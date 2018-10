Ministr Plaga: Navýšení prostředků je doprovázeno adekvátním navýšením příležitostí

Děkuji za slovo, do třetice dobrý den.

A dovolte mi uvést návrh Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Dne 30. května 2018 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o programu Erasmus na příští programové období let 2021-2027. Evropská komise v tomto návrhu si dovoluje zmínit, že by měl být zdvojnásoben rozpočet na celé období na 30 mld. eur, což by umožnilo účast odhadem až 12 milionů osob. V současném období je rozpočet 14,7 mld. eur a je počítáno s účastí okolo 4 milionů osob. Nový program Erasmus by měl být mj., a říkal jsem to i v tom minulém příspěvku k Horizontu, jednodušší a přístupnější pro osoby s omezenými příležitostmi, kterým nabídne účast v programu prostřednictvím nových formátů, například zkrácených pobytů v zahraničí. Evropská komise rovněž navrhuje otevřít program malým a místním organizacím, kterým bude umožněno vytvářet kratší projekty menšího rozsahu, s nižšími objemy finančních prostředků a výrazně zjednodušenými administrativními požadavky. V programu je obecně navrhováno snížení administrativní zátěže pro všechny příjemce například používáním jednodušších on-line formulářů pro přihlášení se k těmto aktivitám. Návrh nařízení nově v jednotlivých oblastech konkrétně zavádí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy posílení mobility žáků, partnerství na podporu excellence, zejména evropské univerzity a střediska pro špičkovou úroveň odborného vzdělávání.

V oblasti mládeže je to činnost Discover European Union a aktivity zaměřené na účast mladých lidí v této aktivitě. V oblasti sportu chce podporovat mobilitu trenérů a pracovníků v oblasti sportu na základní neboli amatérské úrovni. V neposlední řadě návrh programu počítá se zavedením tzv. partnerství malého rozsahu na podporu širšího přístupu k programu a zavedení Partnerství pro inovace s cílem posílit inovační kapacitu Evropy.

Pokud jde o rámcovou pozici, kterou MŠMT k tomuto návrhu zpracovalo, v hlavních bodech s návrhem souhlasíme. Především oceňujeme zachování současné architektury programu, rozdělení na decentralizované a centralizované aktivity a rozdělení na ty již zmiňované tři klíčové aktivity. Stejně jako implementaci prostřednictvím národních agentur, které se za dobu fungování programu v ČR velmi osvědčila. Myšleno ta architektura.

Rovněž vítáme deklarované snížení administrativní zátěže. Můžu říci, že budeme bedlivě sledovat, jestli k němu skutečně dochází. A samozřejmě i záměr zpřístupnit program osobám s omezenými příležitostmi a možnost zapojení malých a místních organizací.

Rovněž si zaslouží podporu ČR návrh na posílení finančních prostředků, jelikož je v ČR stále vysoké procento žadatelů s vysoce kvalitními projekty a aktivitami, které z důvodu nízké finanční alokace ve stávajícím období na prostředky nedosáhnou. Pokud jde o samotný program Erasmus a jeho předchůdce v ČR, tak ČR se zapojila v roce 1998 a za 20 let, tedy do roku 2018 dostalo příležitost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž více než 100 000 vysokoškolských studentů. Kromě nich výuku nebo školení absolvovalo více než 35 000 zaměstnanců vysokých škol a v oblasti odborného vzdělávání a přípravy absolvovalo pracovní stáž více než 40 000 žáků a zahraniční zkušenost získalo více než 10 000 zaměstnanců odborných škol. V oblasti školního vzdělávání vycestovalo více než 8000 osob.

Kromě formálního vzdělávání je v programu zařazena i oblast neformálního vzdělávání a tady, a to je poslední číslo, tuto příležitost využilo více než 90 000 mladých lidí a pracovníků s mládeží, kteří se účastní mezinárodních neformálních vzdělávacích aktivit nebo se zapojili do dobrovolnictví.

Trošku to připomínalo Cimrmany a okluzní frontu, ale omlouvám se, myslím si, že tato čísla jasně ukazují, že tento program je nejen žádoucí, ale především uživateli programů, občany ČR, studenty, žádaný.

Návrh na budoucí posílený program Erasmus tak pro ČR bude podle prvních odhadů v praxi znamenat, že by mohlo vyjet do zahraničí za studiem nebo na praktickou část až 70 000 vysokoškolských studentů a mohly by být pokryty výjezdy až 23 000 akademických a neakademických pracovníků. Tedy myslím si, že navýšení prostředků, které je navrhováno, je doprovázeno adekvátním navýšením příležitostí pro naše studenty a pracovník jak v odborném školství, tak i v ostatních oblastech včetně sportu, včetně mládeže. A proto si myslím, že bychom měli tuto pozici ČR zastávat a program Erasmus podporovat.

Děkuji vám za pozornost.

