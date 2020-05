Ministr Plaga: Manuály obsahují části, které jsou jasně právně závazné

reklama

Děkuji. Děkuji za ty dotazy. Neb v této době, která je samozřejmě nejistá, je nouzová, já naprosto vnímám, že řada dětí má před sebou jednotné přijímací zkoušky, řada dětí má maturitní zkoušky. Ředitelé se musí popasovat s tou situací, která je nestandardní. Myslím si, že není v tuto chvíli - a věřte mi člověk v této republice, který by si víc přál normální stav, než je ministr školství, v oblasti školství. A protože toto je situace, která je náročná pro všechny z nás včetně pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a byť to možná je k neuvěření, ale i to jsou lidé, i ti mají svoje děti a po celou dobu covidové krize řešili ty věci, nikam se neschovali a vymýšleli ta opatření, konzultovali ta opatření a udělali maximum možného - za tím si stojím, čímž odpovídám na tu čtvrtou otázku. Nebudeme vést polemiku o tom, jestli jako help linka funguje nebo nefunguje. Já mám přehled o tom, kolik hovorů vyřešili během prvního týdne té koronakrize.

Vím, že jsem už dvakrát musel vyměňovat ty lidi na té help lince, protože někteří z maturantů - a já pevně věřím, že ne ti, skuteční, slušní maturanti jim tam nadávali, a takovým způsobem, že ti lidé prostě čelili jenom negaci na lince. Potkává se s tím každý z nás, vnímám to, ale prosím, tady se zastávám těch lidí, oni to zvedají, oni odpovídají. A na té lince skutečně - jenom když jsem si mapoval třeba v tomto týdnu, a v tomto týdnu si to vyzkoušeli i členové, nebo resp. jedna z náměstkyň, která odpovídala. A odpovídala ředitelům, ředitelé děkovali. Zároveň běží webináře, i v té běžné agendě a poběží webináře k té covidové situaci, tam se hlásí několik set lidí. To znamená opravdu konáme, činíme.

Nezpochybňuji, určitě za tu dobu několikrát vypadl web Ministerstva školství a určitě se někdo ve chvíli, kdy volal, neprovolal. Zkuste si to srovnat se situací, když voláte na JPC nebo kamkoliv jinam, jestli jste se vždy dovolali na první dobrou. Za sebe říkám, že když... protože to je na mobilní telefony, tak se volá i zpět. Tady se svých podřízených zastávám, protože opravdu hoblují na maximum celou dobu a čelí tam neuvěřitelnému tlaku, negaci, a přesto to zvládají s bravurou a patří jim za to dík, i když se mohlo stát, co jste říkala vy.

A teď k těm věcným dotazům. Co se týká přípravných tříd, mám pro vás dobrou zprávu. Je uvedena v těch obvyklých otázkách a odpovědí na Ministerstvu školství. A ano, bude-li se otvírat první stupeň, budou se otvírat přípravné třídy. Takže to je pozitivní odpověď. Nebylo to explicitně v tom manuálu, ale přesně na to přišel dotaz, kromě toho, že ho odpovídáme na té lince, jsme ho zařadili do těch frekventovaných dotazů a je tam zodpovězen. A teď to říkám i tady.

K druhé části. Ta druhá část se týkala té situace, zdali mohou jít mimo areál školy. Ano. Podotýkám ty manuály a závaznost těch manuálů. Manuály obsahují části, které jsou jasně právně závazné, neb propisují opatření Ministerstva zdravotnictví. Týká se to roušek, týká se to dalších záležitostí. Obsahují další závazné věci, už jsem to tady zmiňoval, ve chvíli, kdy popisuje věci ze zákoníku práce, tak jsou to zase věci, které jsme tam vytáhli, byť bychom nemuseli. Kdybyste se podívali, tuším na rakouský manuál, tak je tam, najděte si na stránkách, je tam odkaz někam jinam. My jsme to vytáhli z toho zákoníku práce. A jak říkám, teď to ještě upřesníme. Uvědomuji si to. Ale pokud se ptáme po právní závaznosti, tak ona se tím dokumentem prolíná. Samozřejmě, že u některých věcí jsou to hygienické standardy, které bude, ale pokud je tam minimalizovat ten kontakt, tak už to slovíčko napovídá, že k nějakému kontaktu dojde. Protože kdyby tam bylo, tak stoprocentně zamezit by musela být ta formulace, která by asi byla v nějaké vyhlášce, která by pak byla právně vymahatelná.

