Ministr Rakušan: Sdílím apel, abychom ve volebním boji nabídli skutečná řešení

Líbilo se mi, že prezident v novoročním projevu znovu ukázal respekt ke všem lidem i k naší zemi. Že stejně jako my, Starostové, považuje za zásadní vyrovnávat rozdíly mezi regiony, tedy aby se v naší zemi žilo dobře všem, bez ohledu na to, kde vyrůstají, kde chodí do školy, kde bydlí. Sdílím tedy i apel, abychom ve volebním boji neutopili občany v “marketingovém vývaru” a nabídli jim skutečná řešení, ze kterých se konečně nají i ty regiony, kde je nižší životní úroveň.

Sdílím s prezidentem i pohled na přijetí eura jako jednu z cest k prosperitě a jsem rád, že ho jako téma vnesl do projevu i letos. A osobně mě velmi potěšilo a zaujalo i to, že prezident přímo oslovil děti a mladé lidi. Jich se totiž nejvíc týká všechno, o co se musíme jako politici snažit.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



