejí nákupy pozemků pro to, aby stavby začínat mohly. Tolik jedna zásadní poznámka.

Druhá se týká útoků na Pravý břeh a na kampaň, kterou Pravý břeh také s dílem realizuje, Restart Česka. Já si tady dovolím odcitovat vyjádření, které je jednoznačné a které je věcné a je to vyjádření Pravého břehu. Ten považuje systematické veřejné útoky představitelů hnutí ANO v posledních týdnech za účelovou politickou kampaň, která je postavena na vědomém šíření lží a pomluv.

"Představitelé hnutí ANO záměrně zamlčují následující fakta, která přitom opakovaně zazněla ve veřejném prostoru. Již na počátku tohoto roku bylo zveřejněno, že kampaň podporující projekt Restart Česka si u našeho think-tanku objednala a zaplatila ODS, která je rovněž uváděna jako spolupracující partner tohoto projektu. Tato kampaň vyšla zatím na 1,8 milionu korun. Šlo o náklady na outdoorovou a on-line kampaň v závěru loňského roku. Nikdo další se na financování této kampaně nepodílel. Nadace New Direction nedává Pravému břehu žádné dary, nesponzoruje ani nefinancuje jeho provoz. Pravý břeh, podobně jako jiné think-tanky, se v minulých letech úspěšně účastnil soutěží na vypracování a vydávání odborných studií. Výsledky těchto konkrétních zakázek jsou veřejně dohledatelné. Každá z nich byla odvedena v souladu s danými podmínkami a rozpočtem, přičemž plnění bylo řádně zkontrolováno na straně dodavatele i odběratele. Je třeba zdůraznit, že činnost Nadace New Direction podléhá přísným pravidlům a kontrolám Evropského parlamentu. Základním principem její činnosti je navíc i striktní oddělení darů a realizovaných projektů." Tolik oficiální vyjádření, které je možné jednoduše na veřejných zdrojích dohledat a samozřejmě je jednoduše možné se ptát i po výsledcích jednotlivých kontrol.

(Během projevu poslanec Lang dává několikrát před řečnický pult ceduli s nápisem "SPOLU, Pirátská strana a Starostové uráží ty, kteří s nimi nesouhlasí. ANO." Ceduli vzápětí uklízí od řečnického pultu poslanec Benda a pak poslanec Janda, nesouhlas s umístěním cedule vyjadřují k poslanci Langovi. Poslanec Lang nakonec umisťuje ceduli před boční lavice poslanců ANO.)

K daru, který ODS získala v roce 2014 a kde jsem jako místopředseda ODS figuroval jako jeden z těch, kteří podepsali ten dar. A my jsme v té době upravili pravidla tak, abychom ověřili, zda právě ten dárce je schopen takovou částku ODS darovat. A chci jasně doložit, že na základě toho jsem se v listopadu skutečně s Lubomírem Hromádkou, důchodcem, jak zaznělo, potkal, navštívil jsem ho v bytě, kde je a byla v té době unikátní sbírka moderního umění, kterou Lubomír Hromádka po řadu let sbíral. Ta sbírka byla vysoce hodnocena i kunsthistoriky a troufnu si tvrdit, že i poslední obraz té sbírky dosahoval významně větší hodnoty, než byl dar, který tehdy Lubomír Hromádka ODS věnoval. A bylo to zcela zřejmé. Navíc bylo také naprosto jasné, že ten člověk chce ODS podpořit, že si to nepochybně může dovolit a že dlouhodobě sympatizuje s ODS a pravicově smýšlí. Lubomír Hromádka zemřel v roce 2016. Přesto Alena Schillerová dává do souvislostí tento dar se zakázkami, které se realizovaly v Líbeznicích. Jednalo se o rekonstrukci barokní kapličky Panny Marie, kde náklady představovaly částku 700 tisíc korun bez DPH, přičemž výběrové řízení na zhotovitele a podpis smlouvy se odehrálo v září roku 2017, tedy několik měsíců po odchodu Lubomíra Hromádky z tohoto světa. Další zakázka na stavbu hasičárny, stavbu, která byla opakovaně významně hodnocená v architektonických soutěžích, tak toto výběrové řízení, kterého se zúčastnily čtyři konkurenční firmy, skončilo v březnu 2019 a celková částka představovala 25 milionů korun bez DPH. Toto jsou fakta. Žádná souvislost tu neexistuje, existovat nemohla. Všechno, co v této souvislosti uvádí hnutí ANO, jsou lživá tvrzení, která se nezakládají na pravdě. Následně se tu jak Karel Havlíček, tak Alena Schillerová pustili do zpochybňování výběrového řízení na generálního ředitele Českých drah Michala Krapince. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 18. 2. 2022. Informovali jsme o tom vyhlášení veřejně. Komise představovala pět členů, kdy jedním z nich byl uznávaný psycholog Radvan Bahbouh, který se léta věnuje personálnímu poradenství, koučování, je autorem řady uznávaných publikací, mimo jiné i knihy Sociomapování týmů. Je to člověk, který nepochybně splňuje všechny předpoklady pro to, aby při takovém výběrovém řízení měl a mohl figurovat. Představoval jeden hlas z pěti. A na tom, že v takovém výběrovém řízení, které je veřejně známé, které je veřejně prezentovatelné na stránkách Českých drah od první chvíle, včetně jmen jednotlivých členů té komise, nejenom že nespatřuju nic špatného, je to naopak příklad toho, jakým způsobem České dráhy transparentně postupovat mají. Termín pro podání přihlášek byl 7. března a na základě doporučení komise rozhodla Dozorčí rada Českých drah o jmenování Michala Krapince předsedou představenstva. Vše jsem teď jasně a transparentně popsal, takto to proběhlo.

A pojďme se teď ale podívat na skutečný cirkus s výběrem předchozích dvou generálních ředitelů za vlády hnutí ANO. To si skutečně pozornost zaslouží, držte si čepice, pojedeme z kopce. Nejprve tedy výběr Václava Nebeského. Na začátku června 2019 navštívil předchozího generálního ředitele Miroslava Kupce tehdejší náměstek ministra dopravy, aby mu sdělil, že ve funkci končí, a rovnou prozradil, kdo ho nahradí. Měl to být zmíněný Václav Nebeský. V čem je problém? No, že žádné výběrové řízení před touto návštěvou v kanceláři tehdejšího Miroslava Kupce neproběhlo, dokonce ještě nebylo ani vyhlášeno, a přesto už mělo svého vítěze. Geniální ukázka transparentního výběru generálního ředitele. Dozorčí rada nakonec jmenovala Václava Nebeského do funkce předsedy představenstva 25. září 2019, tedy nějaké tři čtyři měsíce po tom, co už jméno Václava Nebeského jako generálního ředitele Českých drah putovalo veřejným prostorem. Tohle byla bohapustá šaráda. Jenom naoko bylo jasné, že rozhodnutí padlo už několik měsíců předem, a také tohle všechno bylo předmětem veřejné kritiky.

Ale ještě podstatnější je, jaké bylo hospodaření tehdejších Českých drah pod vládou respektive pod řízením Václava Nebeského? On to vlastně komentoval sám Karel Havlíček o rok později, kdy sám Václava Nebeského odvolával. Připustil tehdy, že Václav Nebeský nebyl typický krizový manažer. To je teda velmi eufemistické sdělení, protože za rok 2020 spadly České dráhy jako skupina svým hospodářským výsledkem do minusu, a to v hodnotě 4,3 miliardy korun. Do funkce nového generálního ředitele Českých drah nastoupil Ivan Bednárik a tehdy si už ani Andrej Babiš ani Karel Havlíček na žádné výběrové řízení nehráli a prostě jej generálním ředitelem jmenovali. Znovu jaké byly výsledky hospodářské po ročním působení Ivana Bednárika? Hospodářský výsledek ve ztrátě 2 miliardy korun. Tedy za tyto dva roky celkový záporný výsledek Českých drah přes 6 miliard. To je slušná částka.

A tady samozřejmě dodávám, že to bylo velmi složité období, protože to bylo období, kdy obecně celá řada dopravců se musela prát s dramatickým úbytkem cestujících. Ale ztráta ve výši 6 miliard korun, dokonce více než 6 miliard korun, bije do očí. Navíc, když se bavíme o personální politice, rok 2019 byl pro České dráhy mimořádně úspěšný, asi bohatá společnost. Mohla si dovolit díky skvělé personální politice Andreje Babiše a Karla Havlíčka, tehdy tedy ještě ne Karla Havlíčka, ten se teprve chystal do pozice ministra, ale tehdy si mohly České dráhy dovolit čtyři lidi průběžně za ten rok v pozici generálního ředitele. To jasně dokládá, jak kvalitní řízení té společnosti tehdy bylo.

A pojďme se podívat na to, co je za více než dvouletým obdobím práce Michala Krapince. Rok 2022 - hospodářský výsledek plus 396 milionů korun. Hospodářský výsledek za rok 2023 budeme oznamovat na konci dubna, ale můžeme zmínit oficiální údaje o kladném výsledku hospodaření v polovině loňského roku, a to bylo 987 milionů plus. Předpokládám, že výsledek za celý rok 2023 bude jednoznačně pozitivní a bude znamenat další příslib pro růst Českých drah.