Takže nejsem právník, ale samozřejmě v této logice tam ta právní vymahatelnost není. Ale vy jste zmínila jednu věc, ke které se musím vyjádřit, a to je prostoupeno českou společností, nikoliv tou školskou. A zase, nechci fušovat do řemesla lékařům, ale jako zodpovědnost za to, že někdo onemocněl Covidem-19, a ta stigmatizace, ke které docházelo v některých oblastech ČR je věc, kterou bychom se neměli bát označit - a teď budu Cimrmanovský, za nešvar, tak to prostě není v pořádku. To znamená, aby někdo řešil, že se ten žák nebo student nakazil v té škole, protože nebyl dodržen rozestup, je záležitost, která... Jako z mého pohledu ano, samozřejmě zní to bizarně. Navíc ale, jak jsem řekl a uvedl jsem, ano, i v české společnosti se může objevit - a objevila se stigmatizace těch lidí, kteří byli nakaženi covidem, přestože si to nezpůsobili sami, přestože to je vysoce nakažlivá nemoc a tak. To znamená, nemohu vám tady zaručit, že se někdo neutrhne v případě, že k tomu případu dojde a nezačne to jako nějakým způsobem řešit. Ale ta právní zodpovědnost při dodržování a maximální dodržování těch věcí, které jsou tam, co patří Ministerstvu zdravotnictví, tak ta je jasná a závazná. Ale z pohledu těch ostatních věcí jsou to záležitosti hygienické, doporučující, a když si přečtete ten manuál, jako vím, že jste se na něj dívala, tak jsou tam i alternativy k tomu, jak to zabezpečit v případě, že to v té škole, třeba v případě školní jídelny, zabezpečit nejde, tak jsou tam i alternativy... (Poslankyně Černochová hovoří mimo mikrofon na ministra Plagu.)

Ano. Bohužel, ale je to tak. To znamená, to je ta věc. A pak ten konkrétní dotaz, který jste vznesla. Já jsem na začátku řekl, že české školství je nesmírně, nesmírně rozdílné. Máte školy vesnické, máte školy městské, máte školy s vlastním areálem, máte školy ve více budovách, a to jsou přesně ty věci, které při sebevětší snaze nepostihnete, i když jsme udělali ten manuál nebo ty manuály vícevariantní, s přihlédnutím k těmto věcem, takže ano. To základní doporučení, které v tom manuálu je, aby zůstaly děti v areálu školy, ale pokud jsem dostal dotaz - a to je ta reakce na ten Seznam. Pokud jsem dostal dotaz, že ta škola má vlastní areál, nemá zahradu a vedle je les, tak je to naprosto jasné - z té logiky věci, byť ten manuál to neříká, ale nedokážu si představit, v případě, že les je do sto metrů od školy tak, jo takhle ten manuál prostě neumím napsat, je to možná moje chyba, polepším se pro příští covidovou krizi, ale reálně pokud je to bezpečné z těch obecných principů, tak nic nebrání tomu, aby ta výuka v tom lese nebo parku probíhala.

Druhý případ - konkrétní z té help linky, je ten, že mají budovu, která je budovou jídelny. A ta budova té jídelny je vzdálena nějakých 500 metrů od té školy. A sama paní ředitelka, když volala, tak na ten dotaz, kudy jdete, říkala, my jdeme okolo polikliniky a jdeme středem města. V té chvíli to riziko je tam samozřejmě vyšší.

Pokud jste se ptala na ten park, tak tady bych se vrátil do té právní roviny. V tom parku v tuto chvíli platí nějaké pravidlo Ministerstva zdravotnictví. Takže i když tam budou sami, tak jsou nějaká pravidla, která musí dodržovat, a ta říkají, že roušky musí být. Pokud 25. 5. bude to pravidlo, že v případě zachování rozestupu roušky být nemusí, může se to samozřejmě změnit. To znamená, tam platí obecné pravidlo, nikoliv pravidlo školské. Snad jsem na nic nezapomněl.

