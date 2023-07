Ministr Rakušan: Lepší a efektivnější řízení majetku státních podniků ze strany vlády

reklama

Děkuji moc. Tady se odehrává přesně to, čeho jsem se bál. To znamená, že ta debata se odchyluje jiným, než věcným směrem. Ale dobrá. Já řeknu několik velmi konkrétních věcí. Za prvé. Transformační plán je v eKLEPu. Je v eKLEPu a jmenuje se a je to pod názvem, kde ho najdete, Projektový záměr transformace České pošty. Můžete se o tom přesvědčit.

Za druhé. Každý poslanec dostane na mojí žádost vůči managementu České pošty ještě během tohoto týdne manažerské shrnutí. Tak jak jsem slíbil, tento materiál půjde k projednání tam, kam patří, to znamená do výboru pro veřejnou správu. Samozřejmě, že přijdu já osobně, ten materiál spolu s ředitelem pošty, pokud bude pozván, obhajovat. Je to zcela přirozené a není na tom vůbec nic zvláštního. Tentokrát bych jenom nepřipouštěl úplně účelové zařazení tématu Česká pošta na bezpečnostní výbor, jak se stalo minule a podobně. Prostě dejme ho tam, kam patří. A ano, transformační plán projde projednáním na výboru pro veřejnou správu. Každopádně se bude hledat ten nejlepší termín, pravděpodobně už se to teď asi nestihne do poslaneckých prázdnin, pokud ano, já jsem k té diskusi připraven, tenhle proces už úplně neovlivňuji.

K pozměňovacímu návrhu paní kolegyně ještě jednou. Ale znovu říkám, opakuji se. Jednalo by se o neorganický zásah moci zákonodárné do nakládání se státním majetkem. Právní úprava státních podniků je postavena na principu, že rozhodnutí ve vztahu k nim činí zakladatel, to znamená příslušné ministerstvo nebo ústřední správní úřad, který u klíčových kroků, jako založení nebo zrušení státního podniku či některých případů, nakládání s jeho majetkem, potřebuje předchozí souhlas vlády.

Zasahování dalšího orgánu, v tomto případě Poslanecké sněmovny, do činnosti státního podniku by tak bylo zcela v rozporu se stávající právní konstrukcí zákona o státním podniku. Mám tady k tomu několik dalších argumentů. Nicméně tohle je prostě exekutivní pravomoc vlády a v tomto případě má Poslanecká sněmovna obecné kontrolní principy, jako projednávání zákona o státním rozpočtu a podobně. Znovu říkám, toto jsem tady několikrát řekl.

Pokud se ptáte na předpokládaný náklad na navýšení základního jmění, předpokládaná suma jsou dvě miliardy korun. Budeme hovořit samozřejmě dál s Ministerstvem financí a budeme hledat tu cestu, jakým způsobem dvě miliardy korun do základního jmění České pošty přivést.

Ještě jednu poznámku k tomu celému. Úřady práce nikdo neruší, úřady práce jako takové, jako instituci. Ale to, že Česká pošta - to byl ten základní transformační smysl - bude prodlouženou rukou státní správy, to, že některou agendu státních úřadů, včetně Úřadu práce, tu základní agendu, žádosti a podobně, bude možné provést blíže občanům, rychleji a levněji než v současné době, to je pravda. Je to samozřejmě jedna z podstat toho, co v transformačním plánu, který v eKLEPu samozřejmě je k nalezení, najdete. To je asi několik základních odpovědí na tyto otázky.

Ještě jednu poznámku. Samozřejmě, že schválení tohoto zákona vyvolala nějaká aktuální potřeba. To nikdo nepopírá. Samozřejmě, že řešíme problém České pošty, který nechaly vlády před námi dozrát do té hrůzy, ve které se nachází v současné době. My to řešíme, k tomu řešení potřebujeme instrument. Tím instrumentem je samozřejmě navýšení základního jmění po dohodě s Ministerstvem financí, po dohodě a schválení celou vládou.

V téhle chvíli ale zároveň musíme říci, že je to instrument i do budoucnosti pro lepší a efektivnější řízení majetku státních podniků ze strany vlády, kterékoliv vlády. Ten zákon jako takový dává jednoznačný smysl. Je to zjednodušení něčeho, co bylo v našem dosavadním systému velmi lopotné. Takže ano, je to zákon, který nám teď pomůže s Českou poštou. Ale neříkejme, že je to exkluzivní norma pro Českou poštu, že je to Lex pošta. Nikoliv, to je zákon, který se týká státních podniků jako celku, čemuž i některé pozměňovací návrhy odpovídají. Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



