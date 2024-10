Ministr Rakušan: Výjimka umožní perspektivním lidem postupovat, protože praxe je mnohdy důležitější

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vaším prostřednictvím, paní poslankyně, já jsem samozřejmě poslouchal, proto tady jsem. A pár střetů už jsme si odbyli ve druhém čtení, ale já je musím zopakovat. To, že my jsme vytvořili úroveň politických náměstků a vedle toho vrchní ředitele sekcí, je zpřehlednění systému, protože před naším nástupem tady prostě byla kategorie náměstci. Něco byli nominanti politických stran, byli to politici, byli to jednoduše politici, a vedle toho byli odborní náměstci.

A i za vás, i za té úpravy, která platí teď, nebylo možné, aby političtí náměstci pod sebou měli nějakou konkrétní zodpovědnost za sekci. Z jednoduchého pohledu na věc apolitického, věcného - tohle je přece zpřehlednění té situace.

Potom vy mluvíte o tom, že se něco zneužívá, že nějakým způsobem je politizována státní správa, někdo se někomu mstí. Potom nerozumím vašemu pozměňovacímu návrhu, kdy u období služební komise chcete zkrácení ze sedmi na pět let, což tomu přesně nahrává. My dáváme služební komisi sedm let, aby to překonávalo vysoce volební období jedné vlády, a tím právě ta apolitičnost tohoto orgánu byla zachována. Takže i ten prvek toho, aby byla posílena apolitičnost, tady samozřejmě je.

A co se vzdělávání týče, no, tak i zákoník práce to umožňuje úplně všude dát výjimku ze vzdělávání. Jediný zákon, který to neumožňuje, je zákon o státní službě. A my tuto disproporci napravujeme.

Za další, musí být jasně systemizováno, na která místa ta výjimka spadá. A nejvyšší státní tajemník toto rozhodnutí může zrušit, pokud by bylo zneužíváno. Takže všechna ta opatření k výjimkám ze vzdělávání tam samozřejmě jsou, a naopak tahle výjimka umožní perspektivním lidem třeba v oboru IT postupovat nahoru ve státní správě, protože ta praxe je mnohdy o mnoho důležitější.

