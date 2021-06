Ministr Metnar: Nestačím se v některých směrech divit

reklama

Pane předsedo, děkuji za slovo.

Těch otázek ze strany paní poslankyně zaznělo daleko více, tak jak je mám v hlavě, budu na ně reagovat s tím, že to asi vezmu odzadu. Nestačím se v některých směrech divit. Já si myslím, jak u vás zazněla slova MADR, vy víte dobře, že MADR byl před dvěma lety již podepsán. Tam se dodržují veškeré smluvní podmínky a v roce 2023 budou dodávky těchto mobilních radiolokátorů, tak nevím, proč zmiňujete MADR.

Co se týče balistických vest, balistických přileb, to je samozřejmě prvořadá ochrana každého vojáka, ale na druhou stranu se mě paní poslankyně ptá, jak je to možné. Jak je to možné, že nedodá dodavatel a v rámci těch zkoušek jsou zjištěny některé věci, které se teď aktuálně odstraňují a dolaďují? Tak se zeptejte i dodavatele, to se my ptáme a snažíme se, aby vojáci dostali ty nejlepší věci, což znamená balistika čtvrté a vyšší třídy, aby byli chráněni, aby v tom mohli fungovat, aby prostě nejenom ty balistické pláty, ale i ty balistické nosiče neměly žádné vady. Ale nemám žádnou informaci, a to tady souhlasím s paní předsedkyní Černochovou, ano, řeší se to, byly tam zjištěny nesrovnalosti, ale na tom se pracuje. Není teď žádné rozhodnutí, že by mělo dojít k nějakému, řekněme, zrušení toho tendru. Já, jak se na to teď dívám, protože jsem byl informován koncem minulého týdne, jaké problémy nastaly v rámci vojenských zkoušek, tak moji lidé toto řeší.

Další věc - zmiňovaných 30 % zapojení domácího průmyslu, co se týče vrtulníků Bell. Minimálně, jak říkám, česká firma Ray Service, státní podnik LOM, Vojenský technický ústav, říkal jsem, v jakých objemech. No v jakých objemech to bude, což bylo na začátku jasné, kdy hovoříme o 30 % z toho uzavřeného kontraktu, a další věc, bude to ve formě nižšího stupně údržby a servisu. A slyšela jste před chvílí, že jsem hovořil, že státní podnik připravuje a vede jednání s firmou Bell na vyšší stupeň údržby včetně logistického zajištění a včetně samozřejmě i výcviku i simulátorů, kdy ten simulátor byl v tom kontraktu též zakomponován. Takže tohle se bude celé realizovat.

Ještě bych chtěl říct jednu věc. Kdy bude dokončena certifikace? Až to bude společně s podnikem AERO Vodochody, ty dokončené věci. A to ode mě neuslyšíte datum, protože já ho neznám. A kdy tato, řekněme, činnost, která je velmi sofistikovaná a jedná se o letecký provoz, kde jsou velmi přísná pravidla, bude ze strany příslušných orgánů civilních, vojenských, ze strany Ministerstva obrany, ODVL a AERO Vodochody dokončena, to já nevím. Až tyto kroky budou učiněny, tak se to samozřejmě posune, ale já nemohu předbíhat a nemohu tlačit na tyto lidi, aby udělali něco jiného, než jak jsou nastavená pravidla.

Co se týče bévépé, samozřejmě že se to prodlužuje. Ale prodlužuje se to z objektivních důvodů. Přišla žádost jednoho z potenciálních tří dodavatelů, že chce prodloužit lhůtu po podání závazné nabídky až do října letošního roku. Další firma pošle zase s dalším požadavkem prodloužení. A my z hlediska transparentního přístupu nemůžeme úplně nevyhovět a dogmaticky trvat na našem termínu, který byl dán na zpracování, což byl jeden měsíc. Takže v současné době sekce vyzbrojování a akvizic dojednává s firmami, kdy budou schopny dodat, a bude prodlužovat termín závazný pro dodání těch závazných nabídek.

Mgr. Lubomír Metnar BPP