Ale zmíním celou řadu dalších důležitých věcí, které se za tu dobu podařilo vyřešit. Tady zaznělo od Karla Havlíčka, že nemáme odvahu rozhodovat. Určitě ne, protože výsledkem toho našeho nerozhodování je mimo jiné rozhodnutí o dlouho vlekoucím se sporu mezi Českými drahami a Správou železnic, kde se podařilo najít řešení a uzavřít memorandum ohledně prodeje pozemků pod železnicemi. Proč na to neměl odvahu Karel Havlíček? Proč na to neměl odvahu Andrej Babiš, když nám vyčítají, že nerozhodujeme? Rozhodujeme! Podařilo se dovést do finále kauzu Falcon, kde hrozilo Českým drahám, že přijdou o více než miliardu korun. Podařilo se například, a tady se vrátím už k jednomu zmiňovanému jménu Václava Nebeského, protože ten podepsal smlouvy ohledně prodeje pozemků na Smíchově, které byly jednoznačně nevýhodné, a díky Michalu Krapincovi se je podařilo přesmlouvat. A výsledkem je, že České dráhy dostanou o 300 milionů korun víc. O 300 milionů korun víc!

A pojďme ještě dál do historie, když se bavíme o těch podstatných věcech, ke kterým na dráze docházelo. Odkup akcií ČD Telematika. Bylo to necelých 30 %. První nabídku dostaly České dráhy v roce 2014 a tehdy ta nabídka zněla na 198 milionů korun. České dráhy to ale nevyslyšely, někde se ty dopisy asi ztratily, nicméně život šel dál. Těch necelých 30 % průběžně měnilo své majitele, až v roce 2021 České dráhy koupily tento podíl za částku 850 milionů korun. Jaký je rozdíl? Více než 600 milionů korun! Šest set milionů korun, za které by mohly České dráhy koupit nové vlaky nebo by mohly udělat spoustu jiných věcí.

A pojďme dál v historii toho, co všechno se na Českých drahách odehrávalo. Nákup společnosti Chaps, která byla klíčovým dodavatelem jízdních řádů. V roce 2017 se obrat Chapsu pohyboval do 100 milionů korun a zhruba kolem 10 milionů zisku. V roce 2016 se o nákupu této společnosti do skupiny Českých drah začalo hovořit a tehdy padaly nabídky a odhady na celkovou hodnotu té společnosti v rozsahu 120 až 250 milionů korun. Jaké překvapení, když tři dny po volbách v roce 2017 kupují České dráhy prostřednictvím společnosti ČDIS tuto společnost za částku 440 milionů korun. Čtyři sta čtyřicet milionů korun a rozdíl oproti tomu, o čem se jednalo, je znovu významně víc než 200 milionů korun.

Když to tedy vezmeme a sečteme, co by České dráhy a český stát mohly mít, ale nemají, tak je to víc než jedna miliarda sto padesát dva milionů korun. To je účet za skvělé fungování managementu jmenovaného hnutím ANO do vedení Českých drah! Nedávno si Andrej Babiš stěžoval, že Česká republika není schopna zajistit rychlou výstavbu a rekonstrukci pediatrie v Thomayerově nemocnici. To by včetně nové budovy mělo vyjít na nějakých 400 milionů. To by byly tři takové pediatrie v Thomayerově nemocnici! A proč nejsou? To se ptejte lidí z hnutí ANO, proč nejsou, kam se ty peníze ztratily! A je to otázka zcela na místě.

To jsou konkrétní, věcné zdokumentované ekonomické rozdíly, jasné výsledky práce lidí, kteří pracují v současné době v managementu Českých drah, a také jasné doklady o tom, jak probíhala výběrová řízení. Zdokumentováno, dohledatelné ve veřejných zdrojích, na stránkách Českých drah i jinde. A přitom Karel Havlíček to označuje za mafiózní postupy. To zní fakt úsměvně ve světle výběrového nevýběrového řízení na Václava Nebeského, tak jak jsem to zdokumentoval den za dnem! Mafiózní? Ve světle výměny Václava Nebeského za Ivana Bednárika? Tak to se Karel Havlíček střelil několikrát do vlastní nohy!

Zazněla tu kritika jmenování Jana Hobzy do čela společnosti ČD Telematika. Důležité je znovu říct, že v letech 2022-2023, kdy Jan Hobza působí ve vedení ČD Telematiky, se ČD Telematika dobrala rekordních obratů 2,4 a 2,85 miliardy v letech 2022 a 2023. Podařilo se jí udělat celou řadu klíčových změn, nastavit například dohledové centrum kybernetické bezpečnosti pro zákazníky v rezortu Ministerstva dopravy, a co je podstatné, zisky té společnosti pomáhají dalšímu růstu Českých drah a slouží k tomu, aby se mohli čeští cestující svézt lepšími vlaky a aby České dráhy mohly poskytovat lepší služby. A podle předběžných odhadů by v letošním roce ČD Telematika mohla znovu dosáhnout rekordního hospodářského výsledku, jednoznačně pozitivního, který přispěje zároveň i k lepším podmínkám pro České dráhy.

Ptáte-li se, kdo je Jan Hobza, je to úspěšný manažer, kterého si do vedení společnosti vybralo například IBM, kde dva roky působil jako manažer pro klíčové zákazníky, dva roky byl obchodním ředitelem pro veřejnou správu, sedm let ředitelem divize softwaru pro centrální Evropu. To je životopis, za který se opravdu nemusí stydět. A přesně tomu odpovídají i výsledky jeho práce ve vedení společnosti ČD Telematika a ČDIS. Mafiózní praktiky? Práce ve prospěch Českých drah a ve prospěch České republiky!

Zazněla tady kritika digitalizace, že prý neděláme nic. Pojďme se podívat na jasná čísla, na jasné údaje, aby tady proti falešným a nespravedlivým tvrzením hnutí ANO zaznělo něco, co je možné dokladovat, na co je možné si sáhnout oproti jenom bohapusté kritice a osočování.

V případě Českých drah, abychom zůstali u téhle společnosti, je jednoznačným hmatatelným výsledkem nárůst prodeje jízdenek on-line. Nárůst z původních zhruba 25 % v roce 2019 na 43,6 % v letošním roce. A pojďme se podívat na digitalizaci v rezortu Ministerstva dopravy, kde každým rokem představujeme nové služby, které mohou lidé čerpat. V letošním roce jsme představili další posun v objemu služeb Portálu dopravy Ministerstva dopravy a chystáme další změny. Dnes je možné si prostřednictvím Portálu dopravy například zajistit, aniž byste museli dvakrát na úřad, registraci vozidla, které koupíte od fyzické osoby, pokud jste fyzickou osobou.

V příštím roce rozšíříme ten okruh o spoustu dalších takových zákazníků, kteří si budou pořizovat auto v autosalonu nebo v autobazaru v souvislosti se zprovozněním registru zastoupení a budeme se bavit ročně o statisících lidí, kterým tímto způsobem ušetříme čas a zároveň ušetříme pochopitelně i zbytečnou práci úřadům.

Tohle jsou důležité změny, které už v tuhle chvíli platí. Mimo jiné také je možné dokladovat desetitisíce lidí, kteří si díky Portálu dopravy žádají o nový řidičský průkaz, pokud jim ten starý někdo odcizil, přišli o něj nebo skončila jeho platnost a potřebují ho pro cestu do zahraničí.

Významnou změnou v digitálních službách je i to, že dnes nemusíte řidičské oprávnění ani občanský průkaz vozit nutně s sebou, pokud jste v České republice, protože policie je schopná díky informacím v registru ta data ověřovat sama.

Tohle jsou změny, které Českou republiku vedou do 21. století a faktická pravda je taková, že ten nárůst digitálních služeb nastává právě v posledních dvou letech. Služby, které si lidé mohou vyzkoušet a využívají je dnes a denně.

Tolik jasná oponentura, jasné vysvětlení, co tu zaznívalo z úst opozičních představitelů, rozdrceno na padrť, znevěrohodněno na základě jasných faktů. Nepochybně na omluvu ze strany opozice, pokud tímto způsobem chce dál osočovat a není ochotna respektovat veřejné informace a odvolávat se na ně.

Děkuju za pozornost. Věřím, že na konci toho vyprávění a toho dokladování je pozitivní zpráva, že se Českým drahám daří, že se daří nejen v resortu dopravy, že se daří zlepšovat ekonomické ukazatele, už třetí měsíc za sebou jsme v inflaci kolem dvouprocentní hranice. To jsou klíčové pozitivní zprávy. Odpovědná opozice by i z takových informací se přirozeně těšila, protože jsou to dobré zprávy i pro její voliče. Opozice se bohužel u nás vydává úplně opačným směrem.

Děkuju za pozornost. Kdokoli by si přál cokoli z mých tvrzení zdokumentovat, opřít o veřejná data, jsem přirozeně připravený tohle všechno doplnit. Díky za pozornost.

