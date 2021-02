Ministr Plaga: Máte pravdu, vláda má tu největší odpovědnost

reklama

Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

doba je hektická a trvá to už řadu měsíců. A v tom koloběhu jednotlivých událostí je dobré se na chvilku zastavit a připomenout si, ve chvíli, kdy se tady častokrát argumentuje tím, že ve školství se nic neděje, vláda se nesnaží dělat žádná opatření, tak je dobré se na chvilku zastavit a zrekapitulovat, aby bylo vidět, že ty kroky se dějí, aby také bylo vidět, že když tady minule padl slib pana ministra zdravotnictví o tom, že se bude snažit, dovolí-li to epidemiologická situace, vrátit žáky do škol, tak že to nebyl žádný podraz. Ale když si vezmete stenozáznam, tak od začátku to bylo deklarováno tak, že pokud se ta situace zlepší. A situace se v té době, a ten plán skutečně byl takový, že bude klesat počet lidí na jednotkách intenzívní péče, že budou klesat covidoví pacienti tempem, jaké se odhadovalo, a pak by ten plán byl realizovatelný. To znamená, ve vztahu k požadavkům komunistické strany nedošlo k žádnému podrazu, ale k tomu, že epidemie, kterou ani vy, ani my, ani nikdo jiný ve světě nedokáže ovlivnit, byť by chtěl, dokážeme ji ovlivnit my všichni svým chováním, ale ne žádným politickým rozhodnutím, tak se začala vyvíjet jinak. A proto nedošlo k těm uvažovaným krokům - k návratu maturitních ročníků, deváťáků, nejmenších dětí. To jsou všechno věci, které já jako ministr školství a nejenom já, ale většina lidí v téhle republice by si přála.

A když se bavíme o tom, jestli jsou, nebo nejsou stanoveny priority a jestli je nemáme jako Sněmovna nebo jako tato společnost stejné, tak priority návratu do škol, které se tu objevují v různých modifikacích, máme stanoveny od 30. 10. Poté, co jsme zavřeli školy a museli jsme přistoupit kvůli té dynamice vývoje epidemie k tomu, že jsme zavírali skutečně i první stupně základních škol, tak ty priority jsme stanovili a jsou stále stejné a každý z vás, kdo tady vystoupí, tak je má veskrze podobné: návrat prvního stupně, závěrečných ročníků základních a středních škol, návrat praktického vyučování na středních školách. O důvodech se nemusíme bavit, každý z vás je zná. Ten výpadek je dlouhý a každý z nás by chtěl, aby ty děti už byly zpátky.

Když se podíváme na to, co se podařilo za tu dobu odpracovat. Vláda 9. 11. schválila krizovou novelu vysokoškolského zákona, která upravuje podmínky a termíny přijímacího řízení, výuky, zkoušky včetně státních umožňuje konat distančně na vysokých školách. Vy jste ji tady ostatně schválili, schválil ji Senát.

Co se týká toho, jakým jiným způsobem v této pandemické krizi uspořádat přijímací zkoušky na středních školách, tak bylo vyhlášeno na podzim tohoto roku, to znamená ještě v listopadu. Zároveň vláda upřednostnila pedagogické pracovníky a dobrovolné a bezplatné antigenní testování začalo 4. 12. a trvalo do 18. 12. pro kategorii zaměstnanců škol, pro pedagogické pracovníky. Dneska máme antigenní testování po třech dnech bezplatně, ale nejdřív skutečně jsme se snažili postarat o pedagogické pracovníky, o ty, kteří jsou v našich školách.

Co se týká vakcinační strategie, ve vakcinační strategii už 29. 12. 2020 v té rozpracované verzi 2.0. byly v 1B kategorii a jsou tam doteď uvedeni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Takže zase, spousta těch věcí, které říkáte, jsou již dávno zapracovány. A já chápu, že v těch informacích, které se mění po hodinách, tak už možná vám to z toho vašeho focusu vypadlo, ale je to tak. Je to tam propsáno a na ty pracovníky myslíme. To znamená, návrat do škol celou dobu je priorita. Z pohledu Ministerstva školství stoprocentně, z pohledu Ministerstva zdravotnictví to také patří mezi ty věci, kterým se věnují, ale samozřejmě na jejich bedrech leží celá ta pandemie z pohledu medicínského.

5. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 86% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 7% Je to jedno 3% hlasovalo: 6621 lidí

Co se týká úprav maturitních zkoušek, na konci ledna jsme vzhledem k té situaci, k tomu výpadku přistoupili k úpravám maturitních zkoušek - a zveřejnili jsme po projednání s asociacemi - k tomu, jakým způsobem přistoupíme k této oblasti maturitních, ale i závěrečných zkoušek. Takže pokud tady jsou dotazy na to, jestli máme koncepci návratu, máme priority návratu od začátku té podzimní vlny.

Co se týká přijímacích řízení, zveřejnili jsme, jakým způsobem ty přijímací zkoušky na střední školy budou probíhat. A co se týká debaty o vysokých školách, tak samozřejmě, že tam je distanční výuka nejjednodušší v porovnání třeba s těmi nejmenšími dětmi, ale to klíčové je, že i tam jsou věci, které vzdáleně řešit nejdou. Proto jednáme s Českou konferencí rektorů, s Radou vysokých škol o nějakých scénářích návratu.

A ta epidemická situace není dobrá. A ano, najdete na té cestě, kterou vláda prochází, spousty chyb - komunikačních i věcných. Ano. Ale když se podíváte do jakékoliv evropské země, najdete je tam také. A stejně jako jsou pochybení na straně vlády, jsou pochybení na straně každého z nás, protože všichni můžeme něco dělat lépe. Ale máte pravdu, vláda má tu největší odpovědnost.

Ale teď k tomu důležitému. Když jsme se bavili o antigenním testování, když jsme se bavili o testech, které se vyvíjí, tak musím říct s plným vědomím k vědeckému světu a vysokým školám, že i sami vědci jsou překvapeni, jak rychle došlo k vývoji vakcín, jak se posunula ta diagnostika a jak se objevily nové typy testů. Díky tomu dnes můžeme vést debatu o neinvazivních typech antigenních testů, ale i PCR testů třeba české provenience, které nejsou tím méně příjemným způsobem odběru odebírány, ale jsou neinvazivní, jsou přátelské v uvozovkách a umožňují nám uvažovat o návratových scénářích za použití antigenního testování a PCR testování ze slin na našich školách.

Tedy to testování, které nyní řešíme na Ústředním krizovém štábu. A jedna poznámka: není to pozdě. Podívejte se, Rakušáci otvírají školy za čísel, kterých ještě v tuto chvíli zdaleka nedosahujeme. Takže je tu čas na připravení návratových scénářů, které určitě uvítá každý z vás. A všichni z vás, co uvažujete o nepodpoření nouzového stavu, tak argumentujete otevřením škol. Já chci říct jednu důležitou věc, která tady zazněla. Zaznělo tady, že když se zruší nouzový stav, otevřou se školy. Ne. Školy podle judikátu mohou zůstat zavřené i bez nouzového stavu. Cestou k otevření škol je testování. Pro rychlý nákup testů, pro zajištění logistiky přes integrovaný záchranný systém je klíčové, abychom měli k dispozici nouzový stav. Tedy zrušení nouzového stavu, přestože si to levá část myslí a říkala to tady u pultíku, neznamená návrat dětí do škol, ale jeho oddálení. Cestou k návratu dětí do škol je prodloužení nouzového stavu a zajištění, logistické zajištění testování na našich školách včetně vysokých.

Děkuji za pozornost.

