Ministr Metnar se seznámil s představiteli mise a veliteli základen v Afghánistánu

O tvrdých podmínkách ale i o výsledcích práce českých vojáků v Afghánistánu se ministr obrany Lubomír Metnar v doprovodu ředitele Společného operačního centra MO generálmajora Jiřího Vernera a dalších hostů přesvědčil na obou základnách, na kterých Češi společně se spojenci nyní působí, tedy v Kábulu i na Bagrámu.

Velitel 17. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support podplukovník Václav Malát ministra obrany seznámil s aktuálními úkoly českých vojáků. Těžištěm jejich práce je především podpora a výcvik místní armády. „Česká strážní rota v Bagrámu úzce spolupracuje s praporem místní vojenské policie a naši instruktoři z letecké základny v Náměšti nad Oslavou zajišťují letecký výcvik osádek vrtulníků afghánského letectva v Kábulu. Naší prací na velitelství je pak zajistit, aby vojáci měli vše, co k plnění úkolů potřebují," uvedl podplukovník Malát.

Patříme ke špičkám

Velitel základny Bagram Air Field brigádní generál Daniel B.Conley při setkání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem vyzvedl českou jednotku jako jeden z těch vůbec nejlépe sloužících týmů, které v zemi působí.

„Pane ministře, velice si ceníme práce vašich vojáků, kteří působí v této misi. Patří k těm nejlepším, které zde máme. Na společných jednáních v rámci mise, ale i na národní úrovni, vyzdvihuji jejich profesionalitu, obětavost a disciplínu. Je mi velice líto nedávné ztráty tří vašich vojáků, jejich oběť nejvyšší nebude nikdy zapomenuta. Má slova plně sdílí i velitel mise Resolute Support armádní generál Austin Scott Miller," uvedl brigádní generál Daniel B.Conley na Bagrámu.

Základna pod bedlivou ochranou každý den

Největší zastoupení má Armáda ČR na základně Bagrám, která je jedním z důležitých koaličních opěrných bodů a se dvěma přistávacími drahami má i strategický význam. O to důležitější je její ochrana.

„Pohybujeme se mimo základnu každý den, ve dne i v noci. Jde nám o to, abychom povstalcům neposkytli volný prostor a co nejvíce útoky proti základně, vojákům a místním lidem eliminovali. Spolupracujeme přitom jak s americkou, tak i místní jednotkou, kterou i jinak podporujeme. Naše snaha byla zasažena tragickou ztrátou tří našich spolubojovníků a kamarádů, nicméně strážní rota se opět zapojila do úkolů jen o několik dní později. V takové situaci je třeba se ze všeho co nejdříve oklepat, leč vzpomínky a ztráta bolí," uvedl velitel 10. strážní roty kapitán Viktor Patia.

Jádro jeho jednotky tvoří vojáci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského" z Tábora, který je doplněn o specialisty dalších útvarů a zařízení AČR. Operační úkol na základně Bagrám převzali dne 15. dubna 2018.

Nasazují své životy

Nejvíce času ze své oficiální návštěvy Afghánistánu ministr obrany Lubomír Metnar strávil s českými vojáky a poznáním prostředí a úkolů. Navštívil příslušníky jednotky KAMBA, prohlédl si zázemí místa velení strážní roty TOC (Tactical Operation Center), pracoviště bezpilotního prostředku SCAN EAGLE, ale i prostředí nemocnice ROLE 2 v Kábulu na základně HKIA.

Ministr na závěr své cesty promluvil k vojákům a poděkoval jim za jejich práci a předal drobné dary. „Jste to vy, na které může být naše republika hrdá. Při mé návštěvě jsem se osobně seznámil s řadou vrcholných představitelů mise a velitelů jednotlivých základen, vyslechl jsem si i vás, vojáky, kteří každý den nasazujete své životy. Vaše práce je neocenitelná a díky vám máme v misi Resolute Support tak silné renomé. Každá jednotka, každé úkolové uskupení a každá strážní rota jen dokazuje, jak skvělou práci odvádíte. Jsme na vás všichni hrdí," řekl ministr Metnar vojákům.

Brzy se s nimi setká v České republice, jelikož 10. strážní rota v těchto týdnech završí své nasazení v Afghánistánu a bude nahrazena 11. strážní rotou, jejíž jádro tvoří příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

ÚU AČR působí v prostoru nasazení od června 2010 a provádí podporu všech jednotek AČR na celém území Afghánistánu. Zajišťuje nepřetržité velení a řízení podřízeným jednotkám a prvkům. Organizuje součinnost při plnění operačního úkolu a koordinuje činnost ÚU AČR s činností ostatních činitelů a místních aktérů v prostoru operace.

V současné době do organizační struktury 17. ÚU AČR Resolute Support Mission patří - velitelství 17. ÚU AČR RSM, jednotka AAT Kábul, strážní rota BAF, skupina Nasaditelného spojovacího modulu (Deployable Communication Module, DCM-B) - tým specialistů v oblasti komunikačních technologií, zastoupení na velitelstvích Resolute Support Mission.

