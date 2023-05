Ministr Síkela: S Evropou to není úplně tak špatné, jak to vypadá

reklama

Já si dovoluji ještě krátce zareagovat na moje předřečníky. Nejprve k té otázce těch dopadů na státní rozpočet. Po novele nařízení vlády k investičním pobídkám z dubna letošního roku předpokládáme počet podpořených projektů cca na deset až dvanáct ročně. Na základě dosavadních dat by průměrná výše požadované investiční pobídky mohla dosahovat částky někde kolem 120 milionů, což by odpovídalo celkové výši asi 1,5 miliardy ročně. Jak už bylo uvedeno, my se budeme zaměřovat prioritně na podporu projektů s vyšší přidanou hodnotou. Lze tedy očekávat zvýšení produktivity práce a tím i vyšší ziskovost a následně vyšší příjmy do státního rozpočtu, protože to, co budeme velmi přísně sledovat už v tom rozhodovacím procesu, to je ten celkový očekávaný kumulovaný výnos a příspěvek pro Českou republiku.

Samozřejmě jsem si vědom všech těch problémů, infrastrukturních, povolovacích a tak dál, jsou to věci, které chceme také, vzdělávání, provázání těch nových oborů se středoškolským, vysokoškolským vzděláváním tak, abychom to, co je opravdu v tuto chvíli největším problémem a největší brzdou přílivu přímých zahraničních investic do České republiky, tak je extrémně nízká nezaměstnanost, která začíná být škodlivá. Protože já mám na tom seznamu velmi zajímavých projektů několik rozdílových projektů pro tuto zemi, ale samozřejmě ta klíčová otázka, kterou nám ti investoři kladou, je, budete schopni nám ty dva, tři, čtyři tisíce zaměstnanců zabezpečit.

Ještě jednou se vracím k tomu tématu. My chceme rozvíjet primárně ty zaostalejší regiony, protože chceme, aby ten nárůst hodnoty a nárůst bohatství byl rovnoměrně rozprostřen po celé republice. A právě Karlovarský kraj je tím krajem, který v možnosti sáhnout si na co nejvyšší pobídku, je společně s Ústeckým krajem číslo jedna na území České republiky, což by mělo ty investory motivovat k tomu, aby hledali cestu společně s námi, jak právě tyto kraje preferovat. To, že z Karlovarského kraje přišly od roku 2019 pouze dvě žádosti, to paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, není opravdu můj problém. A slyšet tady na tom místě, co všechno se v Karlovarském kraji zanedbalo, částečně od lidí, kteří ten kraj dlouhodobě vedli, považuji za extrémně pokrytecké.

Co se týká vaší teze o nekompetenci, pouštíte se, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, opravdu na tenký led, protože moje kompetence byla v posledních dvaceti letech mnohokrát zdokumentována celou řadou výběrových řízení, celou řadou takzvaných fit and proper testů, regulátorů, v zemích jako je Rakousko, Spojené státy americké, Velká Británie nebo Hongkong. Nevím, kdo vaši kompetenci testoval naposledy. Takže této diskusi bych se raději vyhnul.

Pokud se tady jedná o názory pana poslance Skopečka, prostřednictvím paní předsedající, já chápu, my se v těch názorech lišíme. Já chápu jeho míru euroskepticismu, já ji úplně nesdílím, já ten graf toho hrubého domácího produktu té Evropy ve srovnání s ostatními kontinenty nosím vždycky s sebou, protože ho velmi často ukazuji (Ukazuje mobilní telefon.), i na přednáškách, které mám. Ono to s Evropou není úplně tak špatné, jak to vypadá a k tomu hokeji, jo. Já jsem mluvil už o mistrovství světa. Já jsem mluvil o tom, že se bude hrát mistrovství světa, kterého se zúčastní i týmy z amerického kontinentu, Spojené státy, Kanada a mluvil jsem i o tom, že pokud se jedná o investiční pobídky, tak právě Spojené státy jsou jednou z těch zemí, která se rozhodla mít toho šestého hráče, a ať se nám to líbí nebo ne, já vám fakt lepší spolek než je Evropská unie v tuto chvíli neumím nabídnout. A já prostě jenom říkám, že buď budeme hrát i s tím šestým hráčem, to znamená s možností přilákat zahraničního investora s vysokou přidanou hodnotou formou investiční pobídky, anebo se to budeme snažit uhrát bez toho.

I to je možné. Já jenom říkám, že když máte o jednoho hráče na ledě méně, většinou prohrajete. Děkuji.

