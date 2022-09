Ministr Síkela: Navrhujeme řešení, citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych krátce okomentoval předložený materiál, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Dámy a pánové, dnes máme šanci zajistit pro občany České republiky ochranu před vysokými cenami energií. Je zřejmé, že cílem Ruské federace je co nejvíce poškodit obyvatele a ekonomiky Evropy, a řekněme si to na rovinu, má pro to dobré podmínky. Evropa byla velmi závislá na ruském plynu a nyní rychle hledá alternativní dodavatele. Rusko tak mohlo manipulovat cenou plynu tím, že snižovalo jeho dodávky do Evropy. Velmi citlivé trhy pak na to reagovaly rychlým růstem cen a od cen plynu se přitom odvíjí také cena elektřiny, která roste stejně rychle. A to vše se odráží v cenách, které zákazník za energie platí.

Konkrétní vývoj na trzích je však těžko předvídatelný. Například letos v létě růst cen elektřiny negativně ovlivnilo sucho, které postihlo některé státy a výrazně omezilo výrobu ve vodních elektrárnách, a také výpadek jaderných elektráren ve Francii. Co všechno zasáhne do cen energií v Evropě na podzim, lze těžko předvídat a situace přestala být udržitelná. Proto jsme se s vládními kolegy rozhodli, že občany proti dopadům tohoto vývoje ochráníme a určíme maximální částky a zavedeme regulaci cen elektřiny a plynu. Občané díky tomu budou mít jasno o tom, kolik budou za energie platit.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zastropovat ceny nám umožní novela energetického zákona, kterou vláda schválila 14. září na svém mimořádném zasedání. K zastropování budeme moci přistoupit v případě, že nastane mimořádná tržní situace. A tato mimořádná tržní situace na nastala, definitivní strop tedy pro ceny stanovíme ihned po schválení této novely. Kromě zastropování cen energií bude vláda díky novele moci určit také další detaily. V první řadě skupinu, pro kterou bude tato nižší cena platit, a dále rozsah odběru, kterého se regulovaná cena bude týkat. Tyto parametry definitivně určíme ve vládním nařízení, které schválíme ihned poté, co novela projde celým legislativním procesem. Po pondělním jednání vlády jsme však slíbili, že zastropovaná cena jedné kilowatthodiny elektřiny bude 6 korun, maximální cena jedné kilowatthodiny plynu budou 3 koruny české. Už v pondělí jsme také slíbili, že zastropované ceny elektřiny se budou vztahovat na všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí. To znamená, že na domácnosti, drobné podnikatele a také na malé a střední podniky, kteří jsou na hladinu nízkého napětí připojeni.

S vládními kolegy jsme se také dohodli, že pokud dojde ke schválení nyní navrhovaného opatření Evropské komise na snížení cen energií, tak zavedeme cenové stropy také pro malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Podle schválených opatření Komise může být toto zastropování mírně omezeno pro podniky v tomto směru, že nebude na veškerou jejich spotřebu, ale například na 80 % objemu jejich nejvyšší roční spotřeby za posledních pět let. To novela, kterou dnes předkládáme, také umožňuje.

Anketa Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 14942 lidí

Dále z této novely vyplývá to, že regulovaná cena se do smluv mezi dodavatelem a zákazníkem promítne automaticky, zákazníci tedy nebudou muset jednat o změně nebo o něco žádat. Regulace cen bude platná od 1. ledna 2023, zastropované ceny však budou zohledněny v zálohách zákazníků už letos, nejpozději to budou obchodníci muset udělat do 30 dnů po vydání vládního nařízení.

Zastropování cen bude zahrnovat ještě několik dalších pravidel. Platí, že pokud má zákazník s dodavatelem sjednanou nižší cenu energie, než bude ta regulovaná, tak bude mít samozřejmě nárok na tu sjednanou nižší cenu. Kromě toho bude platit, že zákazník se zafixovanou cenou vyšší, než je vládou stanovená zastropovaná cena, bude mít nárok na to, aby mu poskytovatel energie ceny energií upravil. Každý zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu, bude mít právo na uzavření smlouvy o dodávce s příslušným dodavatelem poslední instance, pokud o to požádá. Nikdo ze zákazníků tedy nezůstane bez svého dodavatele.

V neposlední řadě novela zavádí pravidlo, že obchodníci s energiemi budou samozřejmě mít nárok na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Se žádostí o jejich proplacení se budou obracet na operátora trhu s energiemi, OTE. Tento operátor trhu neprodleně žádost ke kontrole a vyjádření předá Energetickému regulačnímu úřadu a následně žádost v případě jejího schválení proplatí. Parametry a způsob výpočtu prokazatelné ztráty i přiměřeného zisku budou také specifikovány v nařízení vlády.

Návrh zákona projednal hospodářský výbor Poslanecké sněmovny dne 15. 9. 2022 a doporučil poslancům návrh zákona schválit ve znění předloženého vládního návrhu. Vzhledem k naléhavosti přijetí navrhované úpravy se navrhuje projednat předmětnou novelu ve stavu legislativní nouze ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Tento výjimečný postup je navrhován s ohledem na současnou energetickou krizi, která finančně ohrožuje většinu spotřebitelů v České republice.

Jedním z nejhorších pocitů v životě člověka je nejistota o jeho budoucnost a současný velmi dynamický vývoj cen přinášel do českých domácností přesně tyto pocity. Proto jsme se s vládními kolegy rozhodli jít cestou zastropování cen energií, které občany České republiky pocitů nejistoty zbaví. Neslibujeme nemožné, nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun. Navrhujeme ale takové řešení, které je citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet a dopady do něj. Proto věřím, že tato novela získá velkou podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministr Síkela: Když už tady mluvíte o číslech, tak si předtím nastudujte fakta Ministr Síkela: Novela, která zjednoduší povolovací řízení pro solární elektrárny Ministr Síkela: Mezinárodní právo má prostě nějaká pravidla Ministr Síkela: Více než 15 členských států chce nějakou formu oddělení vlivu ceny plynu na elektřinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama