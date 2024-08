Ministr Kupka: Tak tady jsou úspěchy naší vlády, pane Kolovratníku

Martin Kolovratník se nechává slyšet, že pouze navazuji na práci a rozpočty předchozí vlády. A prý také ničíme naši zemi. AKORÁT, ŽE VŮBEC!

Samozřejmě, že navazuji na práci svých předchůdců. Bez toho by to prostě nešlo. Stejně tak budou ministři po mně navazovat na projekty a investice, které připravíme. Ale rozhodně nežijeme pouze z toho, co předchozí vláda připravila.

Významně jsme urychlili tempo příprav a navýšili pro ně finanční prostředky. Čísla to dokládají jasně. V roce 2021 jsme na přípravy staveb uvolnili 2,5 miliardy korun, v minulém roce to bylo dvakrát tolik. A zatímco v roce 2022 se zahajovalo 33,7 km nových dálnic, letos je to více než 100 km. Aktuálně tak máme rozestavěných více než 260 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.

A k tomu, že ničíme naši zemi? To je jen prachsprostý populistický výkřik pana poslance, kterých tu má mnoho. Ale když jsme u toho, pojďme si připomenout pár faktů.

Posílili jsme energetickou bezpečnost České republiky - získali jsme kapacitu na LNG terminálech v Nizozemí, posunuli jsme tendr na dostavbu JE Dukovany, zbavili jsme se závislosti na dovozu plynu z Ruska...

Přílákali jsme do ČR společnost Onsemi - investice v řádech desítek miliard.

Snižujeme deficit veřejných institucí - v roce 2020, tedy za předchozí vlády, to bylo 5,8 % HDP, letos budeme na 2,3 % HDP. A v příštím roce na 2,1 % HDP.

Digitalizujeme veřejnou správu - Portál dopravy, aplikace eTechničák a další.

Investujeme do bezpečnosti - poprvé jsme dodrželi závazek vůči NATO, a to 2 % HDP na obranné výdaje.

A mohl bych pokračovat. Tak jen příště, až budete chtít psát takové tweety, zkuste se nad nimi trochu zamyslet.

Mgr. Martin Kupka ODS



